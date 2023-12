Χάιντι Κλουμ: Χριστουγεννιάτικες διακοπές σε νησί της Καραϊβικής

Η Χάιντι Κλουμ επέλεξε να κάνει διακοπές σε νησί της Καραϊβικής και συγκεκριμένα στο Σεν Μπαρτς, μαζί με τον σύζυγό της Τομ Κάουλιτζ. Σε στιγμιότυπα που ανέβασε πρόσφατα στα social media, το διάσημο μοντέλο χαμογελούσε και ξάπλωνε πάνω σε ένα φουσκωτό στρώμα απολαμβάνοντας το νερό.

Το διάσημο μοντέλο και ο μουσικός ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου πριν από 4 χρόνια, το 2019 σε μία εντυπωσιακή τελετή. Μέχρι και σήμερα, παραμένουν το ίδιο ερωτευμένοι και σε κάθε τους ευκαιρία εκφράζουν ο ένας στον άλλο την αγάπη τους.

Οι δυο τους, μάλιστα, όταν έφυγαν από την παραλία περπάτησαν χέρι-χέρι και ανταλλάσοντας φιλιά.

Bikini-clad Heidi Klum frolics in the Caribbean waters with husband Tom Kaulitz https://t.co/V73JKI7FPJ pic.twitter.com/WxDlNBH3GI

— Page Six (@PageSix) December 24, 2023