Η Αφρική χρειάζεται… τουαλέτες – Τι αναφέρει νέα έρευνα

Αν και τα προβλήματα της Αφρικής ακούνε κυρίως στα ονόματα, «εμφύλιοι», «δικτατορίες», «διώξεις» και «λιμοί», ωστόσο, οι άνθρωποι στην τριτοκοσμική ήπειρο αντιμετωπίζουν ακόμα ένα ζήτημα που ελάχιστα θα έπειθε ότι όντως σοβαρό… ζήτημα. Και όμως, η έλλειψη τουαλετών κοστίζουν σε ζωές και χρήμα, στη μια ήπειρο που ήδη υποφέρει και από τα δύο.

Σε πρόσφατη μελέτη του ο ανώτερος ερευνητής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Festival Godwin Boateng επισήμανε τα οφέλη για την οδική ασφάλεια που προκύπτουν από την ύπαρξη τουαλετών.

«Υποστηρίζω ότι η ενίσχυση της λογικής και αξιόπιστης πρόσβασης των οδηγών σε τουαλέτες μπορεί να αποφέρει οφέλη για την οδική ασφάλεια συγκρίσιμα με την εφαρμογή νόμων κατά της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ ή κόπωσης» αναφέρει στο The Conversation.

Ωστόσο, διαπίστωσε ότι η βελτίωση της πρόσβασης σε τουαλέτες για τους οδηγούς σπάνια ερευνάται ως στρατηγική οδικής ασφάλειας στην Αφρική. Πρόσφατα, η Αφρικανική Ένωση υπογράμμισε ότι τα τροχαία «αποστραγγίζουν» περίπου το 2% του ΑΕΠ των κρατών-μελών της ετησίως. «Οι θάνατοι από τροχαία στην Αφρική αντιστοιχούν περίπου στο 1/4 των θυμάτων παγκοσμίως, παρόλο που διαθέτει λιγότερο από το 4% του παγκόσμιου στόλου οχημάτων».

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι περίπου 779 εκατ. άνθρωποι στην ήπειρο δεν έχουν λογική και αξιόπιστη πρόσβαση σε επαρκείς, ασφαλείς και καθαρές τουαλέτες. Η Αφρική είναι μία από τις βασικές περιοχές παγκόσμιας «φτώχειας σε τουαλέτες».

Οδικά οφέλη από τις τουαλέτες

Η οδήγηση ενώ «κρατιέσαι» μπορεί να είναι βασανιστική εμπειρία και σημαντική πηγή διάσπασης προσοχής. Μπορεί να καταστήσει τον οδηγό επικίνδυνο για τον εαυτό του και για τους άλλους χρήστες του δρόμου, επειδή αποσπά την προσοχή του από τον δρόμο και τις συνθήκες κυκλοφορίας. Η σωματική πίεση μπορεί να επηρεάσει την κρίση του και την αντίδρασή του σε επικίνδυνες καταστάσεις.

Έτσι, οι τουαλέτες μειώνουν την απόσπαση προσοχής του οδηγού και άλλες επικίνδυνες πρακτικές που οδηγούν σε τροχαία ατυχήματα.

Η απόσπαση προσοχής και η έντονη ανάγκη μπορεί να κάνουν τον οδηγό ανυπόμονο και να τον ωθήσουν να αρχίσει να αναπτύσσει υπερβολική ταχύτητα, να «κολλάει» πίσω από άλλα οχήματα ή να επιχειρεί απερίσκεπτους ελιγμούς για να φτάσει στο πλησιέστερο μέρος όπου μπορεί να ανακουφιστεί.

Έρευνες έχουν δείξει ότι άνθρωποι που δεν μπορούν να ουρήσουν ενώ η ουροδόχος κύστη τους είναι πλήρης παρουσιάζουν γνωστικές ή προσοχικές διαταραχές αντίστοιχες με το να έχουν μείνει ξύπνιοι για 24 ώρες.

Η γνωστική επιδείνωση που σχετίζεται με την ακραία ανάγκη για ούρηση ισοδυναμεί επίσης με επίπεδο αλκοόλ στο αίμα 0,05%. Αυτό είναι αντίστοιχο ή υψηλότερο από τα ανώτατα όρια αλκοόλ στο αίμα που επιβάλλουν σε οδηγούς η Τυνησία (0,05%), το Σουδάν και η Μαυριτανία (0%), το Μαρόκο (0,02%), το Μάλι (0,03%), η Μαδαγασκάρη (0,04%) και άλλες αφρικανικές χώρες.

Όλα αυτά υποδηλώνουν ότι η οδήγηση υπό έντονη πίεση για τουαλέτα είναι εξίσου επικίνδυνη με την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή με έντονη κόπωση. Υποδηλώνουν επίσης ότι η βελτίωση της πρόσβασης σε τουαλέτες μπορεί να επιφέρει οφέλη για την οδική ασφάλεια συγκρίσιμα με την επιβολή νόμων κατά της μέθης ή της κόπωσης στην οδήγηση.

Οι τουαλέτες θα πρέπει να ενταχθούν στον σχεδιασμό των οδικών έργων και των συστημάτων κινητικότητας.

* Κεντρική φωτογραφία: Τουαλέτα δίπλα σε δρόμο στο Κέιπ Τάουν (πηγή: brettherron.wordpress.com/Civic Duty)