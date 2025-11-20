Κηδεία Φλαμπουράρη: «Αγωνιστής από τα μαθητικά και φοιτητικά του χρόνια» το μήνυμα του Παύλου Κλαυδιανού
Ο Παύλος Κλαυδιανός, πολιτικός συνοδοιπόρος του Αλέκου Φλαμπουράρη, νυν στέλεχος της Νέας Αριστεράς και εκδότης της εφημερίδας Εποχή, αναφέρθηκε κατά τον επικήδειό του σε διάφορες στιγμές του.
Η παρουσία του Παύλου Κλαυδιανού στην κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη πρόσθεσε βάρος και συγκίνηση σε μια τελετή ήδη φορτισμένη από μνήμες και ιστορία.
Ως στενός πολιτικός συνοδοιπόρος και φίλος δεκαετιών, ο Κλαυδιανός στάθηκε μπροστά στους παρευρισκόμενους για να θυμίσει στιγμές που σημάδεψαν τον κοινό τους δρόμο: από τα φοιτητικά χρόνια, όπου άρχισε να διαμορφώνεται ο πολιτικός χαρακτήρας του Φλαμπουράρη, έως τη μακρά και πολυκύμαντη πορεία του στην Αριστερά.
