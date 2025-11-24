Η κίνηση – ματ της EOE για την αναγέννηση του κωπηλατοδρομίου στο Σχοινιά

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι ήρθε σε συμφωνία με το Υπερταμείο και την ΕΤΑΔ και προχωρά σε πρώτη φάση, στην άμεση επισκευή και αναβάθμιση του υγρού στίβου στο κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά, ώστε από την ερχόμενη άνοιξη να μπορεί να φιλοξενήσει αγώνες.

Μία κίνηση που ξάφνιασε, καθώς ο ρόλος της είναι να υποστηρίζει τους επίλεκτους αθλητές και τις Αθλητικές Ομοσπονδίες ενόψει της συμμετοχής τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες και όχι να ανακαινίζει αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν στην Πολιτεία.

Ωστόσο ο Πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος, όπως έχει πει πολλές φορές, δεν μπορούσε να μείνει ασυγκίνητος στην απογοητευτική κατάσταση πολλών αθλητικών χώρων στην Ελλάδα και αποφάσισε να αναλάβει δράση, ακόμα και ξεπερνώντας το ρόλο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Δημιούργησε το πρόγραμμα «Υιοθετήστε μία Εγκατάσταση» και είναι πολλοί οι χορηγοί που ευαισθητοποιήθηκαν και δέχονται να συμβάλλουν στη σωτηρία ή στην αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων. Ηδη βρέθηκε χορηγός που αποδέχθηκε την πρόταση του Κούβελου και μετά από σχεδόν είκοσι δύο χρόνια εγκατάλειψης και συνεχούς φθοράς, ξεκινούν οι διαδικασίες για την πλήρη αναβάθμιση και επαναλειτουργία του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου Σχoινιά, μιας εγκατάστασης που αποτελεί εθνικό σημείο αναφοράς για την ελληνική κωπηλασία και τον Ολυμπισμό.

Η ΕΟΕ είχε υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας με την Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε., τον δημόσιο φορέα που διαθέτει μεγάλη τεχνική εμπειρία σε έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού αθλητικών και δημόσιων υποδομών. Η Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε., σε συνεργασία με την Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία (ΕΚΟΦΝΣ), ολοκλήρωσε πλήρη τεχνική μελέτη που καταγράφει σε βάθος την πραγματική κατάσταση του Σχοινιά. Σύμφωνα με τη μελέτη, ο συνολικός προϋπολογισμός για την αποκατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων, του περιβάλλοντος χώρου και των κρίσιμων υποδομών φτάνει τα 4 εκατομμύρια ευρώ.

Ένα μέρος από αυτά αφορούν την άμεση αποκατάσταση των πλωτών εξεδρών του αγωνιστικού στίβου, ώστε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας, που έχει προγραμματιστεί για τις 19 Απριλίου 2026, να διεξαχθεί χωρίς κανέναν κίνδυνο για αθλητές και πληρώματα. To μόνο που έμενε ήταν να ανάψει το «πράσινο φως» από το Υπερταμείο για να ξεκινήσουν τα έργα, κάτι που έγινε μετά από ενέργειες του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, τον οποίο ο κ. Κούβελος ευχαρίστησε δημόσια.

Μόνιμη λύση για το Κωπηλατοδρόμιο

Η ΕΟΕ έχει ήδη ζητήσει από την Ελληνική Κυβέρνηση την προώθηση μίας μόνιμης και καθαρής θεσμικής λύσης για τη διαχείριση της εγκατάστασης. Συγκεκριμένα, έχει προτείνει τη μεταφορά του Κωπηλατοδρομίου από το Υπερταμείο/ΕΤΑΔ στην Περιφέρεια Αττικής, ώστε να τερματιστεί το υφιστάμενο καθεστώς ασάφειας σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες.

Μέχρι την οριστική θεσμική ρύθμιση, η ΕΟΕ προχωρά σε επείγουσες παρεμβάσεις που κρίνονται απαραίτητες για την ασφάλεια του αγωνιστικού χώρου. Με στοχευμένη χορηγική υποστήριξη, έχει ήδη κινήσει τη διαδικασία ανάθεσης της επισκευής των πλωτών εξεδρών στην εταιρεία Ingemar, τον αρχικό κατασκευαστή των πλωτών συστημάτων.

Παράλληλα, η ΕΤΑΔ έχει δεσμευτεί να αντιμετωπίσει άμεσα το ζήτημα που προέκυψε με τη μείωση της στάθμης του νερού στον στίβο, ένα θέμα που επηρεάζει άμεσα την ασφάλεια και τη χρήση της εγκατάστασης.

Κι όπως φαίνεται, ο Σχοινιάς είναι η αρχή καθώς ο Πρόεδρος Ισίδωρος Κούβελος έχει ρίξει μεγάλο βάρος στους αθλητικούς χώρους. Ηδη έχουν ανακοινωθεί μεγάλες αλλαγές στο Παναθηναϊκό Στάδιο ώστε να είναι κατάλληλο για διεθνείς αγώνες στίβου με χρηματοδότηση από τον κ. Βαγγέλη Μαρινάκη, ενώ αναμένεται να ανακοινωθεί και λύση για το Κολυμβητήριο του Ζαππείου που είναι κλειστό εδώ και πολλά χρόνια.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή με το νέο Πρόεδρο της Ισίδωρο Κούβελο, με σοβαρότητα, μεθοδικότητα και συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων φορέων, έχει βάλει μπροστά το σχέδιο αναγέννησης του ελληνικού αθλητισμού!