Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025
Απάντηση του ΠΑΣΟΚ στις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη – «Η κυβέρνηση κάνει σημαία της τους προπηλακισμούς»
Πολιτική 21 Νοεμβρίου 2025 | 19:46

Απάντηση του ΠΑΣΟΚ στις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη – «Η κυβέρνηση κάνει σημαία της τους προπηλακισμούς»

Η Χαριλάου Τρικούπη χαρακτηρίζει εξοργιστικό να παρουσιάζει η κυβέρνηση το άσπρο –μαύρο με κοπτοραπτική στα πρακτικά της εξεταστικής.

Με ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στηλιτεύει τις πρόσφατες δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ανακοίνωση, είναι «λυπηρό και εξόχως επικίνδυνο η κυβέρνηση όχι μόνο να μην καταδικάζει, αλλά να αγκαλιάζει και να κάνει σημαία της τους προπηλακισμούς».

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τις δηλώσεις Μαρινάκη

«Ο κ. Μαρινάκης πριν κάνει συστάσεις στην αξιωματική αντιπολίτευση, ας κοιτά τα του οίκου του.

Είναι εξαιρετικά λυπηρό και εξόχως επικίνδυνο η κυβέρνηση όχι μόνο να μην καταδικάζει, αλλά να αγκαλιάζει και να κάνει σημαία της τους προπηλακισμούς.

Είναι, δε, ακόμη πιο εξοργιστικό να επιχειρεί να παρουσιάσει το άσπρο –μαύρο για την ανεκδιήγητη συμπεριφορά του βουλευτή της Μακάριου Λαζαρίδη με κοπτοραπτική στα πρακτικά της εξεταστικής.

Επειδή ίσως δεν δείξατε τη δέουσα προσοχή χθες στην ομιλία του επίσης αυτόπτη μάρτυρα Βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Α. Καζαμία, στην Ολομέλεια, σας παραθέτουμε τα πρακτικά:

«Όσον αφορά στο επεισόδιο με τον κ. Λαζαρίδη, επειδή υπήρξα αυτόπτης μάρτυρας και συμμετείχα σ’ αυτό, θέλω να επισημάνω ότι υπήρχε βίαιη γλώσσα σώματος. Ο κ. Λαζαρίδης, ενώ είχε διακοπεί η συνεδρίαση, σηκώθηκε από τη θέση του, περπάτησε τρία μέτρα, πήγε απειλητικά με το σώμα του μπροστά στον μάρτυρα και κρατούσε το κουβούκλιο στο οποίο βρισκόταν και κουνούσε τα χέρια του δεξιά και αριστερά και αν δεν παρενέβαινα εγώ και αν δεν πήγαινε ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Νικολακόπουλος, τον οποίον φώναξα και του ζήτησα να πάει να προστατεύσει τον μάρτυρα, ο Βουλευτής σας, και εκείνος από την πόρτα έφυγε και έτρεξε και έπιασε τον κ. Λαζαρίδη και προστάτευσε τον μάρτυρα -δικός σας Βουλευτής, κύριε Καιρίδη-, δεν ξέρω τι θα έκανε ο κ. Λαζαρίδης στον μάρτυρα. Πάντως πλησίαζε πάρα πολύ στο να τον χτυπήσει. Τα είδα όλα. Εσείς παίρνετε ένα κομμάτι από τα Πρακτικά που σας συμφέρει και το διαβάζετε. Αυτό συνέβη και να ρωτήσετε και να μας πείτε γιατί ο κ. Νικολακόπουλος πήγε και τραβούσε με τα χέρια τον κ. Λαζαρίδη. Τον τράβηξε με τα χέρια. Καταλάβατε; Αυτό έγινε».

Καλή ανάγνωση, κ. Μαρινάκη».

Οι απαντήσεις του ΥΠΕΘΑ για το νομοσχέδιο Δένδια που φέρνει σαρωτικές αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις
Πολιτική 21.11.25

Οι απαντήσεις του ΥΠΕΘΑ για το νομοσχέδιο Δένδια που φέρνει σαρωτικές αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις

Το νομοσχέδιο Δένδια έχει προκαλέσει σειρά αντιδράσεων στις τάξεις των Υπαξιωματικών και όχι μόνο, που θεωρούν ότι θίγονται βασικά τους δικαιώματα.

Σύνταξη
Εργατικό δυστύχημα σχεδόν κάθε δύο μέρες – Η αξία της ζωής στην εργασία σε Ελλάδα και Ευρώπη σε εκδήλωση της Left στην Αθήνα
Πολιτική 20.11.25

Εργατικό δυστύχημα σχεδόν κάθε δύο μέρες – Η αξία της ζωής στην εργασία σε Ελλάδα και Ευρώπη σε εκδήλωση της Left στην Αθήνα

Με την κατάσταση με τα εργατικά δυστυχήματα να λαμβάνει χαρακτηριστικά ανθρωπιστικής κρίσης, η πολιτική ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο (LEFT) διοργανώνει σημαντική εκδήλωση στην Αθήνα για την αξία της ζωής στην εργασία σε Ελλάδα και Ευρώπη, με σημαντικούς ομιλητές. Αποκαλυπτική η έρευνα του Δρ. Ανδρέα Στοϊμενίδη

Σύνταξη
Τασούλας: Η φωνή του Πολυτεχνείου γίνεται σήμερα χρέος για δημοκρατική πολιτεία και προκοπή
Επικαιρότητα 17.11.25

Τασούλας: Η φωνή του Πολυτεχνείου γίνεται σήμερα χρέος για δημοκρατική πολιτεία και προκοπή

Στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου, κατέθεσε νωρίς το πρωί της Δευτέρας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας - Τι αναφέρει στο μήνυμά του για την επέτειο

Σύνταξη
Δένδιας για επέτειο Πολυτεχνείου: Τιμάμε όσους αγωνίστηκαν για τη Δημοκρατία
Πολιτική 17.11.25

Δένδιας για επέτειο Πολυτεχνείου: Τιμάμε όσους αγωνίστηκαν για τη Δημοκρατία

«Εξέφρασαν ομόθυμα, ανεξαρτήτως ιδεολογικής προέλευσης ή πολιτικής ένταξης, την αντίθεσή τους σε ένα καθεστώς που κατέστειλε τους δημοκρατικούς θεσμούς» αναφέρει μεταξύ άλλων ο κ. Δένδιας

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για Πολυτεχνείο: Απέναντι στον αυταρχισμό και τις ανισότητες στεκόμαστε όρθιοι
Επικαιρότητα 17.11.25

Στα χρόνια που έρχονται το Πολυτεχνείο θα γίνεται όλο και πιο επίκαιρο - Το μήνυμα Ανδρουλάκη

«Απέναντι στον αυταρχισμό και τις ανισότητες, στεκόμαστε όρθιοι για να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά να σβήσει η φωνή της ελευθερίας», σημειώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο μήνυμά του για το Πολυτεχνείο

Σύνταξη
Συνάντηση Στέφανου Κασσελάκη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Φανάρι
Επικαιρότητα 15.11.25

Συνάντηση Στέφανου Κασσελάκη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Φανάρι

Ο κ. Κασσελάκης επισκέφθηκε χτες τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης και μετά τη σημερινή συνάντησή του με τον Πατριάρχη δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξος για την επαναλειτουργία της

Σύνταξη
Νομικές ενέργειες από τον Gutenberg σε όσους υπέκλεψαν αποσπάσματα της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα
Επικαιρότητα 12.11.25

Νομικές ενέργειες από τον Gutenberg σε όσους υπέκλεψαν αποσπάσματα της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα

Ο εκδοτικός οίκος Gutenberg αποφάσισε να κινηθεί νομικά κατά δημοσιευμάτων που φέρονται να περιέχουν αποσπάσματα από την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, η οποία δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα στα βιβλιοπωλεία.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Παρί 98-86: Ο Φουρνιέ είναι εδώ!
Euroleague 21.11.25

Ολυμπιακός – Παρί 98-86: Ο Φουρνιέ είναι εδώ!

Με τον Εβάν Φουρνιέ να πραγματοποιεί το καλύτερο φετινό του παιχνίδι (18π. με 4/9τριπ.) ο Ολυμπιακός επικράτησε σχετικά εύκολα απέναντι στην Παρί, νίκησε με 98-86 για τη 12η αγωνιστική της Euroleague.

Σύνταξη
«Πολύ παραγωγική» η συνάντηση ανάμεσα στους Τραμπ – Μαμντάνι [βίντεο]
Κόσμος 21.11.25 Upd: 23:32

Οι Τραμπ και Μαμντάνι φέρονται να τα βρήκαν για την ανέγερση νέων προσιτών κατοικιών στη Νέα Υόρκη

Παρά την εκρηκτική μέχρι τώρα σχέση τους απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, οι Ντόναλντ Τραμπ και Ζόχραν Μαμντάνι τα βρήκαν και μίλησαν με σεβασμό ο ένας για τον άλλο

nklokas
nklokas
Θύελλα αντιδράσεων μετά την απομάκρυνση των παιδιών της οικογένεια που ζούσε απομονωμένη σε δάσος στην Ιταλία
«Γονική αμέλεια» 21.11.25

Θύελλα αντιδράσεων μετά την απομάκρυνση των παιδιών οικογένειας που ζούσε απομονωμένη σε δάσος της Ιταλίας

Μεγάλη εντύπωση έχει προκαλέσει στην Ιταλία, η ιστορία τριών παιδιών τα οποία μέχρι το βράδυ της Πέμπτης 20 Νοεμβρίου ζούσαν μαζί με τους γονείς τους σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι στο δάσος.

Σύνταξη
Ο ατζέντης του Χακίμι… άναψε φωτιές: «Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι το σπίτι του»
Ποδόσφαιρο 21.11.25

Ο ατζέντης του Χακίμι… άναψε φωτιές: «Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι το σπίτι του»

Σενάρια επιστροφής του Ασράφ Χακίμι στη Ρεάλ, «πυροδότησε» ο ατζέντης του νυν παίκτη της Παρί Σεν Ζερμέν με τις δηλώσεις του για ενδεχόμενη επιστροφή του πελάτη του στη «βασίλισσα».

Σύνταξη
Απαγωγή 227 παιδιών και δασκάλων από καθολικά οικοτροφεία στη Νιγηρία
Επιχειρήσεις σε εξέλιξη 21.11.25

Απαγωγή 227 παιδιών και δασκάλων από καθολικά οικοτροφεία στη Νιγηρία

Οι στρατιωτικές και αστυνομικές αρχές στην πολιτεία του Νίγηρα στη Νιγηρία, βρίσκονται σε συναγερμό διερευνώντας την απαγωγή 227 ατόμων από καθολικά οικοτροφεία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Γκλεν Κλόουζ υπερασπίζεται την Κιμ Καρντάσιαν και τη σειρά «All’s Fair», την ώρα που οι κριτικοί κάνουν πάρτυ
«Σοβαρότητα» 21.11.25

Η Γκλεν Κλόουζ υπερασπίζεται την Κιμ Καρντάσιαν και τη σειρά «All’s Fair», την ώρα που οι κριτικοί κάνουν πάρτυ

Η Κλόουζ, η οποία μοιράστηκε για πρώτη φορά την οθόνη με την Κιμ Καρντάσιαν για τη νέα σειρά «All’s Fair», δήλωσε ότι έμεινε εντυπωσιασμένη από την influencer.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο ρόλος του «ανθρώπινου πλεονεκτήματος» στην αγορά εργασίας – Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει όσα ξέραμε
AI 21.11.25

Ο ρόλος του «ανθρώπινου πλεονεκτήματος» στην αγορά εργασίας – Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει όσα ξέραμε

Η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να επηρεάσει άμεσα τον τρόπο που λειτουργεί η αγορά εργασίας, φέρνοντας στο προσκήνιο τις ανθρώπινες ικανότητες

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
ΣΥΡΙΖΑ για υποκλοπές: Ο Μητσοτάκης μετέτρεψε το πρωθυπουργικό γραφείο σε συντονιστικό κέντρο παρακράτους
Σκάνδαλο παρακολουθήσεων 21.11.25

ΣΥΡΙΖΑ για υποκλοπές: Ο Μητσοτάκης μετέτρεψε το πρωθυπουργικό γραφείο σε συντονιστικό κέντρο παρακράτους

Κόλαφο για την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ την κατάθεση του διαχειριστή της Krikel στη δίκη για τις υποκλοπές. «Αγαπημένο σπορ του πρωθυπουργού» η συγκάλυψη, επισημαίνει.

Σύνταξη
Καναδάς: Αρκούδα Γκρίζλι επιτέθηκε εναντίον μαθητών και δασκάλων – Δύο άτομα σε κρίσιμη κατάσταση
Τρόμος 21.11.25

Αρκούδα Γκρίζλι στον Καναδά επιτέθηκε εναντίον μαθητών και δασκάλων - Δύο άτομα σε κρίσιμη κατάσταση

Μια αρκούδα γκρίζλι επιτέθηκε σε μια σχολική τάξη μαθητών δημοτικού που είχε βγει για πεζοπορία. Η αρκούδα άφησε πίσω της έντεκα τραυματίες με δύο άτομα να χαροπαλεύουν

Σύνταξη
Απομάκρυνση δικύκλων: Αυτά που δεν μπορούν να επισκευάσουν οι οδηγοί, τα κλεμμένα και όσα «κρατάνε» θέσεις parking
Αύξηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων 21.11.25

Απομάκρυνση δικύκλων: Αυτά που δεν μπορούν να επισκευάσουν οι οδηγοί, τα κλεμμένα και όσα «κρατάνε» θέσεις parking

Σχεδόν 50% αυξήθηκαν οι απομακρύνσεις εγκαταλελειμμένων δικύκλων σε σχέση με το 2023 - Σε ποιες γειτονιές της Αθήνας καταγράφονται τα πιο υψηλά ποσοστά - Οι απειλές που δέχονται τα συνεργεία του δήμου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Έκρηξη της αστεγίας, κρίση κόστους ζωής, συρρίκνωση εισοδημάτων – Η Γερμανία μετατρέπεται σε χώρα νεόπτωχων
Χάσμα ανισοτήτων 21.11.25

Έκρηξη της αστεγίας, κρίση κόστους ζωής, συρρίκνωση εισοδημάτων – Η Γερμανία μετατρέπεται σε χώρα νεόπτωχων

Ο αριθμός των αστέγων στη Γερμανία έφτασε σε ιστορικό υψηλό, τα χρέη συσσωρεύονται στα νοικοκυριά, ενώ στην κυβέρνηση Μερτς περικόπτουν προνοιακά επιδόματα και «σφάζονται» για τις συντάξεις

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Περίμεναν Χριστουγεννιάτικη αγορά μπροστά από το Μπάκιγχαμ μα τους περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη
Μεγάλη Βρετανία 21.11.25

Περίμεναν Χριστουγεννιάτικη αγορά μπροστά από το Μπάκιγχαμ μα τους περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη

Απογοητευμένοι και παραπλανημένοι νιώθουν τουρίστες από όλο τον κόσμο εξαιτίας μιας διαφήμισης που δημιουργήθηκε από Τεχνητή Νοημοσύνη για... χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μπάκιγχαμ

Σύνταξη
Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη 3 άτομα που μετέφεραν με όχημα κλεμμένα καλώδια και χαλκοσωλήνες
Ελλάδα 21.11.25

Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη 3 άτομα που μετέφεραν με όχημα κλεμμένα καλώδια και χαλκοσωλήνες

Στη θέα των αστυνομικών στην Ελευσίνα ένας εκ των δραστών ηλικίας 18 ετών ο οποίος οδηγούσε το όχημα επιτάχυνε, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο και ακολούθησε καταδίωξη.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Παρί
Euroleague 21.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Παρί

LIVE: Ολυμπιακός – Παρί. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Παρί για τη 12η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
«Οι καταστροφές είναι βιβλικές» – Δήμαρχοι και ο περιφερειάρχης μιλούν στο in για τη σφοδρή κακοκαιρία
Ελλάδα 21.11.25

«Οι καταστροφές είναι βιβλικές» – Δήμαρχοι και ο περιφερειάρχης μιλούν στο in για τη σφοδρή κακοκαιρία

Η σφοδρή κακοκαιρία σαρώνει τη Δυτική Ελλάδα, προκαλώντας βιβλικές καταστροφές σε Κέρκυρα και Ήπειρο. Οι δήμαρχοι και ο Περιφερειάρχης μιλούν στο in για την καταστροφή χωριών.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αταμάν για την καλύτερη Ευρωλίγκα που έχει κατακτήσει, την επιστροφή του Λεσόρ και τι θα κάνει όταν αποσυρθεί
Μπάσκετ 21.11.25

Αταμάν για την καλύτερη Ευρωλίγκα που έχει κατακτήσει, την επιστροφή του Λεσόρ και τι θα κάνει όταν αποσυρθεί

Ο Έργκιν Αταμάν μίλησε σε διαδικτυακή εκπομπή στη Σερβία και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο όνειρο που έχει με τον Παναθηναϊκό, την επικείμενη επιστροφή του Λεσόρ και ποια από τρεις Ευρωλίγκες του θεωρεί πιο σημαντική.

Σύνταξη
Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο