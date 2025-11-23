Ο Ηλιόπουλος ξανά στα μπουζούκια: Πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε (vid)

Ο Μάριος Ηλιόπουλος μια μέρα πριν από το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη στην «Opap Arena» για την 11η αγωνιστική της Super League αποφάσισε να ξεκινήσει τις… εμφανίσεις του στα μπουζούκια.

Ο πρόεδρος της Ένωσης εμφανίστηκε στο νυχτερινό κέντρο «Θέαμα», εκεί όπου τραγουδούν η Έλλη Κοκκίνου, ο Χρήστος Μενιδιάτης και ο Νίνο και δεν ήταν απλός θαμώνας του μαγαζιού, αλλά πρωταγωνίστησε όπως ακριβώς συνέβαινε και την περασμένη χρονιά.

Ο Ηλιόπουλος επέστρεψε στις… παλιές του συνήθειες, κάθισε στο πλευρό του Χρήστου Μενιδιάτη και πήρε το μικρόφωνο για να τραγουδήσει.

Δείτε τα τραγούδια που είπε ο Ηλιόπουλος

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ηλιόπουλος δεν έμεινε στο αγαπημένο του «Αγάπα με», αλλά είπε και άλλα τραγούδια, μεγαλώνοντας το ρεπερτόριό του.

Υπενθυμίζεται ότι πριν μερικούς μήνες ήταν πίστα και τραγούδησε μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό το τραγούδι του Γιάννη Πουλόπουλου.