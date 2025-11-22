Πάρτι με delivery και αλκοόλ στις φυλακές Αλικαρνασσού – Γιατί έγινε η μυστική μεταγωγή των 7 κρατουμένων
Τι οδήγησε την ΕΛ.ΑΣ. στη μυστική μεταγωγή των κρατουμένων από τις φυλακές Αλικαρνασσού
Πριβέ πάρτι με αλκοόλ και delivery, αλλά και ανέσεις όπως χρήση κινητών τηλεφώνων απολάμβανε μια ομάδα στις φυλακές Αλικαρνασσού, μεταξύ των οποίων και μέλη της οικογένειας Καργάκη, που πρωταγωνίστησε στα γεγονότα των Βοριζίων.
Τα επτά μέλη της «πριβέ» ομάδας των φυλακών της Κρήτης, στα οποία βρίσκονταν ο αδελφός, ο γαμπρός και ο ανιψιός του Φανούρη Καργάκη που έχασε τη ζωή του στο διπλό φονικό, μετήχθησαν εκτάκτως από τις φυλακές Αλικαρνασσού έπειτα από ειδική επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε άλλα σωφρονιστικά καταστήματα της ηπειρωτικής Ελλάδας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη της ηγετικής ομάδας των φυλακών Αλικαρνασσού, στους οποίους βρίσκονταν και ο φερόμενος ως αρχηγός της μαφίας των Χανίων, αλλά και ποινικοί, συνήθιζαν να παραγγέλνουν φαγητό –ακριβά φιλέτα μόσχου και ψάρια- το οποίο έφτανε με διανομείς στη φυλακή.
Μεταγωγή για λόγους ασφαλείας
Παρότι η Ελληνική Αστυνομία δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για τη μυστική μεταγωγή, οι ενέργειες έγιναν έπειτα από έφοδο της ΕΚΑΜ στα κελιά των φυλακών.
Μάλιστα, τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. ζήτησαν από τους κρατούμενους να συγκεντρώσουν τα πράγματά τους μέσα σε δέκα λεπτά, προκειμένου να τους οδηγήσουν αργότερα στο πλοίο για Πειραιά.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η μεταγωγή τους κρίθηκε αναγκαία για λόγους ασφαλείας, με στόχο την αποτροπή νέων εντάσεων και την απομόνωσή τους από πιθανές επαφές εντός της φυλακής.
