Απάντηση του ΠΑΣΟΚ στις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη – «Η κυβέρνηση κάνει σημαία της τους προπηλακισμούς»

Με ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στηλιτεύει τις πρόσφατες δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ανακοίνωση, είναι «λυπηρό και εξόχως επικίνδυνο η κυβέρνηση όχι μόνο να μην καταδικάζει, αλλά να αγκαλιάζει και να κάνει σημαία της τους προπηλακισμούς».

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τις δηλώσεις Μαρινάκη

«Ο κ. Μαρινάκης πριν κάνει συστάσεις στην αξιωματική αντιπολίτευση, ας κοιτά τα του οίκου του.

Είναι εξαιρετικά λυπηρό και εξόχως επικίνδυνο η κυβέρνηση όχι μόνο να μην καταδικάζει, αλλά να αγκαλιάζει και να κάνει σημαία της τους προπηλακισμούς.

Είναι, δε, ακόμη πιο εξοργιστικό να επιχειρεί να παρουσιάσει το άσπρο –μαύρο για την ανεκδιήγητη συμπεριφορά του βουλευτή της Μακάριου Λαζαρίδη με κοπτοραπτική στα πρακτικά της εξεταστικής.

Επειδή ίσως δεν δείξατε τη δέουσα προσοχή χθες στην ομιλία του επίσης αυτόπτη μάρτυρα Βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Α. Καζαμία, στην Ολομέλεια, σας παραθέτουμε τα πρακτικά:

«Όσον αφορά στο επεισόδιο με τον κ. Λαζαρίδη, επειδή υπήρξα αυτόπτης μάρτυρας και συμμετείχα σ’ αυτό, θέλω να επισημάνω ότι υπήρχε βίαιη γλώσσα σώματος. Ο κ. Λαζαρίδης, ενώ είχε διακοπεί η συνεδρίαση, σηκώθηκε από τη θέση του, περπάτησε τρία μέτρα, πήγε απειλητικά με το σώμα του μπροστά στον μάρτυρα και κρατούσε το κουβούκλιο στο οποίο βρισκόταν και κουνούσε τα χέρια του δεξιά και αριστερά και αν δεν παρενέβαινα εγώ και αν δεν πήγαινε ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Νικολακόπουλος, τον οποίον φώναξα και του ζήτησα να πάει να προστατεύσει τον μάρτυρα, ο Βουλευτής σας, και εκείνος από την πόρτα έφυγε και έτρεξε και έπιασε τον κ. Λαζαρίδη και προστάτευσε τον μάρτυρα -δικός σας Βουλευτής, κύριε Καιρίδη-, δεν ξέρω τι θα έκανε ο κ. Λαζαρίδης στον μάρτυρα. Πάντως πλησίαζε πάρα πολύ στο να τον χτυπήσει. Τα είδα όλα. Εσείς παίρνετε ένα κομμάτι από τα Πρακτικά που σας συμφέρει και το διαβάζετε. Αυτό συνέβη και να ρωτήσετε και να μας πείτε γιατί ο κ. Νικολακόπουλος πήγε και τραβούσε με τα χέρια τον κ. Λαζαρίδη. Τον τράβηξε με τα χέρια. Καταλάβατε; Αυτό έγινε».

Καλή ανάγνωση, κ. Μαρινάκη».