23.11.2025 | 09:18
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
Ηλεκτρονικές αγορές: Στην Ελλάδα οι πλατφόρμες Zalando, Vinted, Notino – Στην κορυφή των προτιμήσεων τα ρούχα
Οικονομικές Ειδήσεις 23 Νοεμβρίου 2025 | 08:58

Ηλεκτρονικές αγορές: Στην Ελλάδα οι πλατφόρμες Zalando, Vinted, Notino – Στην κορυφή των προτιμήσεων τα ρούχα

Βάσει των στοιχείων του Σεπτεμβρίου για τις ηλεκτρονικές αγορές, το 50% των καταναλωτών αγοράζει είδη ένδυσης, ενώ ακολουθούν το φαγητό σε πακέτο και delivery (45%) και τα είδη φαρμακείου (37%)

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Vita.gr
Φυσικές πηγές βιταμίνης C: Ποιες τροφές είναι οι πλουσιότερες;

Φυσικές πηγές βιταμίνης C: Ποιες τροφές είναι οι πλουσιότερες;

Spotlight

Την στροφή των Ελλήνων στις ηλεκτρονικές αγορές «άκουσαν» πλατφόρμες όπως οι Zalando, Vinted και Notino, που δραστηριοποιούνται χρόνια στο εξωτερικό και τώρα αποφάσισαν να κάνουν το μεγάλο βήμα εισόδου στην εγχώρια αγορά, δίνοντας μεγαλύτερη ώθηση στον ανταγωνισμό.

Η απόφαση φαίνεται πως ήταν σωστή – αρκεί κανείς να δει τα στοιχεία από την Ετήσια Έκθεση Ηλεκτρονικού Εμπορίου της Nexi Ελλάδος, που μιλούν για ένα εκπληκτικό 97% των χρηστών του διαδικτύου που επιδίδεται στο online shopping.

Zalando Vinted Notino

Ηλεκτρονικές αγορές: Τι προτιμούν οι Έλληνες καταναλωτές

Αναφορικά με τις προτιμήσεις των καταναλωτών που είδαν το φως της δημοσιότητας τον Σεπτέμβριο, η μόδα βρίσκεται στην κορυφή, με το 50% των καταναλωτών να αγοράζει είδη ένδυσης, ενώ ακολουθούν το φαγητό σε πακέτο και delivery (45%) και τα είδη φαρμακείου (37%).

Και παρά τις χαμηλές τιμές και τις προσφορές, το 78% των χρηστών δηλώνει προτίμηση σε ελληνικά e-shops, με το 64% να λαμβάνει υπόψη τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των online αγορών του, δίνοντας έμφαση στη μείωση συσκευασιών (54%) και σε πιο φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες επιστροφών (36%).

Ό,τι και να επιλέγουν, η συνολική αξία των ηλεκτρονικών δαπανών τους εκτιμάται για το 2024 σε 29,4 δισ. ευρώ εκ των οποίων 9,1 δισ. αφορούν ταξίδια και διαμονή, 6,5 δισ. υπηρεσίες, 5,6 δισ. μόδα και ένδυση, 5,1 δισ. οικιακά είδη και 3,1 δισ. προϊόντα καθημερινής χρήσης.

Zalando Vinted Notino

O Daniel Roginski, Γενικός Διευθυντής της Zalando για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη

Η άφιξη της Zalando στην Ελλάδα

Μέσα σε αυτό το δυναμικό περιβάλλον, η Zalando υπό τον Daniel Roginski, Γενικό Διευθυντή για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, που ιδρύθηκε στο Βερολίνο το 2008 και αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς online προορισμούς μόδας, αποφάσισε να μπει στην ελληνική αγορά.

H εταιρεία αναπτύσσεται σε δύο βασικούς πυλώνες: Business-to-Consumer (B2C) και Business-to-Business (B2B). Στον B2C, η πλατφόρμα παρέχει μια εμπειρία αγορών με ποικιλία σε brands της μόδας και του lifestyle, σε περισσότερους από 52 εκατομμύρια ενεργούς πελάτες σε 26 αγορές. Ενώ στον B2B, αξιοποιεί την υποδομή logistics, το λογισμικό και τις υπηρεσίες της για να υποστηρίξει μάρκες και επιχειρήσεις λιανικής στη διαχείριση και επέκταση ολόκληρης της δραστηριότητάς τους στο ηλεκτρονικό εμπόριο, τόσο εντός όσο και εκτός της πλατφόρμας Zalando.

Ορόσημο για τη γερμανική πλατφόρμα ήταν η 11η Ιουλίου 2025, όταν η Zalando ολοκλήρωσε με επιτυχία τη στρατηγική συνένωση με την εταιρεία ABOUT YOU -έτερη πλατφόρμα- με έδρα το Αμβούργο, επιτρέποντας και στις δύο εταιρείες να εξυπηρετούν καλύτερα πελάτες και συνεργάτες σε όλη την Ευρώπη.

Zalando Vinted Notino

Ο CEO της Vinted, Thomas Plantenga

Στο Vinted για μεταχειρισμένα

Μέσα σε λίγα χρόνια, η εφαρμογή της Milda Mitkute και του Justas Janauskas που δημιουργήθηκε δειλά δειλά το 2008 στη μετασοβιετική Λιθουανία σε όλο τον κόσμο, κάνοντας τη Vinted μια ανερχόμενη δύναμη στο second hand όλων των ειδών. Το 2011, ο Λιθουανός επιχειρηματίας Mantas Mikuckas μπήκε στην εταιρεία τους ως angel investor και σήμερα στηρίζεται από μία σειρά venture capital funds, ενώ πρόσφατα πραγματοποίησε την είσοδό της και στην ελληνική αγορά.

Η εταιρεία ανταγωνίζεται το βρετανικό Depop και το Vestiare Collective (στο οποίο έχει επενδύσει ο γαλλικός όμιλος Kering), για το δικό της μερίδιο σε μια αγορά η οποία ανέρχεται σήμερα στα 177 δισ. και αναμένεται να ξεπεράσει τα 350 δισ. μέχρι το 2027 , σύμφωνα και με το Resale Report του ThredUp.

Σήμερα, πλέον με περισσότερα από 15 χρόνια παρουσίας και αποτίμηση 5 δισ. ευρώ, η Vinted έχει εξελιχθεί σε μια εφαρμογή-πλατφόρμα η οποία επιτρέπει στους χρήστες να αγοράζουν και να πωλούν μεταχειρισμένα αντικείμενα, κερδίζοντας από προμήθειες, ενώ έχει καταγράψει ραγδαία ανάπτυξη και κερδοφορία.

Έκανε την αρχή με ρούχα, ενώ ακολούθησαν και μικροέπιπλα, αξεσουάρ, είδη για κατοικίδια. Κάνοντας ακόμη ένα βήμα ανάπτυξης, η Vinted επεκτάθηκε και σε νέες κατηγορίες, όπως τα ηλεκτρονικά είδη, για να παραμείνει ανταγωνιστική απέναντι σε ηλεκτρονικά καταστήματα από όλο τον κόσμο.

Zalando Vinted Notino

O Zbynek Kocian, επικεφαλής της Notino

Ομορφιά από τη Notino

Η Notino ιδρύθηκε το 2004 στην Τσεχική Δημοκρατία ως ηλεκτρονικό κατάστημα με αρώματα. Ωστόσο, σταδιακά επέκτεινε την γκάμα των προϊόντων της σε ολόκληρο τον τομέα της ομορφιάς.

Μέσα σε 20 χρόνια έχει εξελιχθεί στο μεγαλύτερο ηλεκτρονικό κατάστημα αρωμάτων και καλλυντικών στην Ευρώπη, που διαθέτει 82.000 προϊόντα από 1.500 παγκόσμια και μικρότερα τοπικά εμπορικά σήματα. Χάρη στις προσφορές και τα κουπόνια, δε, πέτυχε το 2023 να πουλήσει 55 εκατομμύρια προϊόντα, με κυρίαρχη κατηγορία αυτή των αρωμάτων.

Δραστηριοποιείται σε 28 χώρες, ανάμεσά τους και στην ελληνική αγορά, όπου έκανε την είσοδό της το 2017. Η εφοδιαστική της αλυσίδα λειτουργεί με βάση δικές της αποθήκες, που έχουν τη δυνατότητα την αποστολή έως και 140 χιλιάδων πακέτων την ημέρα.

Την ίδια στιγμή σε επιλεγμένες αγορές, όπως της Τσεχίας, της Σλοβακίας, της Πολωνίας, της Ουγγαρίας, της Αυστρίας, της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας έχει αναπτύξει το own branded δίκτυο φυσικών καταστημάτων.

Πηγή: ΟΤ

Economy
Καταθέσεις: Τα νοικοκυριά «τρώνε από τα έτοιμα» – Τι δείχνει ο προϋπολογισμός

Καταθέσεις: Τα νοικοκυριά «τρώνε από τα έτοιμα» – Τι δείχνει ο προϋπολογισμός

Vita.gr
Φυσικές πηγές βιταμίνης C: Ποιες τροφές είναι οι πλουσιότερες;

Φυσικές πηγές βιταμίνης C: Ποιες τροφές είναι οι πλουσιότερες;

