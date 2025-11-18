Κινητοποίηση του δήμου Περάματος μετά από πτώση ταβανιού σε σχολείο – «Η κατάσταση δεν πάει άλλο»

Σε κινητοποιήσεις προχωρά ο δήμος Περάματος καταγγέλλοντας τις κάκιστες συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργούν τα σχολεία της περιοχής, έχοντας παράλληλα ως στόχο να διασφαλίσει την απρόσκοπτη διεξαγωγή των μαθημάτων και την ασφάλεια των μαθητών.

Ο δήμος, όπως και πολλοί άλλοι της χώρας, καλείται να ανταποκριθεί σε διαρκείς ανάγκες, πάγιες και έκτακτες της καθημερινότητας της σχολικής φοίτησης, την ώρα που τα οικονομικά του παραμένουν πενιχρά.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα αναφέρει η ανακοίνωση, σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στο ΕΠΑΛ Περάματος, όπου έπεσε ταβάνι τα ξημερώματα της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου.

Τα προβλήματα όμως δεν σταματάνε εκεί, σύμφωνα με τον δήμο, που βλέπει τις εκπαιδευτικές συνθήκες να γίνονται όλο και πιο δύσκολες τα τελευταία χρόνια.

Η ανακοίνωση του δήμου Περάματος

«Η κατάσταση με τα σχολεία δεν πάει άλλο.

Η Πολιτεία στραγγαλίζει τους Δήμους.

Δεν γίνεται Δήμοι χωρίς πόρους και προσωπικό να συντηρούν σχολεία και σύστημα Παιδείας», αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του Δήμου Περάματος και εξηγεί απαριθμώντας αιτίες, συνθήκες και υποχρεώσεις που δια νόμου ανέλαβαν οι δήμοι με την κατάργηση των σχολικών επιτροπών, το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει η δημοτική αρχή και οι υπηρεσίες του Δήμου.

Καταλυτικός ήταν ο ρόλος της πτώσης ταβανιού στο ΕΠΑΛ Περάματος τα ξημερώματα της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου, γεγονός που οδήγησε και στην απόφαση για κινητοποίηση του Δήμου Περάματος με δυναμική διαμαρτυρία του για τα προβλήματα και τους κινδύνους που ελοχεύουν στα σχολεία, υπό ένα πλέγμα συνθηκών και εμποδίων που ο Δήμος καθίσταται ανήμπορος να αντιμετωπίσει.

Η κατάργηση των σχολικών επιτροπών μεταθέτει πλέον συγκεντρωτικά και αποκλειστικά στους δήμους την ευθύνη για τον εκσυγχρονισμό των σχολικών συγκροτημάτων την ώρα που

1) Υπάρχει ανυπαρξία υποδομών στα σχολικά συγκροτήματα , πολλά από τα οποία λειτουργούν ακόμη πχ με τούρκικες τουαλέτες, χωρίς ικανά συστήματα θέρμανσης ή κλιματισμού, και με σχολικές αίθουσες για τις οποίες ο δήμος κατήρτισε μεν ένα γενναίο πρόγραμμα ανακαινίσεων πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, αλλά συνεχίζουν να εμφανίζουν κτιριακά προβλήματα .

2) Οι ελλείψεις στην δυνατότητα ανταπόκρισης στις δαπάνες για τις συντηρήσεις των σχολικών συγκροτημάτων παραμένουν δυσβάσταχτες, και οι δήμοι δεν επιδοτούνται επιπλέον για αυτές, την ώρα που οι ανάγκες και οι έκτακτες συνθήκες (όπως το ταβάνι του ΕΠΑΛ) επιβαρύνουν σε βαθμό επείγοντος τους δήμους για την διασφάλιση της ακεραιότητας των μαθητών και της ακίνδυνης διεξαγωγής των μαθημάτων .

3) Τα σχολικά προγράμματα παραμένουν επιβαρυμένα με την καθυστέρηση συμπλήρωσης των θέσεων εκπαιδευτικών από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας.

4) Τα σχολικά γεύματα δεν έχουν σταλεί ακόμη από το Υπουργείο Παιδείας, ενώ διανύουμε τον τρίτο μήνα του σχολικού έτους. Παράλληλα,

6) Οι δήμοι καλούνται να εκσυγχρονίσουν με ευθύνη τους τα κυλικεία που είναι απαρχαιωμένα που δεν μπορούν ούτε να δημοπρατηθούν ούτε να αδειοθοτηθούν, αφού με την κατάργηση του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων σε πολλούς Δήμους δεν υπάρχουν ούτε οι οικοδομικές άδειες προκειμένου οι Δήμοι, πάλι, να νομιμοποιήσουν και να ταχτοποιήσουν τους χώρους, ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν ως κυλικεία. Το αποτέλεσμα είναι τα παιδιά να μένουν χωρίς σχολικά γεύματα λόγω μη υλοποίησης προγραμματισμού από το Υπουργείο Παιδείας, και χωρίς να λειτουργούν τα κυλικεία.

5) Τη ίδια ώρα καθυστερεί η πλήρωση της επάρκειας των σχολικών λεωφορείων από την Περιφέρεια Αττικής, και χαρακτηριστικά το Πέραμα έχει μείνει χωρίς καθόλου σχολικά λεωφορεία. Εκτός του ότι πολλά παιδιά αναγκάζονται να πηγαίνουν στο σχολείο τους με το αστικό λεωφορείο, ιδιαίτερα οξυμένο είναι το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί για τα παιδιά των ειδικών σχολείων, τα οποία οι γονείς αναγκάζονται να μεταφέρουν καθημερινά με ίδια μέσα ή με ταξί , με δυσβάστακτη έως απαγορευτική για τις οικογένειες οικονομική επιβάρυνση. Η αγανάκτηση και η οργή των γονιών ξεχειλίζει και τις, εύλογες, διαμαρτυρίες τους εισπράττει καθ ολοκληρία ο Δήμος.

6) Και οι σχολικοί τροχονόμοι παράλληλα παραμένουν ανύπαρκτοι.

7) Πριν καταργήσει η κυβέρνηση τις σχολικές επιτροπές, πολλά ήταν τα χρέη που άφηναν κάποια σχολεία απλήρωτα σε τρέχοντες λογαριασμούς, με αποτέλεσμα πχ να κόβεται τον τελευταίο χρόνο το ρεύμα σε σχολικά κτίρια λόγω οφειλών. Ο Δήμος Περάματος κλήθηκε να καλύψει απλήρωτες ΔΕΚΟ, ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ και ΟΤΕ των σχολείων σε βάθος 10ετιας, με κονδύλι που ξεπέρασε τις 300 χιλιάδες ευρώ.

8) Για την προμήθεια των πρώτων υλών και αναλώσιμων (χαρτικών απορρυπαντικων, φωτοτυπικών κ.α.) ο Δήμος καλείται, για την κάλυψη των 28 σχολικών συγκροτημάτων που έχει υπό την ευθύνη του, να διεξάγει κεντρικούς διαγωνισμούς ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, μέσα από τις Υπηρεσίες Προμηθειών και Διαγωνισμών των Δήμων που είναι υποστελεχωμενες , και να χρησιμοποιεί το ένα και μοναδικό ΑΦΜ του δήμου.

9) Αύλειοι χώροι απαρχαιωμένοι με τους δήμους να δίνουν αγώνα δρόμου να προλάβουν μέσω των υπηρεσιών τους ξαφνικές προκηρύξεις προγραμμάτων «με ονοματεπώνυμο», χωρίς προηγούμενη προετοιμασία, και με δεδομένη την υποστελέχωση του προσωπικού τους, ώστε να επιτύχουν την ένταξη στα προγράμματα για την χρηματοδοτική κάλυψη των αναγκών των σχολείων.

10) Απαρχαιωμένοι είναι στα περισσότερα σχολεία και οι ηλεκτρικοί πίνακες των σχολικών κτιρίων και συγκροτημάτων, και οι εγκαταστάσεις ηλεκτρισμού που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες της ηλεκτρονικής διδασκαλίας, τις οποίες βέβαια οι προδιαγραφές προ 30 ετών της εγκατάστασής τους δεν μπορούσαν να προβλέψουν.

11) Παράλληλα οι δήμοι είναι υποχρεωμένοι να ανταποκριθούν στη νέα, αυξημένων λειτουργικών απαιτήσεων, κυβερνητική οδηγία για Πυρανίχνευση και Πυρασφάλεια και τη διεξαγωγή προσεισμικών ελέγχων για την καταλληλότητα των σχολείων.

12) Η κατάργηση του ΟΣΚ (Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων) και η αντικατάστασή του από τον ΚΤΥΠ (Κτιριακές Υποδομές) στερεί την εύρεση ακόμη και των οικοδομικών αδειών απαραίτητων για να νομιμοποιηθούν αίθουσες, κτίρια, κυλικεία κ.λ.π

«Τι να τις κάνουμε τις έξυπνες διαβάσεις σε σχολικά συγκροτήματα όταν δεν διακρίνονται για την εξυπνάδα τους τα απαρχαιωμένα σχολικά συγκροτήματα, με τα νεότερα εξ αυτών να είναι 25 ετών τουλάχιστον, και κάποια να έχουν χτιστεί εδώ και έναν αιώνα . Την ώρα που οι υποστελεχωμένες υπηρεσίες των Δήμων παράλληλα με τις μέχρι σήμερα υποχρεώσεις σταθερής ροής που τους έχουν επιμερισθεί, αναγκάζονται να σπεύδουν να προλάβουν τις προκηρύξεις διαγωνισμών για ποσά μεγάλα,- που όμως αργούν να ολοκληρωθούν ώστε να εκταμιευθούν τα χρήματα- για τις άμεσες επεμβάσεις που τα σχολικά κτίρια χρειάζονται , ενώ θα έπρεπε να υπάρχει πρόβλεψη για κατεπείγουσα διαδικασία έκτακτων χρονοδιαγραμμάτων», δήλωσε ο Δήμαρχος Περάματος Γιάννης Λαγουδάκος.

Η Ανακοίνωση του Δήμου Περάματος καταλήγει:

«Η κατάσταση δεν πάει άλλο!

Ζητούμε :

1)έκτακτες επιχορηγήσεις σε υποστελεχωμένους ΟΤΑ

2)νομοθετικές ρυθμίσεις να προβλέπουν επισπεύσεις χρόνων και δράσεων που αφορούν στην κτιριακή αναβάθμιση των σχολικών συγκροτημάτων και την διαδικασία προμηθειών βασικών αναγκών για τα σχολεία

3) άμεση πρόσληψη εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού (καθαρίστρια, σχολικούς τροχονόμους)

4)Ευελιξία από τις Περιφερειακές Αρχές των διαγωνισμών μετακίνησης μαθητών με ασφάλεια προς και από τα σχολικά συγκροτήματα

Η πολιτεία οφείλει να σκύψει με αίσθημα ευθύνης και άμεσα αντανακλαστικά στις επείγουσες ανάγκες της σχολικής διδασκαλίας και να παράσχει με βαθμό επείγοντος την ουσιαστική αρωγή που οι δήμοι χρειάζονται για την συνέχιση της σχολικής χρονιάς και την στήριξη των μαθητών τους».