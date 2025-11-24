Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Απολογισμός
Διαβάσαμε την «Ιθάκη» του Αλ. Τσίπρα - Με αιχμές, λάθη και λίγες συγγνώμες - Τι λέει για ποιους, γιατί και για ποια περίσταση
- Τρεις κολοσσοί της παγκόσμιας δισκογραφίας «μαγειρεύουν» μουσικό streaming με ΑI
- Ποιες χώρες θέλουν τον ορυκτό πλούτο της Αρκτικής – Η μεταμόρφωση της Γροιλανδίας
- Πεσμένες στον δρόμο από αλκοόλ δύο 14χρονες στην Καλαμαριά - Πήραν βότκα και ρετσίνα από μίνι μάρκετ
- Ψήφισε στα Κάτω Πετράλωνα για τις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ ο Μητσοτάκης
Διαβάσαμε την «Ιθάκη» του Αλ. Τσίπρα
Απολογισμός
Με αιχμές, λάθη και λίγες συγγνώμες
Τι λέει για ποιους, γιατί και για ποια περίσταση
Πιστοποίηση ασανσέρ πολυκατοικιών
Στο τραπέζι η παράταση αν…
• Σε ποια περίπτωση θα εξεταστεί μια νέα προθεσμία
Ουκρανικό
Η πρόταση, η αντιπρόταση και το παζάρι
• Μήνυμα Ρούμπιο από τη Γενεύη για «τεράστια πρόοδο» στις συνομιλίες
Στίγμα
Το Μέγαρο Μαξίμου και ο δασκαλεμένος μάρτυρας των υποκλοπών
Νίκαια Λάρισας
Κινητοποιήσεις αποφάσισαν καταρχήν οι αγρότες
Επιδόματα
Ποιες ενισχύσεις θα δοθούν έως την Παρασκευή
• Και ποιες έως το τέλος του χρόνου
• Ποια επιπλέον βοηθήματα θα δοθούν στις οικογένειες των στρατιωτικών
Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ
Δύο άγνωστα έργα του… 320 χρόνια μετά
ΑΕΚ – Αρης 1-0
Tη λύση έδωσε ο Ζίνι
Oλυμπιακός
Τα ερυθρόλευκα σερί, η Ρεάλ και το βλέμμα στη… Νορβηγία
Πανσερραϊκός – ΠΑΟ 0-3
Με άνεση και με γκολ – ποίημα του Γεντβάι
Με το 3-0 επί της Λίβερπουλ
Η Νότιγχαμ «άδειασε» το Ανφιλντ
ΠΑΟΚ – Κηφισιά 3-0
Με δυσκολία και Τάισον
- Ισραήλ: Πιέσεις στον Νετανιάχου και αποπομπές στον στρατό για τη «συστημική αποτυχία» της 7ης Οκτωβρίου
- Υποβοηθούμενη αυτοκτονία: Οι Σλοβένοι απέρριψαν τη νομιμοποίησή της που είχαν εγκρίνει πέρυσι
- Κακοκαιρία: Προειδοποίηση για βροχές μεγάλης διάρκειας και ισχυρούς ανέμους – Αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας
- Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης 2-2: Απώλεια για τους Μαδριλένους πριν τον Ολυμπιακό
- Νίκολιτς: «Η απόδοση ήταν καλύτερη και από το αποτέλεσμα – Βλέπουμε πρόοδο»
