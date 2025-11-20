sports betsson
Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
20.11.2025 | 12:49
Τραγωδία στην Εύβοια - Νεκρός άνδρας από φωτιά σε χωράφι
Super League: Το «ψυγείο» των διαιτητών γίνεται «κατάψυξη»
Ποδόσφαιρο 20 Νοεμβρίου 2025 | 19:51

Super League: Το «ψυγείο» των διαιτητών γίνεται «κατάψυξη»

Η ΚΕΔ (Λανουά, Βαλέρι, Αλόνσο) αποφάσισε να επιβάλει αυστηρότερες τιμωρίες εφόσον αποφασίζουν να τιμωρήσουν ρέφερι της Super League για λάθη

Ρεπορτάζ Βάιος Μπαλάφας
Η ΚΕΔ, των Λανουά, Βαλέρι, Αλόνσο, στη δεύτερη σεζόν με τη συγκεκριμένη σύνθεση, αποφάσισε να τιμωρεί διαιτητές της Super League που κάνουν λάθη. Είναι κάτι που δεν βλέπαμε συχνά πέρσι, όμως φέτος οι αρμόδιοι της διαιτησίας (δεν αποφασίζει ο Λανουά μόνος του για αυτό) αποφασίζουν να βάζουν διαιτητές στο «ψυγείο» και παλιότερα θα αποκαλούσαμε «χάδια» τις «καμπάνες» που επιβάλουν καθώς για τους περισσότερους δεν ξεπερνούν τις δυο αγωνιστικές.

Οι Λανουά, Βαλέρι, Αλόνσο αποφάσισαν ότι αυτό δεν αρκεί. Έτσι, αποφάσισαν να κάνουν «κατάψυξη» το «ψυγείο» των διαιτητών, συνήθης έκφραση αλλά όχι κυριολεκτική όταν επιβάλλουν τιμωρίες. Παρεμπιπτόντως, οι αρμόδιοι συνηθίζουν να λένε ότι ο τάδε «πρέπει να πάει για ξεκούραση», όταν αποφασίζουν να τιμωρήσουν κάποιον. Οι τιμωρίες δεν ανακοινώνονται αλλά φαίνονται από τους ορισμούς.

Η νέα απόφαση της ΚΕΔ, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι να υπάρχουν μεν «καμπάνες» μια ή δυο αγωνιστικών, όμως, ανάλογα με τα λάθη, να επιβάλλεται και τιμωρία τριών ή τεσσάρων αγωνιστικών. Ο πρώτος που πήρε γεύση για την αυστηρότητα της ΚΕΔ είναι ο Τάσος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου), ο οποίος έμεινε εκτός ορισμών για τρεις αγωνιστικές, για ένα λάθος (επειδή χρειάστηκε VAR για καταλογισμό πέναλτι) στο ματς της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League Βόλος-Πανσερραϊκός. Αν και την αμέσως επόμενη είχε πάει στο Κατάρ, για να σφυρίξει αγώνα, ο διεθνής διαιτητής επέστρεψε την 11η αγωνιστική στους ορισμούς καθώς ο Λανουά τον έβαλε να σφυρίξει τον αγώνα Ολυμπιακός-Ατρόμητος (Σάββατο, 22/11).

Η ΚΕΔ ψάχνει να βρει τρόπους για τη βελτίωση των διαιτητών του πίνακα της Super League. Οι Λανουά, Βαλέρι, Αλόνσο τους έβαλαν σε δρόμο επαγγελματικής διαιτησίας (υποχρεωτικές προπονήσεις, εκπαιδευτικές τηλεδιασκέψεις, αυτοανάλυση αγώνων τους κτλ), όμως θεωρούν ότι δεν έχουν επέλθει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Την ίδια άποψη έχουν και για την απόφαση να επιβάλλονται τιμωρίες, για αυτό αποφάσισαν να «σφίξουν τα λουριά» των διαιτητών και το «ψυγείο» να γίνει «κατάψυξη». Οι αρμόδιοι της διαιτησίας έχουν σκεφτεί τη ζημιά που γίνεται όταν τιμωρούν διαιτητές και σε άλλους παρέχουν ασυλία;

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο