Η πολιτική ηγεσία της Σερβίας προσφέρθηκε να φιλοξενήσει στο Βελιγράδι ενδεχόμενη συνάντηση των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς δήλωσε, σε συνέντευξη του σε ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι, ότι θα καταθέσει και επίσημα την πρόταση στις δύο πλευρές επισημαίνοντας πως δεν υπάρχει καλύτερη χώρα για να πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση.

