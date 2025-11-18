Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (18/11): Δράση με Εθνική ομάδα στο ποδόσφαιρο και Ολυμπιακό στο πόλο

Λίγο πριν η διακοπή των πρωταθλημάτων ολοκληρωθεί, η δράση στο ποδόσφαιρο συνεχίζεται με τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Από το αθλητικό/τηλεοπτικό μενού της Τρίτης (18/11) ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις της Εθνικής Ελλάδας με τη Λευκορωσία για το κλείσιμο του ομίλου, ενώ βεβαίως η δράση δεν σταματά εκεί.

Στο μπάσκετ, ξεχωρίζουν οι ευρωπαϊκές «μάχες» των Άρη, Προμηθέα Πάτρας για το Eurocup και το Basketball Champions League αντίστοιχα, ενώ το βράδυ το πρόγραμμα περιλαμβάνει και το εκτός έδρας ματς του Ολυμπιακού με τη Μλάντοστ για το Champions League του πόλο.

Δείτε αναλυτικά το σημερινό (18/11) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων:

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ιρλανδία Προκριματικά Euro Κ21

17:00 Novasports 6HD Γαλλία – Βέλγιο Davis Cup τένις

19:00 Novasports Start Κύπρος – Εσθονία Φιλικός Αγώνας

19:00 Novasports 6HD Γαλλία – Βέλγιο Davis Cup τένις

19:00 Novasports 4HD Νεπτούνας Κλαϊπέντα – Άρης Eurocup

19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Χαϊδελβέργη – Προμηθέας FIBA Basketball Champions League

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Δανία – Ελλάδα Προκριματικά Eurobasket Γυναικών

21:00 Novasports 6HD Γαλλία – Βέλγιο Davis Cup τένις

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μλάντοστ – Ολυμπιακός Champions League πόλο Ανδρών

21:45 Novasports Premier League Ουαλία – Βόρεια Μακεδονία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports Extra 2 Αυστρία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports Extra 1 Ρουμανία – Άγιος Μαρίνος UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports Start Κόσοβο – Ελβετία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 5HD Βέλγιο – Λιχτενστάιν UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 4HD Βουλγαρία – Γεωργία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 3HD Σουηδία – Σλοβενία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 2HD Σκωτία – Δανία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 1HD Ισπανία – Τουρκία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 ALPHA Λευκορωσία – Ελλάδα UEFA World Cup Qualifiers