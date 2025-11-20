Άντζουσιτς: «Ζωντανός θρύλος ο Γκάλης, σύλλογος με μεγάλη ιστορία ο Άρης»
Ο Ντανίλο Άντζουσιτς του Άρη μίλησε σε μέσο του εξωτερικού και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στον ζωντανό θρύλο της ομάδας, Νίκο Γκάλη.
Με τα καλύτερα λόγια μίλησε νέος ο γκαρντ του Άρη, Ντανίλο Άντζουσιτς, για τον Νίκο Γκάλη σε συνέντευξή του σε μέσο του εξωτερικού, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι έμαθε για εκείνον από τον πατέρα του, ενώ παράλληλα τον χαρακτήρισε «ζωντανό θρύλο».
Παράλληλα, ο Άντζουσιτς μίλησε και για το παρασκήνιο της μεταγραφής του στον Άρη και τόνισε ότι μάθαινε αρκετά πράγματα για την ομάδα μέσω του Κλέμεν Πρέπελιτς, που είναι φίλος του Νίκου Ζήση.
Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Άντζουσιτς:
«Δεν ήμουν ιδιαίτερα ενημερωμένος για το τι συνέβαινε, αλλά ήξερα αρκετά μέσω του Κλέμεν Πρέπελιτς, ο οποίος είναι καλός φίλος του Ζήση. Το συζητήσαμε αυτό το καλοκαίρι όταν υπέγραψε ο Μπόγκνταν Κάραισιτς. Θα μπορούσε να είναι μια πολύ ωραία ιστορία. Ειδικά επειδή ο Άρης είναι ένας σύλλογος με μεγάλη ιστορία».
Για το τι έχει ακούσει για τον Νίκο Γκάλη: «Ο καλύτερος σκόρερ, έφερε τίτλους, τον βλέπουν σαν Θεό! Η φανέλα είναι εκεί, στην αίθουσα. Ένας ζωντανός θρύλος. Άκουσα για εκείνον από τον πατέρα μου πολύ πριν καν γίνει λόγος για τον Άρη. Μιλούσε συχνά για τον Γκάλη»
