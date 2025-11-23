Ο Άρης Betsson εξόφλησε τα χρέη του στο δημόσιο – Η ανακοίνωση της ΚΑΕ

Ιστορική μέρα για την ΚΑΕ Άρης Betsson η σημερινή (23/11), αφού όπως ανακοίνωσε Ελληνικό Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία ξοφλήθηκαν.

Με τον Ρίτσαρντ Σιάο στο διοικητικό… τιμόνι οι «κιτρινόμαυροι» πλέον «έσβησα» μετά από μόλις μερικούς μήνες χρέη εκατομμυρίων, που βάραιναν τις πλάτες των διοικούντων του Άρη.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης Betsson

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει την ολοκλήρωση της εξόφλησης των οφειλών της προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, η ΚΑΕ κλείνει οριστικά ένα πολυετές κεφάλαιο οικονομικών εκκρεμοτήτων. Κατά την ανάληψη της ομάδας από τη «Black and Yellow Holdings», η διοίκηση είχε δεσμευτεί ότι η ΚΑΕ θα είναι απαλλαγμένη από παλαιά χρέη έως το τέλος του 2025.

Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson συνεχίζει σταθερά την προσπάθεια ενίσχυσης της οργανωτικής και αγωνιστικής παρουσίας της.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι στήριξαν και βοήθησαν την ομάδα στο διάστημα που προσπαθούσε να επιβιώσει, με χρέη εκατομμυρίων ευρώ στο παθητικό της.

Την Πέμπτη 27/11, πριν από τη συνάντηση της διοίκησης με τον Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, στη Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιηθούν σχετικές δηλώσεις».