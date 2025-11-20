Αφιέρωμα στον Φίλιππο Φιλίππου: Ο πρωτεργάτης της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας στο «Φίλιον»

Με αφορμή τη συμπλήρωση 15 χρόνων από την ίδρυσή της, η Ελληνική Λέσχη Συγγραφέων Αστυνομικής Λογοτεχνίας τιμά σήμερα τον Φίλιππο Φιλίππου, έναν από τους πρωτεργάτες του ελληνικού αστυνομικού μυθιστορήματος.

Η αφιερωματική εκδήλωση στο καφέ «Φίλιον» φέρνει στο προσκήνιο το πολύπλευρο έργο ενός δημιουργού που συνέβαλε καθοριστικά στην καθιέρωση του είδους, τόσο μέσα από τη λογοτεχνική παραγωγή του όσο και από τη συστηματική κριτικογραφία και έρευνα που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στο αναγνωστικό κοινό και στον ελληνικό εκδοτικό χώρο.

Ο Φίλιππος Φιλίππου

Έχοντας διανύσει περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες στο χώρο του βιβλίου, ο Φίλιππος Φιλίππου είναι ένας από τους πρώτους Έλληνες συγγραφείς που στράφηκε στην αστυνομική μυθοπλασία μετά το θάνατο του «πατριάρχη» Γιάννη Μαρή. Ανυποχώρητος λάτρης του είδους, συστηματικός συγγραφέας αστυνομικών ιστοριών και επίμονος κριτικογράφος και μελετητής της εγχώριας και διεθνούς αστυνομικής λογοτεχνίας -με αναρίθμητες κριτικές σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, αλλά και την εμβληματική μελέτη «Ιστορία της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας»- συνέβαλε σημαντικά στη βαθύτερη γνωριμία της με το αναγνωστικό κοινό και στην οργανική ένταξή της στον λογοτεχνικό κανόνα.

Ταυτόχρονα, το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει πληθώρα άλλων εκδόσεων, προϊόν μιας ανήσυχης και πολυσχιδούς συγγραφικής ιδιοσυγκρασίας: από δοκίμια και μελέτες πολιτικού χαρακτήρα μέχρι αυτοβιογραφικά αναγνώσματα και από μυθοπλασίες με πραγματικούς («επώνυμους») ήρωες μέχρι (βραβευμένα) μυθιστορήματα για παιδιά και εφήβους.

Η εκδήλωση

Στην αφιερωματική εκδήλωση, οι συγγραφείς-μέλη της ΕΛΣΑΛ, Βασίλης Δανέλλης και Γιάννης Ράγκος, θα συζητήσουν με τον Φ. Φιλίππου για ποικίλες πτυχές της ζωής και του έργου του: από τα παιδικά του χρόνια στην Κέρκυρα και τη ζωή του στα καράβια έως τη δημοσιογραφική του παρουσία σε εφημερίδες και περιοδικά και από τις εφηβικές του ανησυχίες, την αγάπη του για τον κινηματογράφο και τις πρώτες του λογοτεχνικές απόπειρες μέχρι την είσοδό του στον κόσμο του βιβλίου, τη συστηματική ενασχόλησή του με την κριτικογραφία και το διαρκές ερευνητικό ενδιαφέρον του για την ιστορία του είδους.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης, για τον συγγραφέα θα μιλήσουν, ακόμη, σε βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις ο πρώην ναυτικός και εξάδελφός του, Σπύρος Αρκούδης, η μαθηματικός και ανιψιά του, Δώρα Μάστορα, ο παλιός συνεργάτης του στην εφημερίδα «Εποχή», Νίκος Αναστασάτος, η συγγραφέας Χρύσα Φάντη, ο συγγραφέας, δημοσιογράφος και διευθυντής του ηλεκτρονικού περιοδικού για το βιβλίο «Ο Αναγνώστης», Γιάννης Μπασκόζος, ο πρόεδρος του ΕΛΙΒΙΠ, Νίκος Μπακουνάκης, και η κριτικός βιβλίου στην εφημερίδα «Το Βήμα», Λαμπρινή Κουζέλη, ενώ θα παρουσιαστούν και άγνωστα ντοκουμέντα από τη ζωή και τη συγγραφική δραστηριότητά του.

Η εκδήλωση αποτελεί τον «προάγγελο» για τις ΒΡΑΔΙΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ 2025, που διοργανώνει η ΕΛΣΑΛ το τριήμερο 28-30 Νοεμβρίου στο The UpperHouse Athens της πλατείας Συντάγματος και, ταυτόχρονα, εντάσσεται στον κύκλο εκδηλώσεων με γενικό τίτλο «Φίλοι στο ‘Φίλιον’», τις οποίες επιμελείται και συντονίζει ο Θέμης Ροδαμίτης.

* Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025 στις 19:00 στο καφέ «Φίλιον» (Σκουφά 34, Κολωνάκι)