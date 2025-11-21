Aρμάνι – Χάποελ Τελ Αβίβ 83-105: Επιβλητική η ομάδα του Ιτούδη στο Μιλάνο
Η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη «καθάρισε» εύκολα την Αρμάνι στο Μιλάνο με σκορ 105-83 για την 12η αγωνιστική της Euroleague και παρέμεινε στην κορυφή της Euroleague.
Η Χάποελ Τελ Αβίβ πέρασε με επιβλητικό τρόπο από το «Forum», διαλύοντας την Αρμάνι Μιλάνο με 105-83 για την 12η αγωνιστική της Euroleague και παρέμεινε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.
Συγκεκριμένα το ρεκόρ της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη ανέβηκε στο 9-3, ενώ αυτό των Ιταλών έπεσε στο 6-6.
Οι Ισραηλινοί ήταν καταιγιστικοί και είχαν σε πολύ καλή μέρα αρκετούς παίκτες από τη 12αδα, όμως αυτοί που ξεχώρισαν ήταν ο Μότλεϊ που είχε 17 πόντους, ο Μπλέικνι που είχε 20 και ο Μπράιαντ που είχε 18 και συμπλήρωσε την… καυτή τριπλέτα της Χάποελ.
Από την άλλη για την Αρμάνι η οποία για ακόμα φορά είχε πάρα πολλές απουσίες, ξεχώρισαν οι Κουίν Έλις και Λεάντρο Μπολμάρο με 15 και 16 πόντους αντίστοιχα.
Η Αρμάνι έδειξε ότι μπορεί να κοντράρει τους Ισραηλινού στο ξεκίνημα και προηγήθηκε 30-25 με πρωταγωνιστή τον Μπολμάρο. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη άρχισε σταδιακά να ανεβαίνει και έκλεισε με προβάδισμα 45-49 το ημίχρονο. Με εντυπωσιακή εκκίνηση και σερί 13-0 στην έναρξη της τρίτης περιόδου, ξέφυγε 61-45 στο 24΄, ανέβασε τη διαφορά και στο +18 (72-54 στο 27΄) και δεν κοίταξε πίσω.
Οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν κι έτσι η Χαποέλ έφυγε νικήτρια με 105-83 και συνέχισαν πρωτοπόροι στη βαθμολογία της Euroleague.
Τα δεκάλεπτα: 25-25, 45-49, 64-76, 83-105
