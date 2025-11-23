magazin
Παραλία Μάχο στην Καραϊβική: Εκεί όπου τα αεροπλάνα πετούν πάνω από το κεφάλι σου
Παραλία Μάχο στην Καραϊβική: Εκεί όπου τα αεροπλάνα πετούν πάνω από το κεφάλι σου

Kατά την περίοδο αιχμής έως και 70 πτήσεις την ημέρα περνούν στην κυριολεξία πάνω από τα κεφάλια των λουόμενων στην παραλία Μάχο.

Η παραλία Μάχο, στο νησί Σεντ Μαρτίνο της Καραϊβικής, είναι ένας παράδεισος για τους λάτρεις των αεροπλάνων και τους λάτρεις των συγκινήσεων. Ο διάδρομος προσγείωσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο Πριγκίπισσα Τζουλιάνα χωρίζεται από την παραλία από έναν μόνο δρόμο.

Αυτό σημαίνει ότι κατά την περίοδο αιχμής έως και 70 πτήσεις την ημέρα περνούν στην κυριολεξία πάνω από τα κεφάλια των λουόμενων.

«Είναι τρομακτικό», δήλωσε στο CNN ο εργαζόμενος στο αεροδρόμιο Φράνκλιν Γουίλσον. «Νιώθεις σαν να έρχεται κατευθείαν πάνω σου».

Ωστόσο, κάποιοι ταξιδεύουν εκεί γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο. Για να δουν ένα αεροπλάνο ευρισκόμενοι στην παραλία ακριβώς έτσι.

Και πολλοί πιλότοι υποστηρίζουν ότι πρόκειται για όνειρο που γίνεται πραγματικότητα.

Σύμφωνα με τον Ίρβινγκ Μαδούρο, συνάδελφο του Γουίλσον, κάποιοι «λατρεύουν να βλέπουν τους ανθρώπους στην παραλία από κάτω τους».

