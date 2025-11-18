Το ραντάρ του Λανουά και η οδηγία του Βαλέρι για «σιγουριά 100 %»

Μια ώρα ήταν η διάρκεια της δεύτερης φετινής εκπαιδευτικής τηλεδιάσκεψης των διαιτητών, των βοηθών και των παρατηρητών της Super League 2, όπου έγινε ανάλυση των επίμαχων φάσεων από την 6η μέχρι τη 10η αγωνιστική. Η εκπαιδευτική τηλεδιάσκεψη έγινε με on line και τον Στεφάν Λανουά και διήρκησε από ώρα 19:00 και ώρα 20:00, την Τρίτη 18/11. Αν και ο αρχιδιαιτητής δεν είναι αυτός που ορίζει διαιτητές στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία έχει ανοιχτές τις κεραίες του, προκειμένου να αναδείξει διαιτητές, άλλωστε πηγαίνει και βλέπει αρκετούς δια ζώσης.

Αυτός που ορίζει διαιτητές στην Super League 2 είναι ο Πάολο Βαλέρι, ενώ ο Φερντάντες Αλόνσο, το τρίτο μέλος της ΚΕΔ «είναι μέσα σε όλα», καθώς είναι αυτός που βλέπει όλα τα παιχνίδια (και της SL 1) και επιλέγει τις φάσεις για την αυτοξιολόγηση των διαιτητών, ζητώντας εξηγήσεις ακόμη και για ένα ανάποδο πλάγιο άουτ, για κίτρινες που βγήκαν ή δεν βγήκαν, ενώ απαιτεί από τους βοηθούς να είναι ενεργοί και να παρεμβαίνουν στους διαιτητές αν έχουν άποψη για κάποια φάση.

Αυτός που ορίζει τους διαιτητές της Super League 2 είναι ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ Πάολο Βαλέρι. «Πρέπει να είστε 100 % σίγουροι για τις αποφάσεις σας», ζήτησε ο Βαλέρι από τους ρέφερι της Super League και αναφέρεται σε αποφάσεις που έχουν να κάνουν με καταλογισμό πέναλτι ή με κόκκινη κάρτα. Να υπενθυμίσουμε ότι στην Super League 2 δεν υπάρχει VAR.

Ακόμη, ο Βαλέρι ζήτησε από τους διαιτητές να μην ανέχονται διαμαρτυρίες άλλων παικτών, πέραν των αρχηγών των ομάδων. Να βγάζουν κίτρινη κάρτα ακόμη και σε παίκτη που διαμαρτύρεται ως… παθών, επειδή θεωρεί ότι έπρεπε να καταλογιστεί πέναλτι ή να αποβληθεί αντίπαλός του. Δεν έλειψε και η «κλασική» οδηγία, προκειμένου οι τέταρτοι διαιτητές να είναι αυστηροί με τις διαμαρτυρίες στους πάγκους.

Ο Λανουά μίλησε στο τέλος. «Όπως βλέπω, πάτε καλά. Να ακούτε τους Βαλέρι και Αλόνσο που είναι εδώ για να σας βοηθήσουν», σχολίασε ο Γάλλος πρόεδρος της ΚΕΔ.

Στους διαιτητές προβλήθηκαν 20 φάσεις από αγώνες της 6ης μέχρι και της 10ης αγωνιστικής. Η επόμενη τηλεδιάσκεψη θα γίνει μετά από 5 αγωνιστικές.