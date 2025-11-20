Τελευταία ανατολή του 2025 στην Αλάσκα – Δείτε το εντυπωσιακό timelapse
Η Utqiagvik στην Αλάσκα μπαίνει σε 64 μέρες σκοτάδι ενώ η Ανταρκτική απολαμβάνει αδιάκοπη μέρα
Οι κάτοικοι της Utqiagvik στην Αλάσκα παρακολούθησαν χθες την τελευταία ανατολή του Ηλίου για το 2025, σηματοδοτώντας την αρχή μιας περιόδου 64 ημερών συνεχούς σκοταδιού στο βορειότερο άκρο των ΗΠΑ.
Η επόμενη ανατολή αναμένεται στις 22 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με το Fox News, ενώ η Ανταρκτική βρίσκεται την ίδια στιγμή στην αντίθετη εποχική φάση, απολαμβάνοντας τη συνεχιζόμενη πολική ημέρα μέχρι τον Φεβρουάριο.
Η πολική νύχτα στον Αρκτικό Κύκλο ξεκινά με την τελευταία ανατολή του Ηλίου, και οι κάτοικοι γνωρίζουν ότι θα πρέπει να περιμένουν τον Ιανουάριο για το επόμενο ξημέρωμα. Την ίδια ώρα, στο νότιο πόλο, η Ανταρκτική μπαίνει σε αδιάκοπη ηλιοφάνεια, συνεχίζοντας την πολική ημέρα της έως τις αρχές του 2026.
A stunning timelapse captures the final sunrise and sunset of the year in Utqiaġvik, Alaska, as the northernmost U.S. town enters 65 days of polar night. 🌅 pic.twitter.com/5vkxKehhFb
— AccuWeather (@accuweather) November 19, 2025
THE FINAL SUNSET! 🌅 This is what the last sunset of 2025 looked like for #Utqiaġvik, Alaska (formerly Barrow) this afternoon before Polar Night began. 64 days straight of no sun is ahead with their next sunrise on January 22nd! Credit: Erik Johnson @stormhour pic.twitter.com/mtzAsbRfmA
— Matt Devitt (@MattDevittWX) November 19, 2025
Πώς εξηγείται
Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η απουσία ηλιακού φωτός στο Utqiagvik κατά τη διάρκεια του χειμώνα είναι συνέπεια της κλίσης του άξονα της Γης, η οποία δημιουργεί μεγάλες εποχικές διαφοροποιήσεις. Αντίθετα, το καλοκαίρι, η περιοχή απολαμβάνει περίπου τρεις μήνες, «λουσμένη» στο φως.
Η κλίση 23,5 μοιρών του άξονα της Γης κάνει το Βόρειο Ημισφαίριο να στρέφεται μακριά από τον Ήλιο το φθινόπωρο και τον χειμώνα, με αποτέλεσμα οι περιοχές βόρεια του Αρκτικού Κύκλου να βυθίζονται σε παρατεταμένο λυκόφως.
Για τους 4.400 κατοίκους του Utqiagvik, η πολική νύχτα σημαίνει όχι μόνο σκοτάδι, αλλά και έντονη πτώση της θερμοκρασίας. Η έλλειψη ηλιακής ακτινοβολίας συμβάλλει στη δημιουργία της Πολικής Δίνης, μιας περιοχής χαμηλής πίεσης στη στρατόσφαιρα, που σπρώχνει τον αρκτικό αέρα στην ατμόσφαιρα, εντείνοντας το -ούτως ή άλλως- δριμύ ψύχος.
