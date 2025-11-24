Το παρασκήνιο με το βίντεο του Ανδρουλάκη και το πολιτικό «φλερτ» του Δούκα με την Αριστερά

Η πρωτοβουλία για τη «συνάντηση» Αριστεράς-Κεντροαριστεράς-Οικολογίας την Τετάρτη, ελήφθη από το κόμμα «Κόσμος». Πέρα από τον χαιρετισμό του Χάρη Δούκα, μεταξύ άλλων, θα μιλήσουν ο Σωκράτης Φάμελλος και ο Αλέξης Χαρίτσης.

Πρόκειται για μία εκδήλωση με αρκετό παρασκήνιο, με δεδομένο ότι πρόθεση των διοργανωτών ήταν να μιλήσει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Εν τέλει, ο αρχικός χώρος και η ημερομηνία της εκδήλωσης χρειάστηκε να αλλάξουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν προηγηθεί αρκετές τηλεφωνικές επικοινωνίες και συνεννοήσεις επί συνεννοήσεων.

Στο μεταξύ, μεσολάβησε και ο χαμός του Αλέκου Φλαμπουράρη που «βύθισε» την οικογένεια του ΣΥΡΙΖΑ σε βαρύ πένθος. Και κάπως έτσι οδεύουμε προς το Σεράφειο Μέγαρο. Εν τέλει, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν πρόκειται να συμμετέχει στην εκδήλωση με φυσική παρουσία.

Δεν ήταν λίγοι αυτοί που εκτίμησαν ότι ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα απέφευγε, σε αυτές τις πολιτικές συνθήκες, να βρεθεί σε μία πολιτική εκδήλωση, όπως αυτή του Σεράφειου Μεγάρου. Άλλωστε, οι συμβολισμοί είναι ισχυροί. Σημειωτέον ότι η εκδήλωση-συνάντηση αυτή θα πραγματοποιηθεί μόλις δύο ημέρες μετά την κυκλοφορία του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα.

Πάντως, όπως ξεκαθάρισαν συνεργάτες του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο in, ο κ. Ανδρουλάκης έχει δηλώσει την πρόθεσή του να στείλει βιντεοσκοπημένο μήνυμα στην εκδήλωση, καθώς δεν μπορεί να δώσει το «παρών». Αιτία όπως λένε δεν είναι κάποια πολιτική διαφωνια αλλά ανειλημμένες υποχρεώσεις.

Οι χαιρετισμοί του Δημάρχου

Τι γυρεύει άραγε ο Χάρης Δούκας «πέριξ» της Αριστεράς; Πρόκειται απλά για τυπικούς χαιρετισμούς που απευθύνει σε εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε χώρους του Δήμου Αθηναίων;

Την προηγούμενη Παρασκευή, απηύθυνε χαιρετισμό σε θεματική εκδήλωση για τα εργατικά δυστυχήματα, που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Αριστερά στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου και με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Αρβανίτη.

Την Τετάρτη, στο Σεράφειο Μέγαρο, θα απευθύνει χαιρετισμό σε εκδήλωση για την κλιματική κρίση και το περιβάλλον. Για μία ακόμη φορά, οι φήμες περί πολιτικού «φλερτ» με την αριστερά «φουντώνουν».

Το ερώτημα είναι εάν ο ίδιος θα αποφασίσει να δώσει το «παρών» και στη βιβλιοπαρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα. Πολλοί εκτιμούν ότι κάτι τέτοιο δεν αποκλείεται. Ωστόσο, φαίνεται πως ο Δήμαρχος Αθήνας ζυγίζει την κάθε του επιλογή. Το σίγουρο είναι ότι, με το βλέμμα στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, θα ήθελε να κρατά ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας και με την Αμαλίας.

«Άλλο πράγμα ο διάλογος άλλο η συμπόρευση»

«Το ΠΑΣΟΚ θα κατέβει στις εκλογές αυτόνομο και εμείς απευθύνουμε προσκλητήριο στον κόσμο να έρθει και να στηρίξει το ψηφοδέλτιό μας». Με αυτή τη δήλωση, ο εκπρόσωπος τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κώστας Τσουκαλάς, ξεκαθάρισε ότι στη Χαριλάου Τρικούπη δεν υπάρχουν δεύτερες σκέψεις για την στρατηγική του κόμματος. Άλλωστε, όπως διευκρίνισε «είναι άλλο πράγμα ο διάλογος και άλλο πράγμα η συμπόρευση». Μάλιστα, επικαλούμενος την τελευταία δημοσκόπηση της GPO, εξέφρασε την εκτίμηση ότι μόνο ένα κόμμα μπορεί πραγματικά να απειλήσει τη Νέα Δημοκρατία και αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ.

Η δεύτερη κάλπη

Είναι σαφές ότι οι διεργασίες στους κόλπους της κεντροαριστεράς θα επιταχυνθούν το προσεχές διάστημα. Στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι το συνέδριο του κόμματος το πρώτο τρίμηνο του 2026 θα αποτελέσει έναν κρίσιμο κόμβο για την πορεία της παράταξης. Στο δρόμο προς τις κάλπες, η εκλογική τακτική είναι σχεδόν αδύνατο να αλλάξει.

Το ερώτημα είναι τι γίνεται μετά. Και το «μετά» χαρακτηρίζεται από στελέχη του Κινήματος «ομιχλώδες». Αρκετοί εντός της Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταφέρει να ισχυροποιήσει τη θέση του στις επόμενες εκλογές.

Όμως, εφόσον, χρειαστεί (όπως όλα δείχνουν) να στηθούν και δεύτερες κάλπες, δεν αποκλείεται με βάση τους συσχετισμούς ο «διάλογος» με την αριστερά να είναι μία κρίσιμη επιλογή. Άλλωστε, οι επιλογές είναι μετρημένες στα δάχτυλα. Πάντως, σενάρια συμπόρευσης με τη Νέα Δημοκρατία απορρίπτονται από τα «αποδυτήρια».