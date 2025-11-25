Ξεπέρασαν τα 59 δισ. ευρώ τα φορολογικά έσοδα στο 10μηνο του 2025, κάτι που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην εκτεταμένη ακρίβεια που πλήττει τις τσέπες των νοικοκυριών.

Μόνο τα έσοδα από ΦΠΑ άγγιξαν σχεδόν τα 23,3 δισ. ευρώ, κάτι που δείχνει το πώς η άδικη έμμεση φορολογία τροφοδοτεί τον προϋπολογισμό. Με βάση τα παραπάνω, το πρωτογενές πλέονασμα κατά την περίοδο Ιανουάριος-Οκτώβριος 2025 διαμορφώθηκε στα 10,248 δισ. ευρώ.

Τα στοιχεία

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 3.037 εκατ. ευρώ έναντι του επικαιροποιημένου στόχου για πλεόνασμα 2.649 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2025 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026 και πλεονάσματος 6.116 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 10.248 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 9.881 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 13.528 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2024. Εξαιρουμένης της απόκλισης των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού ύψους 321 εκατ. ευρώ, που σχετίζεται κυρίως με ετεροχρονισμό πληρωμών, το πρωτογενές αποτέλεσμα εκτιμάται πλησίον των στόχων του προϋπολογισμού.

Επισημαίνεται ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει από το αποτέλεσμα σε ταμειακούς όρους. Επιπρόσθετα, τα ανωτέρω αφορούν στο πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων και των υποτομέων των ΟΤΑ και ΟΚΑ.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 60.921 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 67 εκατ. ευρώ ή 0,1% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Η εικόνα στα φορολογικά έσοδα

Πιο συγκεκριμένα τα έσοδα των μειζόνων κατηγοριών του κρατικού προϋπολογισμού έχουν ως ακολούθως:

Τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 59.206 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 63 εκατ. ευρώ ή 0,1% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής :

-Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 23.299 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 31 εκατ. ευρώ.

-Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 6.181 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 9 εκατ. ευρώ.

-Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 2.227 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 10 εκατ. ευρώ.

– Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 21.994 εκατ. ευρώ, χωρίς ιδιαίτερη απόκλιση από τον στόχο, εκ των οποίων: ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων είναι αυξημένος κατά 13 εκατ. ευρώ, ο Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων αυξημένος κατά 3 εκατ. ευρώ και οι Λοιποί Φόροι Εισοδήματος μειωμένοι κατά 16 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 51 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον στόχο που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Από τις «Μεταβιβάσεις»

Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 4.759 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 67 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026. Από το ως άνω εισπραττόμενο ποσό των 4.759 εκατ. ευρώ, ποσό 2.733 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, σύμφωνα με τον στόχο.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 1.950 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 18 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 2.251 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 53 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026. Από το ως άνω εισπραττόμενο ποσό των 2.251 εκατ. ευρώ, ποσό 197 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, σύμφωνα με τον στόχο.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 7.318 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τον στόχο που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Τα συνολικά έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 2.930 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον στόχο που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Τι συνέβη τον Οκτώβριο

Για τον μήνα Οκτώβριο 2025 τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού εμφανίζουν τις ίδιες μεταβολές που παρουσιάζονται ως ανωτέρω σε σωρευτική βάση και έχουν ως ακολούθως:

Το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 6.259 εκατ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα ανά μείζονα κατηγορία του κρατικού προϋπολογισμού, για τον Οκτώβριο 2025 έχουν ως εξής:

Τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 6.484 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής:

-Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 2.921 εκατ. ευρώ.

-Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 656 εκατ. ευρώ.

-Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 117 εκατ. ευρώ.

-Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 2.198 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων: ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ανήλθε σε 1.209 εκατ. ευρώ, ο Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων σε 839 εκατ. ευρώ και οι Λοιποί Φόροι Εισοδήματος σε 149 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 5 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 59 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό 49 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 148 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 173 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό ύψους 7 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 609 εκατ. ευρώ.

Τα συνολικά έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 56 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025 ανήλθαν στα 57.884 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 321 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (58.205 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026. Επίσης, είναι αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 κατά 2.669 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης των μεταβιβάσεων σε ΟΚΑ και των δαπανών του ΤΑΑ.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού, οι πληρωμές εμφανίζονται μειωμένες κατά 321 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο, που σχετίζεται κυρίως με ετεροχρονισμό πληρωμών. Πιο συγκεκριμένα παρατηρείται διαφορά στις πιστώσεις υπό κατανομή, ύψους 92 εκατ. ευρώ, οι οποίες δεν αντιστοιχούν άμεσα σε πληρωμές, αλλά σε μεταφορές πιστώσεων προς άλλες κατηγορίες δαπανών από τις οποίες οι πληρωμές υλοποιούνται μεταγενέστερα, στις μεταβιβάσεις ύψους 89 εκατ. ευρώ και στις δαπάνες για αγορά αγαθών και υπηρεσιών ύψους 57 εκατ. ευρώ.

Μεταβιβάσεις

Αξιοσημείωτες μεταβιβάσεις είναι οι ακόλουθες:

– οι μεταβιβάσεις προς τα νοσοκομεία και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ύψους 1.128 εκατ. ευρώ,

– η μεταβίβαση ύψους 400 εκατ. ευρώ για την κάλυψη κόστους παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας (ΥΚΩ), σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 55 του Ν.4508/2017 (Α’ 200),

– η επιχορήγηση ύψους 470 εκατ. ευρώ προς την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) για την προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων, προϊόντων και υπηρεσιών υγείας, για λογαριασμό των δημόσιων νοσοκομείων,

– οι επιχορηγήσεις προς τους συγκοινωνιακούς φορείς (ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ και ΟΣΕ) ύψους 308 εκατ. ευρώ και

– η επιχορήγηση προς τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ύψους 154 εκατ. ευρώ.

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 9.338 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο στόχο, που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026. Ταυτόχρονα, παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με τις αντίστοιχες πληρωμές του 2024 κατά 955 εκατ. ευρώ.

Πηγή: ot.gr