Ρογκαβόπουλος: ««Είμαστε σε καλό μομέντουμ και πρέπει να το αξιοποιήσουμε»

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο «Telecom Center Athens» την Παρτιζάν (25/11, 21:15), για την 13η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μίλησε στη Media Day του Παναθηναϊκού πριν από τον αγώνα με την ομάδα του Ομπράντοβιτς, κάνοντας λόγο για το μομέντουμ της ομάδας, αλλά και τη σημασία της νίκης των πρασίνων, πριν τη διακοπή των εθνικών ομάδων

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είμαστε σε καλό μομέντουμ και πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Παίζουμε ένα σημαντικό παιχνίδι και νομίζω πως θα τα καταφέρουμε. Έχουμε τον κόσμο μας, έχουμε αυτοπεποίθηση και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πάρουμε μια ακόμη νίκη.

Θεωρώ ότι η Παρτίζαν έχει εξαιρετική ομάδα, έχουν κάνει κάποιες κακές ήττες αλλά είναι νωρίς ακόμη. Είναι μια πολύ καλή ομάδα, με έναν εξαιρετικό προπονητή και σεβόμαστε τον αντίπαλο».