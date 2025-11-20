Κηδεία Φλαμπουράρη: «Αγωνιστής από τα μαθητικά και φοιτητικά του χρόνια» το μήνυμα του Παύλου Κλαυδιανού

Η παρουσία του Παύλου Κλαυδιανού στην κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη πρόσθεσε βάρος και συγκίνηση σε μια τελετή ήδη φορτισμένη από μνήμες και ιστορία.

Ως στενός πολιτικός συνοδοιπόρος και φίλος δεκαετιών, ο Κλαυδιανός στάθηκε μπροστά στους παρευρισκόμενους για να θυμίσει στιγμές που σημάδεψαν τον κοινό τους δρόμο: από τα φοιτητικά χρόνια, όπου άρχισε να διαμορφώνεται ο πολιτικός χαρακτήρας του Φλαμπουράρη, έως τη μακρά και πολυκύμαντη πορεία του στην Αριστερά.

Ο Παύλος Κλαυδιανός, πολιτικός συνοδοιπόρος του Αλέκου Φλαμπουράρη, νυν στέλεχος της Νέας Αριστεράς και εκδότης της εφημερίδας Εποχή, αναφέρθηκε κατά τον επικήδειό του σε διάφορες στιγμές του Αλέκου Φλαμπουράρη από τα φοιτητικά του χρόνια και τη μακρά πολιτική του ζωή.