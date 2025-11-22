newspaper
Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
Politico: Τα premium τυριά της ΕΕ σε σύγκρουση με το ελεύθερο εμπόριο
22 Νοεμβρίου 2025

Politico: Τα premium τυριά της ΕΕ σε σύγκρουση με το ελεύθερο εμπόριο

Ο τρόπος με τον οποίο η Ευρώπη προωθεί τις εξαγωγές σε τυριά και τοπικά προϊόντ προκαλεί την αποστροφή των ανταγωνιστών της σε ΗΠΑ και Αυστραλία

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
A
A
Τα 380.000 «κεφάλια» τυριού Fontina ΠΟΠ που ωριμάζουν κάθε χρόνο είναι ελάχιστα σε σύγκριση με τα εκατομμύρια που παράγονται από πιο διάσημους ανταγωνιστές — αλλά αυτό δεν κάνει το κρεμώδες τυρί λιγότερο σημαντικό για τους παραγωγούς στο Valle d’Aosta, μια περιοχή που βρίσκεται στις ιταλικές Άλπεις.

Η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) της Fontina παρέχει στους καταναλωτές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό «εγγύηση ποιότητας και σύντομης εφοδιαστικής αλυσίδας», εξήγησε στο POLITICO η Stéphanie Cuaz, μέλος του συνεταιρισμού που είναι υπεύθυνος για την προστασία του τυριού από φθηνές απομιμήσεις.

Μόνο στην ΕΕ, τα προϊόντα GI αποφέρουν ετήσια έσοδα 75 δισεκατομμυρίων ευρώ και έχουν τιμή 2,23 φορές υψηλότερη από εκείνα που δεν έχουν αυτό το καθεστώς

Το σχέδιο της ΕΕ για την προστασία των ονομάτων τοπικών εδεσμάτων από απομιμήσεις που παράγονται αλλού έχει αποδειχθεί αμφιλεγόμενο στις διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις.

Για παράδειγμα, το 2023, οι διαπραγματεύσεις για την ελεύθερη εμπορία με την Αυστραλία κατακλύστηκαν από καταγγελίες των παραγωγών τυριών της χώρας, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για τις απαιτήσεις της ΕΕ να σταματήσουν να χρησιμοποιούν γνωστές ονομασίες όπως «Mozzarella di Bufala Campana» και «Feta».

Η Fontina βρέθηκε στο επίκεντρο της διαμάχης, καθώς συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο των ονομασιών που η ΕΕ επιθυμεί να προστατεύσει στην Αυστραλία.

Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους προστασίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου μόνο στην πολιτεία του Ουισκόνσιν υπάρχουν δώδεκα παραγωγοί «fontina», ένας από τους οποίους κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο στα World Cheese Awards το 2022.

Οι μικροί παραγωγοί τροφίμων της Ευρώπης βρίσκονται σε δύσκολη θέση: η προστατευόμενη ιδιότητά τους είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση των παραδοσιακών προϊόντων τους στο εξωτερικό, αλλά οι κατηγορίες για προστατευτισμό έχουν οξύνει ορισμένες εμπορικές διαπραγματεύσεις. Παρ’ όλα αυτά, πολλοί από τους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ αναγνωρίζουν σαφώς τα οφέλη του συστήματος, ενσωματώνοντας παρόμοιες προστασίες για τα δικά τους προϊόντα στις εμπορικές συμφωνίες.

Προστασία έναντι προστατευτισμού

Το τυρί Fontina μπορεί να φέρει αυτή την ονομασία μόνο εάν πληροί μια σειρά αυστηρών κριτηρίων. Οι αγελάδες συγκεκριμένων φυλών πρέπει να τρέφονται με χόρτο συγκεκριμένης ποιότητας και, κυρίως, κάθε στάδιο της διαδικασίας παραγωγής του τυριού πρέπει να πραγματοποιείται εντός των συνόρων της περιοχής.

Για την Cuaz, που μεγάλωσε σε ένα γαλακτοκομείο στο Doues, μια μικρή πόλη περίπου 500 κατοίκων στην πλαγιά της κοιλάδας, η προστασία της ονομασίας Fontina είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της γεωργίας και την εξασφάλιση επαρκών εισοδημάτων στην περιοχή. Κρυμμένη στα σύνορα με τη Γαλλία και την Ελβετία, η Valle d’Aosta είναι η λιγότερο πυκνοκατοικημένη περιοχή της Ιταλίας, με λίγο περισσότερους από 120.000 κατοίκους που μιλούν ένα μείγμα ιταλικών, γαλλικών και της τοπικής διαλέκτου Valdôtain.

Η Fontina —το τυρί  με τη χαρακτηριστική γεύση καρυδιού που μπορεί κανείς να το απολαύσει σε ένα πιάτο αλλαντικών, σε φοντύ ή τυλιγμένη σε μοσχαρίσια μπριζόλα — είναι ένα από τα πάνω από 3.600 τρόφιμα, κρασιά και οινοπνευματώδη ποτά που είναι καταχωρημένα στο σύστημα γεωγραφικών ενδείξεων (ΓΕ) της ΕΕ. Αυτό προστατεύει τις ονομασίες των προϊόντων που συνδέονται μοναδικά με μια συγκεκριμένη περιοχή. Ο στόχος είναι να διευκολυνθεί η προώθησή τους και να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα των μικρών παραγωγών.

Μόνο στην ΕΕ, τα προϊόντα GI αποφέρουν ετήσια έσοδα 75 δισεκατομμυρίων ευρώ και έχουν τιμή 2,23 φορές υψηλότερη από εκείνα που δεν έχουν αυτό το καθεστώς, όπως δήλωσε νωρίτερα φέτος ο Επίτροπος Γεωργίας της ΕΕ, Christophe Hansen. Χαρακτήρισε το πρόγραμμα «πραγματική επιτυχία της ΕΕ».

Το σύστημα GI χρησιμοποιείται κυρίως σε γαστρονομικές δυνάμεις όπως η Ιταλία και η Γαλλία, και ο Hansen ελπίζει να προωθήσει την υιοθέτησή του στο ανατολικό μισό της Ένωσης.

Η Ιταλία έχει τις περισσότερες γεωγραφικές ενδείξεις στον κόσμο, με κύκλο εργασιών 20 δισεκατομμυρίων ευρώ, όπως επεσήμανε ο υπουργός Γεωργίας της χώρας Francesco Lollobrigida, περιγράφοντας το σύστημα ως «εξαιρετικό πολλαπλασιαστή αξίας». Σύμφωνα με τον πιο κάτω χάρτη, η Ιταλία έχει 892 ΠΓΕ, η Γαλλία 766, η Ισπανία 387 και η Ελλάδα 282.

Η Ιταλία έχει τις περισσότερες γεωγραφικές ενδείξεις στην Ευρώπη. Αυτός ο χάρτης δείχνει τον αριθμό των τροφίμων, των οίνων και των οινοπνευματωδών ποτών που έχουν καταχωριστεί και προστατεύονται από γεωγραφικές ενδείξεις στην ΕΕ σε όλη την Ευρώπη. Συνολικά, πάνω από 3600 προϊόντα έχουν καταχωριστεί στο πλαίσιο του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων από πιο μακρινές περιοχές, όπως η Κίνα και διάφορες χώρες της Λατινικής Αμερικής.

«Τίποτα περισσότερο από ένα εμπόδιο στο εμπόριο»

Ενώ αρκετοί εμπορικοί εταίροι μοιράζονται προφανώς τον ενθουσιασμό των Hansen και Lollobrigida — οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ με χώρες από τη Νότια Κορέα έως την Κεντρική Αμερική και τον Καναδά περιλαμβάνουν προστασία για επιλεγμένες γεωγραφικές ενδείξεις — άλλοι θεωρούν τις προστασίες ως, καλά, προστατευτικές.

Οι ΗΠΑ είναι από καιρό οι πιο ένθερμοι επικριτές του συστήματος, με την ετήσια έκθεση του Εμπορικού Αντιπροσώπου για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας να το χαρακτηρίζει «εξαιρετικά ανησυχητικό» και «επιβλαβές».

Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι οι κανόνες υπονομεύουν τα υπάρχοντα εμπορικά σήματα και ότι ονόματα προϊόντων όπως «fontina», «parmesan» και «feta» είναι κοινά και δεν πρέπει να προορίζονται για χρήση μόνο από συγκεκριμένες περιοχές.

Αυτό αντικατοπτρίζει την δυσαρέσκεια της αμερικανικής γαλακτοκομικής βιομηχανίας απέναντι στις γεωγραφικές ενδείξεις της Ευρώπης: η Krysta Harden, πρόεδρος του Συμβουλίου Εξαγωγών Γαλακτοκομικών Προϊόντων των ΗΠΑ, υποστήριξε ότι «δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα εμπορικό εμπόδιο που μεταμφιέζεται σε προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας». Εν τω μεταξύ, η Εθνική Ομοσπονδία Παραγωγών Γάλακτος κατηγορεί το σύστημα, τουλάχιστον εν μέρει, για το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής.

Η αμερικανική αντίθεση στο σύστημα δεν σταματά στις εμπορικές σχέσεις της με την ΕΕ. Το Γραφείο του Αμερικανού Εμπορικού Αντιπροσώπου κατηγόρησε επίσης την ΕΕ ότι ασκεί πίεση στους εμπορικούς εταίρους της να μπλοκάρουν ορισμένες εισαγωγές και δεσμεύτηκε να καταπολεμήσει την «επιθετική προώθηση των αποκλειστικών πολιτικών της ΕΕ για τις γεωγραφικές ενδείξεις».

Διπλασιασμός

Απρόσβλητος από τις κριτικές, ο Hansen συνεχίζει να προωθεί τις γεωγραφικές ενδείξεις ως ζωτικής σημασίας στις συνεχιζόμενες εμπορικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με άλλες χώρες.

Η πολυαναμενόμενη εμπορική συμφωνία της ΕΕ με τον λατινοαμερικανικό συνασπισμό Mercosur οδεύει προς επικύρωση και περιλαμβάνει προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και για τις δύο πλευρές. Μιλώντας τον περασμένο μήνα στη Βραζιλία, ο Χάνσεν δεν παρέλειψε να επαινέσει τους οικοδεσπότες του για την προστασία της canastra, ενός τυριού των ορεινών περιοχών, και της cachaça, ενός ποτού από ζαχαροκάλαμο, από απομιμήσεις.

Πενήντα οκτώ από τις γεωγραφικές ενδείξεις που προστατεύονται από τη συμφωνία είναι ιταλικές, δήλωσε ο Lollobrigida στο POLITICO. Αυτό προστατεύει τη φήμη της Ιταλίας για τα υψηλής ποιότητας τρόφιμα, είπε, και διασφαλίζει «ότι οι πολίτες της Mercosur λαμβάνουν προϊόντα κορυφαίας ποιότητας».

Η ΕΕ σύναψε πρόσφατα συμφωνία με την Ινδονησία που θα προστατεύει περισσότερα από 200 προϊόντα της ΕΕ, ενώ μια συμφωνία γεωγραφικών ενδείξεων συζητείται ενεργά στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την Ινδία, την οποία και οι δύο πλευρές ελπίζουν να ολοκληρώσουν φέτος. Καθώς οι διαπραγματεύσεις με την Αυστραλία ξαναρχίζουν, το ζήτημα των τυριών με γεωγραφική ένδειξη αναμένεται να επανέλθει στο προσκήνιο.

Η αντίδραση των ΗΠΑ στις γεωγραφικές ενδείξεις σε άλλες χώρες έπεσε στο κενό, υποστήριξε ο John Clarke, πρώην επικεφαλής διαπραγματευτής της ΕΕ για τη γεωργία. Επέκρινε τους επικριτές για την προώθηση «ψευδών επιχειρημάτων που δεν έχουν καμία σχέση με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας».

Οι αμερικανικοί ισχυρισμοί ότι ορισμένοι όροι είναι καθολικά γενικοί είναι «παράνομοι» και τελικά «πολύ ανεπιτυχείς», κατά την άποψη του Clarke.
«Ήρθαν πολύ αργά στο πάρτι», είπε, «και τα επιχειρήματά τους δεν ήταν πολύ πειστικά από νομική άποψη».

Πηγή: ΟΤ

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι δύο εξελίξεις που ανεβάζουν το θερμόμετρο του rebalancing

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι δύο εξελίξεις που ανεβάζουν το θερμόμετρο του rebalancing

Σύνταξη
