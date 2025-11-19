Ένα φιλάκι είναι λίγο, πολύ λίγο… – Επιστήμονες προσδιόρισαν πότε έγιναν οι πρώτοι ασπασμοί

Οι επιστήμονες φαίνεται να γνωρίζουν πότε δόθηκαν τα πρώτα φιλιά, μία συνήθεια που εντοπίζεται στους ανθρώπους, αλλά και σε πολλά ζώα.

Η μελέτη τους υποδηλώνει ότι το φιλί στόμα με στόμα εξελίχθηκε πριν από περισσότερα από 21 εκατομμύρια χρόνια και ήταν κάτι στο οποίο πιθανώς επιδιδόταν ο κοινός πρόγονος των ανθρώπων και των άλλων μεγάλων πιθήκων (Ανθρωπίδες).

Τα φιλιά είναι παντού

Η ίδια έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι και οι Νεάντερταλ μπορεί να φιλιόντουσαν – και ότι οι άνθρωποι (Σάπιενς) και οι Νεάντερταλ μπορεί να φιλιόντουσαν ακόμη και μεταξύ τους.

Οι επιστήμονες μελέτησαν το φιλί επειδή αποτελεί ένα είδος εξελικτικού γρίφου – δεν έχει προφανή οφέλη για την επιβίωση ή την αναπαραγωγή, και όμως είναι κάτι που παρατηρείται όχι μόνο σε πολλές ανθρώπινες κοινωνίες, αλλά και σε ολόκληρο το ζωικό βασίλειο, αναφέρει δημοσίευμα του BBC.

Βρίσκοντας στοιχεία για άλλα ζώα που φιλιούνται, οι επιστήμονες μπόρεσαν να κατασκευάσουν ένα «εξελικτικό γενεαλογικό δέντρο» για να υπολογίσουν πότε είναι πιο πιθανό να ξεκίνησε.

Για να διασφαλίσουν ότι συγκρίνουν την ίδια συμπεριφορά σε διαφορετικά είδη, οι ερευνητές έπρεπε να δώσουν έναν πολύ ακριβή – και μάλλον μη ρομαντικό – ορισμό του «φιλιού».

Στη μελέτη τους, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Evolution and Human Behaviour, όρισαν το φιλί ως μη επιθετική, κατευθυνόμενη στοματική επαφή «με κάποια κίνηση των χειλιών ή των στοματικών μερών και χωρίς μεταφορά τροφής».

«Πιστεύουμε ότι το φιλί πιθανώς εξελίχθηκε πριν από περίπου 21,5 εκατομμύρια χρόνια στους μεγάλους πιθήκους».

«Οι άνθρωποι, οι χιμπατζήδες και οι μπονόμπο φιλιούνται όλοι», εξήγησε η επικεφαλής ερευνήτρια Δρ Ματίλντα Μπριντλ, εξελικτική βιολόγος από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Από αυτό, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «είναι πιθανό ότι ο πιο πρόσφατος κοινός πρόγονος τους φιλιόταν».

Όμως… γιατί;

Σε αυτή τη μελέτη, οι επιστήμονες εντόπισαν συμπεριφορές που ταιριάζουν με τον επιστημονικό ορισμό του φιλιού σε λύκους, σκίουρους, πολικές αρκούδες, ακόμη και σε άλμπατρος.

Εστίασαν την προσοχή τους στα πρωτεύοντα θηλαστικά – και ειδικότερα στους πιθήκους – προκειμένου να δημιουργήσουν μια εξελικτική εικόνα της προέλευσης του ανθρώπινου φιλιού.

Η ίδια μελέτη κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι οι Νεάντερταλ – οι πιο κοντινοί μας αρχαίοι συγγενείς που εξαφανίστηκαν πριν από περίπου 40.000 χρόνια – επίσης αντάλλασαν φιλιά.

Μια προηγούμενη έρευνα σχετικά με το DNA των Νεάντερταλ έδειξε επίσης ότι οι σύγχρονοι άνθρωποι και οι Νεάντερταλ μοιράζονταν ένα στοματικό μικρόβιο – ένα είδος βακτηρίου που βρίσκεται στο σάλιο μας.

Αν και η μελέτη αυτή προσδιόρισε πότε εξελίχθηκε το φιλί, δεν μπόρεσε να απαντήσει στο ερώτημα του γιατί.

«Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αντάλλασσαν σάλιο για εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια μετά τη διάσπαση των δύο ειδών», εξήγησε ο Δρ Μπριντλ.

Υπάρχουν ήδη διάφορες θεωρίες – ότι προέκυψε από τη συμπεριφορά περιποίησης των προγόνων μας των πιθήκων ή ότι μπορεί να αποτελεί έναν οικείο τρόπο για να αξιολογήσουμε την υγεία και ακόμη και τη συμβατότητα ενός συντρόφου.

Η Δρ Μπριντλ ελπίζει ότι αυτό θα ανοίξει τον δρόμο για την απάντηση σε αυτό το ερώτημα.

«Είναι σημαντικό για εμάς να κατανοήσουμε ότι αυτό είναι κάτι που μοιραζόμαστε με τους μη ανθρώπινους συγγενείς μας», είπε.

«Θα πρέπει να μελετήσουμε αυτή τη συμπεριφορά, και όχι απλώς να την απορρίψουμε ως ανόητη επειδή έχει ρομαντικές συνειρμούς στους ανθρώπους».