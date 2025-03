Εν αναμονή

«Ζήτω η επανάσταση» – Το πρώτο τρέιλερ της νέας ταινίας του Λεονάρντο Ντι Κάπριο

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο είναι ένας πυρακτωμένος επαναστάτης στη νέα ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον, One Battle After Another.