Τα «φώτα» και στον Χολ

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας της Παρί στο ΣΕΦ, μια νίκη που αν μη τι άλλο είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ομάδα του λιμανιού.

Οι «ερυθρόλευκοι» πέτυχαν τον στόχο τους, έχοντας για πρωταγωνιστή τον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος πραγματοποίησε την καλύτερη μέχρι στιγμής εμφάνισή του στην σεζόν.

Η επικράτηση λοιπόν των πρωταθλητών Ελλάδος ήταν σημαντική και για την ψυχολογία του Φουρνιέ, καθώς ο Γάλλος σούπερ σταρ του Ολυμπιακού είχε ανάγκη αυτό το καλό ματς.

Θα πρέπει μάλιστα να εστιάσει κάποιος όχι μόνο στους πόντους που πέτυχε ο Γάλλος, αλλά και στις άμυνες που έπαιξε, ειδικά στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Τα φώτα «έπεσαν» (δικαιολογημένα) πάνω στον Φουρνιέ, αλλά θα ήταν άδικο να μην σταθεί κάποιος και στην απόδοση του Ντόντα Χολ, ο οποίος βοήθησε σημαντικά τους «ερυθρόλευκους».

Ο Αμερικανός σέντερ έκανε πολλές δουλειές στο παρκέ και η είχε μεγάλη συμβολή στην επικράτηση της ομάδας του λιμανιού, γεγονός βέβαια που ικανοποίησε σε μεγάλο βαθμό τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Ο Χολ ανεβάζει ρυθμούς από παιχνίδι σε παιχνίδι και δείχνει με την απόδοσή του πως είναι σε θέση να βοηθήσει την ομάδα του, σ’ ένα διαφορετικό στυλ παιχνιδιού από αυτό του Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ο Χολ παίζει πάνω απ’ την στεφάνη στην επίθεση του Ολυμπιακού και προσφέρει πόντους αλλά και ριμπάουντ, όπως για παράδειγμα στο χθεσινό ματς, όπου είχε οκτώ πόντους και εφτά ριμπάουντ.

Η αλήθεια είναι πως ο Χολ χρειάστηκε κάποιο χρόνο στο ξεκίνημα της σεζόν για να βρει τα πατήματα του, αλλά τώρα δείχνει πως έχει βρει τον ρόλο του στην ομάδα, γνωρίζει καλά τι περιμένει από αυτόν ο προπονητής του και δεν είναι τυχαίο πως στο παιχνίδι με την Παρί έπαιξε 19 λεπτά.

Είναι προφανές πως ο τωρινός Χολ δεν έχει καμιά σχέση με τον Χολ στο ξεκίνημα της χρονιάς κι αυτό είναι ένα πολύ καλό νέο για τον προπονητή του Ολυμπιακού, ο οποίος βλέπει στο πρόσωπο του Αμερικανού, έναν ψηλό που συνθέτει ένα δυνατό δίδυμο ψηλών με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, με τον τελευταίο να είναι ο κορυφαίος σέντερ της Ευρωλίγκας.