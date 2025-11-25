Ως έναν άνθρωπο που την επηρεάζει «αφάνταστα» περιγράφουν τον πνευματικό της 55χρονης κόρης τους, οι γονείς της δασκάλας από το Λουτράκι που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή για θωπεία.

«Αφάνταστα την επηρεάζει. Ό,τι της έλεγε, το έκανε», είπαν οι γονείς της δασκάλας στο MEGA.

«Της έχει κάνει πολύ κακό η θρησκεία»

Όπως υποστηρίζουν εκείνος που την συμβούλεψε να καταγγείλει τον 6χρονο μαθητή της για θωπεία, ήταν ο εξομολογητής της στο Λουτράκι.

«Ο ίδιος ο πνευματικός της είπε να κάνει καταγγελία και έτσι έχει ισχυριστεί η κόρη μου που το έχει πει στην γυναίκα μου», λέει ο πατέρας της 55χρονης.

«Αυτός την αποπροσανατολίζει. Κι αυτουνού ήταν όλα αυτά που έκανε», λέει η μητέρα της.

Οι γονείς της αναφέρουν πως τον τελευταίο χρόνο έχει γίνει θρησκόληπτη και πως έχει αλλάξει άρδην η συμπεριφορά της.

«Της έχει κάνει πάρα πολύ κακό η θρησκεία γιατί έχει καταντήσει θρησκόληπτη».

Είχε πάντα έναν πνευματικό να την καθοδηγεί

Η 55χρονη εικαστικός ανέκαθεν βρισκόταν κοντά στην εκκλησία. Σε όποια περιοχή δίδασκε, έβρισκε έναν πνευματικό να την καθοδηγεί, όπως έκανε και στο Λουτράκι όπου ζει την τελευταία 3ετια.

«Η δασκάλα ερχόταν σε εμένα για εξομολόγηση για περίπου ενάμιση χρόνο. Έχει βέβαια έναν χρόνο να έρθει. Φαινόταν ότι ήταν ένας άνθρωπος που χρειάζεται βοήθεια. Μου είχε αναφέρει κάποιες δύσκολες στιγμές που είχε με την οικογένειά της και συγκεκριμένα με τον σύζυγό της. Γι’ αυτό εμείς προσπαθούσαμε όσο μπορούμε να την στηρίξουμε. Είναι ευαίσθητος άνθρωπος, με καλή ψυχή. Δεν κρατάει μίσος για κανέναν. Αγαπάει τη δουλειά της και τα παιδιά».

Ο ιερέας εξηγεί στο MEGA πως αν τον συμβουλευόταν θα την απέτρεπε από το να καταγγείλει ένα 6χρονο παιδί στην Αστυνομία. Ωστόσο είχε πάνω από έναν χρόνο να την δει, καθώς άρχισε να πήγαινε σε άλλη εκκλησία της περιοχής.

«Πρέπει τώρα, σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή, να της σταθούμε. Κατά την γνώμη μου δεν θα έπρεπε να καταγγείλει το παιδί και αν με συμβουλευόταν θα την απέτρεπα από το να φτάσει στο αστυνομικό τμήμα. Τελευταία φορά την είδα πριν ενάμιση μήνα, μαζί με την κόρη της, τυχαία στον δρόμο στην Κόρινθο και μου είπε ότι πηγαίνει σε μία άλλη εκκλησία εδώ στην περιοχή και βοηθάει εθελοντικά».

Ο πατέρας της ισχυρίζεται πως με τον καιρό άλλαξε όλη η κοσμοθεωρία της. Έγινε απόλυτη σε πολλά ζητήματα και υιοθέτησε ακρίτως τις θεωρίες κατά των εμβολίων και των νέων ταυτοτήτων.

«Δεν δέχεται να πάρει όρκο, δεν δέχεται εμβόλια και δεν ξέρω τι θα κάνει με τη νέα ταυτότητα».

Δηλώνουν πεπεισμένοι πως η κόρη τους επηρεάστηκε και στο θέμα του διαζυγίου, καθώς ενώ είχε συμφωνήσει με τον σύζυγό της να πάρει συναινετικό, άλλαξε ξαφνικά στάση.

«Εγώ της πρότεινα να χωρίσουμε ειρηνικά και ήθελε να καλέσει Αστυνομία, ήθελε να το χοντρύνει το θέμα», λέει ο πρώην σύζυγός της.

Μετά την καταγγελία που έκανε για θωπεία σε βάρος μαθητή, η 55χρονη τέθηκε προσωρινά σε διαθεσιμότητα, με τη διεύθυνση της πρωτοβάθμιας να αναμένεται να βγάλει απόφαση τις επόμενες μέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του δημοσιογράφου Βασίλη Λαμπρόπουλου, κατά την παρουσία της 55χρονης στην Αστυνομία: «Ζητούσε να γίνει επίπληξη των γονέων από τους αστυνομικούς, κάτι που, όπως είπε, δεν το έκαναν οι υπεύθυνοι του σχολείου, και ζήτησε να γίνει από τους αστυνομικούς προκείμενου να ικανοποιηθεί για όλα αυτά που έχουν γίνει και να ληφθούν μέτρα».