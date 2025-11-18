Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (18/11): Δράση με Εθνική ομάδα στο ποδόσφαιρο και Ολυμπιακό στο πόλο
Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων για την Τρίτη (18/11).
Λίγο πριν η διακοπή των πρωταθλημάτων ολοκληρωθεί, η δράση στο ποδόσφαιρο συνεχίζεται με τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.
Από το αθλητικό/τηλεοπτικό μενού της Τρίτης (18/11) ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις της Εθνικής Ελλάδας με τη Λευκορωσία για το κλείσιμο του ομίλου, ενώ βεβαίως η δράση δεν σταματά εκεί.
Στο μπάσκετ, ξεχωρίζουν οι ευρωπαϊκές «μάχες» των Άρη, Προμηθέα Πάτρας για το Eurocup και το Basketball Champions League αντίστοιχα, ενώ το βράδυ το πρόγραμμα περιλαμβάνει και το εκτός έδρας ματς του Ολυμπιακού με τη Μλάντοστ για το Champions League του πόλο.
Δείτε αναλυτικά το σημερινό (18/11) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων:
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ιρλανδία Προκριματικά Euro Κ21
17:00 Novasports 6HD Γαλλία – Βέλγιο Davis Cup τένις
19:00 Novasports Start Κύπρος – Εσθονία Φιλικός Αγώνας
19:00 Novasports 6HD Γαλλία – Βέλγιο Davis Cup τένις
19:00 Novasports 4HD Νεπτούνας Κλαϊπέντα – Άρης Eurocup
19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Χαϊδελβέργη – Προμηθέας FIBA Basketball Champions League
19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Δανία – Ελλάδα Προκριματικά Eurobasket Γυναικών
21:00 Novasports 6HD Γαλλία – Βέλγιο Davis Cup τένις
21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μλάντοστ – Ολυμπιακός Champions League πόλο Ανδρών
21:45 Novasports Premier League Ουαλία – Βόρεια Μακεδονία UEFA World Cup Qualifiers
21:45 Novasports Extra 2 Αυστρία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη UEFA World Cup Qualifiers
21:45 Novasports Extra 1 Ρουμανία – Άγιος Μαρίνος UEFA World Cup Qualifiers
21:45 Novasports Start Κόσοβο – Ελβετία UEFA World Cup Qualifiers
21:45 Novasports 5HD Βέλγιο – Λιχτενστάιν UEFA World Cup Qualifiers
21:45 Novasports 4HD Βουλγαρία – Γεωργία UEFA World Cup Qualifiers
21:45 Novasports 3HD Σουηδία – Σλοβενία UEFA World Cup Qualifiers
21:45 Novasports 2HD Σκωτία – Δανία UEFA World Cup Qualifiers
21:45 Novasports 1HD Ισπανία – Τουρκία UEFA World Cup Qualifiers
21:45 ALPHA Λευκορωσία – Ελλάδα UEFA World Cup Qualifiers
- Μλάντοστ – Ολυμπιακός: Για το 4/4 στην Κροατία οι «ερυθρόλευκοι»
- Απαισιόδοξος ο Ρίβερς για τον τραυματισμό του Αντετοκούνμπο: «Δεν δείχνουν καλά τα πράγματα»
- Εκτός δράσης για τις επόμενες εβδομάδες ο Γουεμπανιάμα (pic)
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (18/11): Δράση με Εθνική ομάδα στο ποδόσφαιρο και Ολυμπιακό στο πόλο
- H Μπαντόσα, ο χωρισμός με τον Τσιτσιπά και η… αφιέρωση: «Χρυσό μετάλλιο για τον μεγαλύτερο βλάκα» (vid)
- Η Εθνική θέλει να κλείσει με νίκη τα προκριματικά κόντρα στη Λευκορωσία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις