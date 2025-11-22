Ο Μουρίγιο είναι στόπερ 100 εκατ. ευρώ

Η εντυπωσιακή νίκη της Νότιγχαμ Φόρεστ στο Άνφιλντ με 3-0, προκάλεσε τεράστια αίσθηση στην Αγγλία και τα αποθεωτικά σχόλια του Τύπου για την εμφάνιση των φιλοξενούμενων, φανερώνουν την κυριαρχία των φιλοξενούμενων στην έδρα της Λίβερπουλ.

Η Φόρεστ διέλυσε τους πρωταθλητές Αγγλίας στην έδρα τους κι αυτό μάλιστα που πρέπει να σημειωθεί είναι πως το τελικό σκορ θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο.

Ναι, άξιζε να πετύχει κι άλλα γκολ η ομάδα του Σον Ντάις, γιατί είχε κι άλλες μεγάλες φάσεις ενώ της ακυρώθηκε κι ένα γκολ που θα έπρεπε να είχε μετρήσει.

Murillo v Liverpool 🇧🇷 🪄 Total tackles – 2

Clearances completed – 13

Headed clearances – 7

Possessions won in middle third – 3

Goals – 1#LIVNFO | @NFFC pic.twitter.com/gcYJXibmXC — Premier League India (@PLforIndia) November 22, 2025

Η εμφάνιση που πραγματοποίησε η Νότιγχαμ στην έδρα των «κόκκινων» ήταν κάτι παραπάνω από… εντυπωσιακή και το πλάνο του Ντάις δούλεψε 100%, φέρνοντας σε δεινή θέση την Λίβερπουλ, καθώς οι πρωταθλητές Αγγλίας ήταν ανήμποροι ν’ αντιδράσουν.

Όλοι οι παίκτες της Νότιγχαμ πάλεψαν σκληρά για να πετύχουν αυτή την τεράστια νίκη αλλά θα πρέπει να σταθεί ιδιαίτερα κάποιος στην εμφάνιση που πραγματοποίησε ο Μουρίγιο.

Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός ήταν ο κορυφαίος παίκτης του γηπέδου κι έκανε την διαφορά για την ομάδα του, πετυχαίνοντας μάλιστα το πρώτο γκολ της Φόρεστ.

Ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ στο 33’ αλλά ήταν και ο «βράχος» στην άμυνα των φιλοξενούμενων καθώς ήταν παντού, καθαρίζοντας κάθε προσπάθεια των παικτών της Λίβερπουλ ν’ απειλήσουν την εστία της Νότγχαμ.

Ο Μουρίγιο έδειξε με την απόδοση που είχε στο παιχνίδι κόντρα στους «κόκκινους» ότι είναι στόπερ των 100 εκατ. ευρώ και είναι σίγουρα ένας από τους κορυφαίους κεντρικούς αμυντικούς της Πρέμιερ Λιγκ.

Τα αποθεωτικά σχόλια του αγγλικού Τύπου για την εμφάνιση του Μουρίγιο, αλλά και τα μηνύματα του κόσμου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι ενδεικτικά της τεράστιας εμφάνισης που πραγματοποίησε ο νεαρός κεντρικός αμυντικός.

Ο λατινοαμερικάνος κεντρικός μπακ είχε εντυπωσιακή σεζόν και πέρυσι στην Πρέμιερ Λιγκ και στα 23 του χρόνια είναι ένας ολοκληρωμένος στόπερ που έχει ηγετικά χαρακτηριστικά στο παιχνίδι του, κάτι που απέδειξε και στον θρίαμβο της Φόρεστ στο Άνφιλντ.

Όλες του οι επεμβάσεις ήταν καίριες και «εξαφάνισε» τους επιθετικούς της Λίβερπουλ, γεγονός που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εντυπωσιακή επικράτηση των φιλοξενούμενων.

Με τέτοιες μεγάλες εμφανίσεις όπως η σημερινή, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι ο Μουρίγιο «εκτοξεύει» την χρηματιστηριακή του αξία και όλοι συμφωνούν πως είναι πλέον ένας κεντρικός μπακ των 100 εκατ. ευρώ.

Θυμίζουμε ότι ο Βραζιλιάνος άσος πρόσφατα υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη Νότιγχαμ Φόρεστ, που έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2029.