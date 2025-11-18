Κλειστοί οι σταθμοί Δάφνη και Άγιος Δημήτριος του Μετρό εξαιτίας προβλήματος ηλεκτροδότησης
Όπως ανακοινώθηκε η κυκλοφορία διεξάγεται στα τμήματα Ανθούπολη - Αγ. Ιωάννης και Ελληνικό - Ηλιούπολη
Έκλεισαν προσωρινά οι σταθμοί του Μετρό Δάφνη και Άγιος Δημήτριος λόγω προβλήματος ηλεκτροδότησης της Γραμμής.
Όπως ανακοινώθηκε η κυκλοφορία διεξάγεται στα τμήματα Ανθούπολη – Αγ. Ιωάννης και Ελληνικό – Ηλιούπολη.
