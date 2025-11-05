Εξωφρενικό περιστατικό σε σχολείο στο Πόρτο Ράφτη: Έπεσαν σοβάδες από το ταβάνι και τραυμάτισαν δύο μαθητές
Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Πόρτο Ράφτη, όταν μεγάλος όγκος σοβά αποκολλήθηκε από την οροφή μιας αίθουσας, τραυματίζοντας δύο μαθητές
- Εξωφρενικό περιστατικό σε σχολείο στο Πόρτο Ράφτη: Έπεσαν σοβάδες από το ταβάνι και τραυμάτισαν δύο μαθητές
Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Πόρτο Ράφτη, όταν μεγάλος όγκος σοβά αποκολλήθηκε από την οροφή μιας αίθουσας, τραυματίζοντας δύο μαθητές.
Σύμφωνα με τον σύλλογο εκπαιδευτικών, τα παιδιά υπέστησαν εκδορές στο πρόσωπο και τις πλάτες, ενώ οι γονείς τους αναμένουν την ιατρική διάγνωση.
Άμεσα ενημερώθηκε η τεχνική υπηρεσία του δήμου, η οποία προχώρησε σε αρχικό έλεγχο του χώρου.
Ένα χρόνιο πρόβλημα
Οι εκπαιδευτικοί παρατήρησαν ότι η υγρασία και οι φθορές στις αίθουσες δεν είναι νέα, καθώς αντίστοιχα προβλήματα είχαν εντοπιστεί και κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά. Για το λόγο αυτό, τονίζουν την ανάγκη για συστηματικό και πλήρη τεχνικό έλεγχο όλων των αιθουσών, με επίσημη πιστοποίηση ότι οι φθορές θα έχουν αποκατασταθεί πριν τη χρήση τους από τους μαθητές.
«Είναι επικίνδυνη η απαξίωση των σχολικών υποδομών και η λογική του κόστους μέσα από την οποία αντιμετωπίζονται οι ανάγκες συντήρησης και ασφάλειας των σχολείων»
Ο σύλλογος εκπαιδευτικών ζητά να αποκαλυφθούν όλα τα σημεία που παρουσιάζουν υγρασία ή άλλες βλάβες στην οροφή και να διασφαλιστεί η ασφάλεια παιδιών και προσωπικού. Παράλληλα, επισημαίνει τον κίνδυνο που δημιουργεί η υποβάθμιση των σχολικών υποδομών και η αντιμετώπιση της συντήρησης αποκλειστικά με οικονομικά κριτήρια, αγνοώντας την ασφάλεια.
Όπως καταγγέλλουν, η αμέλεια στην πρόληψη τέτοιων προβλημάτων μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για την υγεία και την ασφάλεια των μαθητών, καθιστώντας απαραίτητη την άμεση παρέμβαση και επιθεώρηση όλων των σχολικών εγκαταστάσεων.
