Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Απολογισμός

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας:

Διαβάσαμε την «Ιθάκη» του Αλ. Τσίπρα

Απολογισμός

Με αιχμές, λάθη και λίγες συγγνώμες

Τι λέει για ποιους, γιατί και για ποια περίσταση

==========

Πιστοποίηση ασανσέρ πολυκατοικιών

Στο τραπέζι η παράταση αν…

• Σε ποια περίπτωση θα εξεταστεί μια νέα προθεσμία

==========

Ουκρανικό

Η πρόταση, η αντιπρόταση και το παζάρι

• Μήνυμα Ρούμπιο από τη Γενεύη για «τεράστια πρόοδο» στις συνομιλίες

==========

Στίγμα

Το Μέγαρο Μαξίμου και ο δασκαλεμένος μάρτυρας των υποκλοπών

==========

Νίκαια Λάρισας

Κινητοποιήσεις αποφάσισαν καταρχήν οι αγρότες

==========

Επιδόματα

Ποιες ενισχύσεις θα δοθούν έως την Παρασκευή

• Και ποιες έως το τέλος του χρόνου

• Ποια επιπλέον βοηθήματα θα δοθούν στις οικογένειες των στρατιωτικών

==========

Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ

Δύο άγνωστα έργα του… 320 χρόνια μετά

==========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

ΑΕΚ – Αρης 1-0

Tη λύση έδωσε ο Ζίνι

Oλυμπιακός

Τα ερυθρόλευκα σερί, η Ρεάλ και το βλέμμα στη… Νορβηγία

Πανσερραϊκός – ΠΑΟ 0-3

Με άνεση και με γκολ – ποίημα του Γεντβάι

Με το 3-0 επί της Λίβερπουλ

Η Νότιγχαμ «άδειασε» το Ανφιλντ

ΠΑΟΚ – Κηφισιά 3-0

Με δυσκολία και Τάισον