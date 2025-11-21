Οι 5 καταλύτες που θα δώσουν «καύσιμα» στην Ευρωζώνη το 2026

Η ευρωζώνη οδεύει προς μια φάση ήπιας επιβράδυνσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2025, όμως η δραστηριότητα αναμένεται να ανακάμψει σταδιακά από το 2026, με την ανάπτυξη να κινείται ελαφρώς πάνω από το δυναμικό της το 2027, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Morgan Stanley για την επόμενη χρονιά, όπου και επιχειρεί να χαρτογραφήσει την επόμενη ημέρα της περιοχής.

Σύμφωνα με την MS η ιδιωτική κατανάλωση παραμένει ανθεκτική, αλλά όχι επιταχυνόμενη, ενώ η πραγματική ώθηση θα προέλθει από τις επενδύσεις και τις εξαγωγές, καθώς η νομισματική πολιτική γίνεται πιο υποστηρικτική, η δημοσιονομική πολιτική χαλαρώνει και οι πιέσεις στο εμπόριο αρχίζουν να υποχωρούν, ιδιαίτερα οι επιπτώσεις από δασμούς και την ανατίμηση του ευρώ.

Η Morgan Stanley προβλέπει ότι τόσο ο πυρήνας όσο και ο γενικός δείκτης πληθωρισμού θα κινηθούν κάτω από το 2% το 2026 και το 2027, ενώ αναμένει ότι η ΕΚΤ θα μειώσει το βασικό επιτόκιο στο 1,50% τον Ιούνιο του 2026, διατηρώντας το σε αυτό το επίπεδο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Πέντε καταλύτες για την προοπτική της ευρωζώνης

Η αμερικανική τράπεζα εντοπίζει πέντε κεντρικά θέματα που θα καθορίσουν τη δυναμική της οικονομίας:

– Δημοσιονομική πολιτική στο επίκεντρο: Το 2026 αναμένεται σαφώς επεκτατική στάση, με τη Γερμανία να πρωταγωνιστεί μέσω σημαντικών πακέτων δαπανών.

– Επίμονος υποπληθωρισμός: Ο χαμηλός πληθωρισμός δίνει περιθώριο στην ΕΚΤ για περαιτέρω χαλάρωση, με δύο ακόμη μειώσεις επιτοκίων να θεωρούνται πιθανές.

– Ισχυρή αγορά εργασίας – συγκρατημένη κατανάλωση: Η κατανάλωση θα συνεχίσει να αυξάνεται, όμως δύσκολα θα επιταχυνθεί, καθώς η άνοδος των πραγματικών μισθών μετριάζεται.

– Εμπόριο υπό πίεση: Οι επόμενοι μήνες θα παραμείνουν δύσκολοι για τις εξαγωγές, λόγω υψηλότερων δασμών στις ΗΠΑ και ισχυρότερου ευρώ. Ωστόσο, αυτοί οι παράγοντες εκτιμάται ότι θα εξασθενήσουν μεσοπρόθεσμα. Ο ανταγωνισμός από την Κίνα παραμένει διαρθρωτικός κίνδυνος.

– Εκλογικό 2027: Εκλογές σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Ελλάδα δημιουργούν πολιτική αβεβαιότητα με πιθανές οικονομικές επιπτώσεις.

Σταδιακή επιτάχυνση της ανάπτυξης στην Ευρωζώνη από το 2026

Η Morgan Stanley επισημαίνει ότι οι ετήσιοι ρυθμοί ανάπτυξης του 2025 είναι παραπλανητικά υψηλοί, κυρίως λόγω της εξαιρετικής δυναμικής της Ιρλανδίας στο πρώτο εξάμηνο. Εξαιρώντας την Ιρλανδία, η πραγματική ανάπτυξη στην ευρωζώνη δεν ξεπερνά το 1%.

Από το 2026 και μετά, η τράπεζα αναμένει σταθερή ενίσχυση του τριμηνιαίου ρυθμού ανάπτυξης, καθώς οι αντίθετοι άνεμοι στο εμπόριο υποχωρούν και η δημοσιονομική και νομισματική πολιτική λειτουργούν πιο υποστηρικτικά.

Το 2027, η ανάπτυξη εκτιμάται ότι θα κινηθεί πάνω από το δυναμικό της.

Ο πληθωρισμός της ευρωζώνης, ο οποίος κινείται κοντά στο 2% από τον Μάιο του 2025, δεν θα διατηρηθεί σε αυτά τα επίπεδα

Η Γερμανία «πατάει γκάζι»

Η έκθεση προβλέπει σημαντική αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος της ευρωζώνης το 2026, με θετικό αντίκτυπο στην οικονομική δραστηριότητα. Η ώθηση προέρχεται κυρίως από τη Γερμανία, όπου η χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων αυξάνει δραστικά τις δαπάνες για άμυνα, υποδομές, κοινωνικές παροχές αλλά και μειώσεις φόρων.

Ωστόσο, η Morgan Stanley τονίζει ότι ο δημοσιονομικός πολλαπλασιαστής αναμένεται χαμηλός, περιορίζοντας τον συνολικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη.

Αντίθετα, η Γαλλία και η Ιταλία συνεχίζουν την προσπάθεια μείωσης των ελλειμμάτων τους, με την τράπεζα να εκτιμά ότι οι αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε αυτές τις χώρες θα συνοδευτούν από φορολογικές αυξήσεις, περικοπές ή έναν συνδυασμό των δύο.

Κάτω από τον στόχο ο πληθωρισμός το 2026–27

Η Morgan Stanley προβλέπει ότι ο πληθωρισμός της ευρωζώνης, ο οποίος κινείται κοντά στο 2% από τον Μάιο του 2025, δεν θα διατηρηθεί σε αυτά τα επίπεδα. Οι «βάσεις» των περσινών τιμών ενέργειας θα οδηγήσουν τον πληθωρισμό σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα στις αρχές του 2026. Αν και αυτές οι επιδράσεις υποχωρούν σταδιακά από το δεύτερο εξάμηνο του 2026, δεν επαρκούν για να επαναφέρουν τον δείκτη στον στόχο.

Οι μισθολογικές συμφωνίες για το 2026 υποδηλώνουν επιβράδυνση της δυναμικής των μισθών, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει τον πυρήνα του πληθωρισμού κάτω από το 2% στα μέσα του 2026, με παραμονή σε αυτά τα επίπεδα και το 2027.

Πηγή: ot.gr