Κηφισιά: Σε σχολικό πάρτι πήγαινε ο τράπερ που συνελήφθη με ναρκωτικά – Τον έπιασαν πριν μπει στο κέντρο διασκέδασης

Στην είσοδο του κέντρου διασκέδασης όπου ήταν προσκεκλημένος σε σχολικό πάρτι συνελήφθη για ναρκωτικά ο γνωστός τράπερ στη Νέα Κηφισιά.

Οι μαθητές σχολείου της περιοχής είχαν οργανώσει πάρτι το βράδυ της Παρασκευής σε γνωστό μαγαζί στην πλατεία της Νέας Κηφισιάς. Κεντρικός καλεσμένος από το 15μελές συμβούλιο των μαθητών ήταν ο συγκεκριμένος τράπερ.

Συνελήφθη πριν μπει στο πάρτι

Όταν έφτασε έξω από το κατάστημα αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο ζήτησαν και έκαναν έλεγχο στον ίδιο και σε ένα ακόμα άτομο που συστήθηκε ως μάνατζερ. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου εντοπίστηκαν 1,1 γραμμάρια κάνναβης εντός του οχήματος και ένας τρίφτης.

Και τα δύο άτομα οδηγήθηκαν στο ΑΤ της περιοχής και συνελήφθησαν.

Φυσικά η εμφάνιση του τράπερ ακυρώθηκε και το πάρτι έγινε χωρίς την παρουσία του.

«Όλοι έχουμε κακές συνήθειες»

Ο ίδιος σήμερα το απόγευμα έκανε μια ανάρτηση στα social media αναφέροντας τα εξής:

Ζητώ συγγνώμη για εχθές, είχαμε ένα άτυχο περιστατικό με την αστυνομία έξω από το μαγαζί. Όλοι έχουμε κακές συνήθειες που πρέπει να κόψουμε όποιες και να είναι αυτές δυστυχώς και η κοινωνία μας τις θεωρεί δεδομένες.

Ξέρω πολλοί από εσάς σας νοιάζουν μόνο τα 20 ευρώ που χαλάσατε αλλά και εγώ εχθες ούτε έκανα αυτό που αγαπάω, ούτε πληρώθηκα, καλό είναι να υπολογίζετε καμια φορά ότι και εμείς είμαστε άνθρωποι όπως και εσείς».