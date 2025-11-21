Ιταλία: Καταγγελία κατά του Σέρβου προέδρου Βούτσιτς για εμπλοκή σε «σαφάρι ελεύθερων σκοπευτών» στο Σεράγεβο

Κροάτης ερευνητικός δημοσιογράφος υπέβαλε καταγγελία στους εισαγγελείς του Μιλάνου κατά του προέδρου της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς. Τον κατηγορεί ότι εμπλέκεται στην υπόθεση «Σαφάρι του Σεράγεβο», στην οποία ελεύθεροι σκοπευτές από την Ιταλία και άλλες χώρες φέρονται ότι ταξίδεψαν στην πρωτεύουσα της Βοσνίας. Σκοπός τους ήταν να σκοτώσουν πολίτες κατά τη διάρκεια της τετραετούς πολιορκίας της πόλης στη διάρκεια του πολέμου στην πρώην Γιουγκοσλαβία, στη δεκαετία του 1990.

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς αρνείται ότι έχει εμπλοκή σε αυτά τα εγκλήματα.

«Τουρίστες ελεύθεροι σκοπευτές»

Οι εισαγγελείς του Μιλάνου έχουν ξεκινήσει έρευνα με στόχο τον εντοπισμό των Ιταλών που φέρονται να εμπλέκονται στο «Σαφάρι του Σεράγεβο». Οι κατηγορία εις βάρος τους είναι εκούσια δολοφονία που επιδεινώνεται από σκληρότητα και άθλια κίνητρα.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ομάδες «τουριστών ελεύθερων σκοπευτών» φέρονται να συμμετείχαν στις μαζικές δολοφονίες. Φέρονται ότι πλήρωσαν μεγάλα χρηματικά ποσά σε στρατιώτες που ανήκαν στον στρατό του Ράντοβαν Κάρατζιτς, του πρώην ηγέτη των Σέρβων της Βοσνίας, ο οποίος το 2016 κρίθηκε ένοχος για γενοκτονία και άλλα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Οι στρατιώτες τους μετέφεραν στους λόφους γύρω από το Σεράγεβο, ώστε να μπορούν να πυροβολούν τον πληθυσμό «για ευχαρίστηση».

Στα τέσσερα χρόνια που διήρκεσε η πολιορκία του Σεράγεβο (1992-1996), περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν από βομβαρδισμούς και πυρά ελεύθερων σκοπευτών. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πολιορκία στη σύγχρονη ιστορία, αφότου η Βοσνία-Ερζεγοβίνη κήρυξε την ανεξαρτησία της από τη Γιουγκοσλαβία.

Οι ελεύθεροι σκοπευτές ήταν ίσως το πιο τρομακτικό στοιχείο της ζωής στο Σεράγεβο στη διάρκεια της πολιορκίας. Οι ελεύθεροι σκοπευτές σκότωναν αδιακρίτως ανθρώπους στους δρόμους, ακόμη και παιδιά.

Η έρευνα του Έτζιο Γκαβατσένι

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από την καταγγελία που υπέβαλε στην Εισαγγελία του Μιλάνο ο Έτζιο Γκαβατσένι. Ο συγγραφέας, που έχει έδρα το Μιλάνο, συγκέντρωσε στοιχεία για τους ισχυρισμούς, καθώς και μια έκθεση που έστειλε στους εισαγγελείς η πρώην δήμαρχος του Σεράγεβο, Μπενιαμίνα Κάριτς.

Ο Γκαβατσένι είπε ότι, αναφορές για την ύπαρξη «τουριστών ελεύθερων σκοπευτών» είχε διαβάσει στον ιταλικό Τύπο τη δεκαετία του 1990. Ωστόσο, άρχισε την έρευνά του το 2022, αφότου παρακολούθησε το «Sarajevo Safari». Ήταν ένα ντοκιμαντέρ του Σλοβένου σκηνοθέτη Μίραν Ζουπάνιτς.

Η καταγγελία κατά Βούτσιτς

Την Τετάρτη, ο ερευνητικός δημοσιογράφος Ντομαγκόι Μάργκετιτς υπέβαλε καταγγελία και εναντίον του Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ, στο Σεράγεβο, τις τελευταίες ημέρες ο Μάργκετιτς δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στοιχεία αναφορικά με τον νυν πρόεδρο της Σερβίας. Σύμφωνα με τις αναρτήσεις του, ο Βούτσιτις, τότε νεαρός εθελοντής, ήταν παρών σε ένα από τα στρατιωτικά φυλάκια στο Σεράγεβο από το οποίο, σύμφωνα με μάρτυρες, ξένοι πολίτες και σερβικές υπερεθνικιστικές μονάδες πυροβολούσαν και σκότωναν πολίτες σε αυτό που έχει περιγραφεί ως ένα μακάβριο «τουριστικό σαφάρι».

Σύμφωνα με τον Νίκολα Μπριγκίντα, τον δικηγόρο που βοήθησε τον Έτζιο Γκαβατσένι να προετοιμάσει την υπόθεσή του, «τα στοιχεία που συσσωρεύτηκαν μετά από μια μακρά έρευνα είναι καλά τεκμηριωμένα. Θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σοβαρή έρευνα για τον εντοπισμό των ενόχων. Υπάρχει επίσης η έκθεση του πρώην δημάρχου του Σεράγεβο».

Βούτσιτς: «Δεν σκότωσα ποτέ κανέναν»

Μετά τη δημοσιοποίηση των καταγγελιών, ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, αρνήθηκε κατηγορηματικά τις καταγγελίες του Κροάτη δημοσιογράφου.

«Ποτέ δεν έχω σκοτώσει ή τραυματίσει κανέναν, ούτε έχω κάνει ποτέ κάτι παρόμοιο», δήλωσε ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς, σύμφωνα με τα σερβικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Σέρβος πρόεδρος χαρακτήρισε τις καταγγελίες για συμμετοχή του στο «σαφάρι των ελεύθερων σκοπευτών» επαίσχυντα και απροκάλυπτα ψέματα.

«Ποτέ στη ζωή μου δεν ήμουν ελεύθερος σκοπευτής, ποτέ δεν κράτησα στα χέρια μου το τουφέκι για το οποίο μιλάνε. Ντροπή σας», δήλωσε. Υποστήριξε ότι όλα αυτά δεν είναι τίποτα περισσότερο από δυσφήμηση και εκστρατεία ψεύδους εναντίον του, με στόχο να τον παρουσιάσουν ως τέρας και αδίστακτο δολοφόνο.

Η αντίδραση του υπουργείου Εξωτερικών

Σκληρή ήταν η αντίδραση και του υπουργείου Εξωτερικών της Σερβίας. Σε ανακοίνωσή του, το μίλησε για διάδοση «εντυπωσιακών και αβάσιμων ισχυρισμών» και «επινοημένων ανακατασκευών», ως αποτέλεσμα «συντονισμένης παραπληροφόρησης» που στοχεύει στη «βλάβη της εικόνας της Σερβίας και των θεσμών της».

Επίσης, το υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει ότι ο πρόεδρος Βούτσιτς δεν έχει ποτέ συνδεθεί με πόλεμο ή εγκλήματα πολέμου. Καταγγέλλει το γεγονός ότι «θέματα που χρονολογούνται από περιόδους της ιστορίας των Βαλκανίων χρησιμοποιούνται για άλλη μια φορά ως μέσο πολιτικής χειραγώγησης, τροφοδοτώντας εντάσεις και ενθαρρύνοντας την αποσταθεροποίηση της περιοχής μας».

Και καταλήγει ότι πρόκειται για μεροληπτική εκστρατεία των μέσων ενημέρωσης που στοχεύει στη δημιουργία μιας «διαστρεβλωμένης και εχθρικής εικόνας της Σερβίας».