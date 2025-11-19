Ζωή Λάσκαρη: Πότε ξεκινά η δημοπρασία των κοσμημάτων της ηθοποιού

Μαργαριταρένια περιδέραια, σκουλαρίκια και δαχτυλίδια της αξέχαστης σταρ, αξίας τουλάχιστον 120.000 ευρώ, βγαίνουν σε δημοπρασία με πρωτοβουλία της κόρης της Μάρθας Κουτουμάνου. Η δημοπρασία φαίνεται πλέον ότι βρίσκεται στην τελική ευθεία.

Πότε ξεκινά η δημοπρασία των κοσμημάτων

Στη δημοπρασία που θα πραγματοποιηθεί από τον Οίκο Τσαγκαράκη, θα πωληθούν 8 κοσμήματα, εκ των οποίων το πιο ακριβό είναι ένα ζευγάρι σκουλαρίκια.

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης σε πρόσφατες δηλώσεις του είπε για την επερχόμενη διαδικασία:

«Αναμένω το δικαστήριο. Μέσα στο Δεκέμβριο είναι πιθανό να αρχίσει η δημοπρασία των κοσμημάτων. Πολύς κόσμος περιμένει είναι η αλήθεια», είπε ο Γιώργος Τσαγκαράκης.

«Οι αξίες των κοσμημάτων του στις βιτρίνες έχουν τετραψήφιους και ορισμένα πενταψήφιους αριθμούς. Τα σκουλαρίκια είναι αυτά που έχουν την μεγαλύτερη αξία. Υπερβαίνει τις 40 χιλιάδες ευρώ σε κάποια βιτρίνα. Μεγαλύτερη αξία έχουν και επειδή τα φορούσε η Ζωή», ανέφερε ο ίδιος. «Πρόκειται για λευκόχρυσα σκουλαρίκια 18 καρατίων με 40 σμαράγδια.»

Η κόντρα των δύο αδερφών που οδήγησε στη δημοπρασία κοσμημάτων

Η Αίθρα Λυκουρέζου (Μαρία Ελένη Λυκουρέζου) και Μάρθα Κουτουμάνου είχαν βρεθεί αντιμέτωπες σε μία διαμάχη με αφορμή το σπίτι της αείμνηστης μητέρας τους στο Πόρτο Ράφτη.

Τότε, η πρώτη είχε καταθέσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της δεύτερης με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στα δικαστήρια. Λίγους μήνες αργότερα, οι δύο αδελφές είχαν βρει ξανά κοινούς κώδικες επικοινωνίας, με την Αίθρα Λυκουρέζου να κάνει ξανά αναρτήσεις αγάπης.