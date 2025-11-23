Παραλία Μάχο στην Καραϊβική: Εκεί όπου τα αεροπλάνα πετούν πάνω από το κεφάλι σου
Kατά την περίοδο αιχμής έως και 70 πτήσεις την ημέρα περνούν στην κυριολεξία πάνω από τα κεφάλια των λουόμενων στην παραλία Μάχο.
Η παραλία Μάχο, στο νησί Σεντ Μαρτίνο της Καραϊβικής, είναι ένας παράδεισος για τους λάτρεις των αεροπλάνων και τους λάτρεις των συγκινήσεων. Ο διάδρομος προσγείωσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο Πριγκίπισσα Τζουλιάνα χωρίζεται από την παραλία από έναν μόνο δρόμο.
Αυτό σημαίνει ότι κατά την περίοδο αιχμής έως και 70 πτήσεις την ημέρα περνούν στην κυριολεξία πάνω από τα κεφάλια των λουόμενων.
Always a blast plane spotting at Maho Beach in Saint Martin. Delta 757-200 pic.twitter.com/bnuxubupKr
— Jake (@JakeOrl) July 1, 2024
«Είναι τρομακτικό», δήλωσε στο CNN ο εργαζόμενος στο αεροδρόμιο Φράνκλιν Γουίλσον. «Νιώθεις σαν να έρχεται κατευθείαν πάνω σου».
This was nothing short of a dream come true. Watching a fully loaded Airbus A330 fly over your head at the iconic Maho Beach is 🤯 #avgeek pic.twitter.com/m7z3NsiMrT
— Brent Pinheiro (@brentito86) November 19, 2025
Ωστόσο, κάποιοι ταξιδεύουν εκεί γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο. Για να δουν ένα αεροπλάνο ευρισκόμενοι στην παραλία ακριβώς έτσι.
Και πολλοί πιλότοι υποστηρίζουν ότι πρόκειται για όνειρο που γίνεται πραγματικότητα.
2. Princess Juliana International Airport, St. Maarten: Beachside Landings
This gem is renowned for its runway that extends right to the edge of Maho Beach. Plane spotters and beachgoers can experience the unique thrill of watching aircraft land just a few meters above them. pic.twitter.com/MgJfTNtIgl
— Daddy Osaze (@Osasdeyforyou) September 21, 2023
Σύμφωνα με τον Ίρβινγκ Μαδούρο, συνάδελφο του Γουίλσον, κάποιοι «λατρεύουν να βλέπουν τους ανθρώπους στην παραλία από κάτω τους».
