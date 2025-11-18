newspaper
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Δύο μέτρα και δύο σταθμά στις άδειες δόμησης
Οικονομία 18 Νοεμβρίου 2025 | 06:00

Δύο μέτρα και δύο σταθμά στις άδειες δόμησης

Αλαλούμ με τις πολεοδομίες: άλλες εξακολουθούν να εκδίδουν οικοδομικές άδειες και άλλες όχι - Τι κρίνει τη δόμηση ανά περίπτωση - Ποιοι μπορούν να χτίσουν με τα σημερινά κριτήρια αρτιότητας

Προκόπης Γιόγιακας
A
A
Vita.gr
Η μέθοδος που κάνει την επικοινωνία παιχνίδι

Η μέθοδος που κάνει την επικοινωνία παιχνίδι

Spotlight

Από τα μέσα του επόμενου χρόνου αναμένεται – εκτός απροόπτου – να ξεκαθαρίσει η κατάσταση με την εκτός σχεδίου δόμηση. Στο μεταξύ, υπό τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις, άλλες πολεοδομίες εξακολουθούν να εκδίδουν οικοδομικές άδειες και άλλες όχι, με συνέπεια οι εκτός σχεδίου περιοχές να… χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τις «τυχερές» και τις «νεκρές» πολεοδομικά, οι οποίες δεν μπορούν, έστω και περιορισμένα, να οικοδομηθούν.

Ολο αυτό το θολό τοπίο που επικρατεί προκαλεί ανασφάλεια σε δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων σε εκτός σχεδίου περιοχές, αφού, μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, δεν γνωρίζουν αν το ακίνητό τους μπορεί ή όχι να αξιοποιηθεί. Ετσι, παρατηρείται το φαινόμενο, αγροτεμάχια που πριν από μερικά χρόνια είχαν μεγάλη εμπορική αξία, να μένουν απούλητα.

Με τα έως τώρα δεδομένα, αγροτεμάχια που δεν θα έχουν πρόσωπο σε αναγνωρισμένο δρόμο δεν θα μπορούν να θεωρηθούν οικοδομήσιμα, εκτός κι αν προβλεφθεί – την τελευταία στιγμή – κάποια λύση μέσα από τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια.

«ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν, μέσα από 10+5 ερωτήσεις – Απαντήσεις, όλες τις πληροφορίες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές για τη εκτός σχεδίου δόμηση και θα αποτελέσουν τους βασικούς άξονες του νέου σχεδιασμού που προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος θα αρχίσει να εφαρμόζεται – με τον έως τώρα προγραμματισμό – στα μέσα του 2026.

Τι ισχύει σήμερα για την έκδοση οικοδομικών αδειών στις εκτός σχεδίου περιοχές;

Μία λέξη χαρακτηρίζει την κατάσταση που επικρατεί: αλαλούμ. Κι αυτό διότι, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, άλλες πολεοδομίες εκδίδουν οικοδομικές άδειες και άλλες όχι.

Ποια είναι τα κριτήρια αρτιότητας που συνεχίζουν να ισχύουν;

Τα γνωστά όρια των 4, 8, 12 και 16 στρεμμάτων, ανάλογα με την περιοχή και τις προβλέψεις των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων. Επιπλέον, απαιτείται πρόσωπο 25 μέτρων σε κοινόχρηστο δρόμο.

Τι αλλάζει με τις εκκρεμείς οικοδομικές άδειες;

Με τα έως τώρα δεδομένα, οι άδειες που έχουν εκδοθεί νόμιμα δεν θίγονται. Για τις νέες, οι πολίτες θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι το αγροτεμάχιο (οικόπεδο) έχει νόμιμο πρόσωπο σε αναγνωρισμένο δρόμο.

Ποιο θέμα υπάρχει (και είναι άλυτο μέχρι στιγμής) με τις λεγόμενες «δουλείες διόδου;»

Οι δρόμοι που είχαν δημιουργηθεί από ιδιώτες για πρόσβαση σε γήπεδα δεν θεωρούνται κοινόχρηστοι. Επομένως, τα οικόπεδα αυτά δεν μπορούν να αποκτήσουν νόμιμο δικαίωμα δόμησης μέσω τέτοιων διόδων.

Πότε αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το νέο πλαίσιο για την εκτός σχεδίου δόμηση;

Ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης του σχεδιασμού – με βάση τα όσα έχουν γίνει γνωστά – είναι τα μέσα του 2026. Εως τότε, θα έχει εγκριθεί το προεδρικό διάταγμα για τα κριτήρια αναγνώρισης οδών, και θα έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες για νησιά και ηπειρωτική χώρα, λένε από το ΥΠΕΝ.

Ποιες αεροφωτογραφίες θα χρησιμοποιηθούν ως έτος αναφοράς;

Θα χρησιμοποιηθούν οι αεροφωτογραφίες για την καταγραφή του οδικού δικτύου όπως ήταν το ’77. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη το οδικό δίκτυο προ του ’23. Ετσι, η χρήση των αεροφωτογραφιών του ’77 αντικαθιστά το προηγούμενο όριο του 1923. Με τον τρόπο αυτό, γίνεται προσπάθεια από το ΥΠΕΝ να βασίζει τις αποφάσεις του σε πραγματική εικόνα του χώρου, και όχι σε υποθετικά και αμφισβητούμενα παρωχημένα στοιχεία.

Τι γίνεται με την «αναγνώριση οδών» και γιατί είναι απαραίτητη;

Η αναγνώριση οδών είναι η διαδικασία με την οποία το κράτος καταγράφει, χαρτογραφεί και θεσμοθετεί τους δρόμους που θεωρούνται κοινόχρηστοι. Είναι το πρώτο βήμα για να καθοριστεί ποια αγροτεμάχια εκτός σχεδίου, διαθέτουν νόμιμο «πρόσωπο σε δρόμο» και μπορούν να οικοδομηθούν.

Και πώς θα γίνει η αναγνώριση;

Οι ειδικές μελέτες αναγνώρισης οδών εκπονούνται ανά δημοτική ενότητα. Χαρτογραφούνται όλοι οι δρόμοι που υπάρχουν εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών, καταγράφονται τα χαρακτηριστικά τους (μήκος, πλάτος, ρόλος) και αξιολογούνται αν πληρούν τα κριτήρια για να χαρακτηριστούν κοινόχρηστοι.

Ποια είναι τα κριτήρια για να θεωρηθεί ένας δρόμος κοινόχρηστος;

Ενας δρόμος θα θεωρείται κοινόχρηστος εφόσον:

(Α) Υφίσταται με τη βούληση της πολιτείας ή έχει αναγνωριστεί με νόμιμο τρόπο.

(Β) Υπάρχουν μελέτες που καταγράφουν το οδικό δίκτυο του ’77.

(Γ) Έχει αποτυπωθεί στο Κτηματολόγιο ή έχει αναγνωριστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

(Δ) Συνδέεται λειτουργικά με δημόσιους χώρους ή υποδομές (π.χ. παραλίες, εκκλησίες, μνημεία).

Τι σημαίνει αυτό για τους ιδιοκτήτες που διαθέτουν ακίνητα σε εκτός σχεδίου περιοχές;

Με τη θεσμοθέτηση του οδικού δικτύου θα ξεκαθαρίσει οριστικά ποια αγροτεμάχια έχουν δικαίωμα δόμησης. Οσα διαθέτουν πρόσωπο σε κοινόχρηστο, αναγνωρισμένο δρόμο θα μπορούν να χτιστούν, σύμφωνα με τα ισχύοντα κριτήρια αρτιότητας.

Τι θα γίνει με τα αγροτεμάχια που δεν θα έχουν πρόσωπο σε αναγνωρισμένο δρόμο; Με τα έως τώρα δεδομένα, αυτά τα αγροτεμάχια δεν θα μπορούν να θεωρηθούν οικοδομήσιμα;

Χάνουν δηλαδή εντελώς την αξία τους, αφού στην πράξη θα είναι… άχρηστα;

Το πιθανότερο σενάριο είναι πως αυτά τα ακίνητα θα χάσουν την αξία τους, εκτός κι αν προβλεφθεί κάποια λύση, μέσα από τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια.

Πώς θα αξιοποιηθούν οι νέες μελέτες αναγνώρισης οδών;

Οι μελέτες θα αποτελέσουν επίσημα τεχνικά και νομικά τεκμήρια. Με βάση αυτές θα καθοριστούν οι δρόμοι που θεωρούνται κοινόχρηστοι και θα εκδοθούν οι επόμενες οικοδομικές άδειες.

Πώς συνδέεται όλη αυτή η διαδικασία με τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια;

Τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια θα ενσωματώσουν τα δεδομένα των αναγνωρισμένων οδών, εξασφαλίζοντας ότι κάθε περιοχή θα έχει ενιαίο και νόμιμο πλαίσιο χωρικού σχεδιασμού.

Ποιο θα είναι το περιεχόμενο του νέου προεδρικού διατάγματος;

Το νέο ΠΔ καθορίζει τα κριτήρια αναγνώρισης των δρόμων, τις τεχνικές προδιαγραφές των μελετών και τους κανόνες παρόδιας δόμησης. Στόχος είναι η πλήρης νομική κατοχύρωση της δόμησης εκτός σχεδίου και η εξάλειψη της πολεοδομικής ανασφάλειας.

Premium έκδοση ΤΑ ΝΕΑ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Euronext: Βασικός μέτοχος της ΕΧΑΕ – Τα επόμενα βήματα στρατηγικής

Euronext: Βασικός μέτοχος της ΕΧΑΕ – Τα επόμενα βήματα στρατηγικής

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η μέθοδος που κάνει την επικοινωνία παιχνίδι

Η μέθοδος που κάνει την επικοινωνία παιχνίδι

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Τράπεζες
Τράπεζες: Θετική για την κερδοφορία η νέα αναβάθμιση από Fitch

Τράπεζες: Θετική για την κερδοφορία η νέα αναβάθμιση από Fitch

inWellness
inTown
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Προς τα 920 ευρώ ο κατώτατος μισθός
Οικονομία 18.11.25

Προς τα 920 ευρώ ο κατώτατος μισθός

Πόσο θα αυξηθούν οι αποδοχές στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα το 2026 - Στην προτελευταία θέση στην ΕΕ το μέσο ετήσιο εισόδημα στην Ελλάδα

Ηλίας Γεωργάκης
Τέσσερα μηνύματα από τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν – Οι δύο δείκτες που φέρνουν ανάπτυξη
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17.11.25

Τέσσερα μηνύματα από τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν – Οι δύο δείκτες που φέρνουν ανάπτυξη

Οι φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της Κομισιόν για το 2025 δείχνουν ότι η ανάπτυξη κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2025 υπερέβη τις προσδοκίες

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Συνήγορος του Καταναλωτή: Καθυστερήσεις και αδικαιολόγητες αρνήσεις αποζημιώσεων από ασφαλιστικές σε ασθενείς
Συνήγορος του Καταναλωτή 17.11.25

Καθυστερήσεις και αδικαιολόγητες αρνήσεις αποζημιώσεων από ασφαλιστικές σε ασθενείς - Οι παγίδες

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή επισημαίνει τις παράτυπες τακτικές ασφαλιστικών εταιρειών και υπογραμμίζει τη σημασία της διαμεσολάβησης από ανεξάρτητες αρχές

Σύνταξη
Πάνω από μισό εκατομμύριο αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης – Τα λάθη που δεν πρέπει να κάνετε
Συνωστισμός 17.11.25

Πάνω από μισό εκατομμύριο αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης – Τα λάθη που δεν πρέπει να κάνετε

Συνωστισμός επικρατεί στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, για το επίδομα θέρμανσης - Τα μικρά αλλά κρίσιμα λάθη στις αιτήσεις που απειλούν να αφήσουν αρκετούς δικαιούχους χωρίς την ενίσχυση.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ολυμπιακός: Χειρουργήθηκε στις ΗΠΑ ο Έβανς
Μπάσκετ 18.11.25

Ολυμπιακός: Χειρουργήθηκε στις ΗΠΑ ο Έβανς

Την πόρτα του χειρουργείου προκειμένου να αποκατασταθεί η ζημιά στο πόδι του, πέρασε τα ξημερώματα της Τρίτης ο Κίναν Έβανς, όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Σύνταξη
Τραυματίστηκε ο Αντετοκούνμπο στην ήττα των Μπακς στο Κλίβελαντ
NBA 18.11.25

Τραυματίστηκε ο Αντετοκούνμπο στην ήττα των Μπακς στο Κλίβελαντ

Οι Μπακς ηττήθηκαν από τους Καβαλίερς (118-106) στο Κλίβελαντ, ωστόσο το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα για το Μιλγουόκι, αφού τα «Ελάφια» είδαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αποχωρεί από το παρκέ τραυματίας λίγο πριν το ημίχρονο.

Σύνταξη
Hellenic Train: 24ωρη απεργία των εργαζομένων – Αλλαγές και αναστολές δρομολογίων
Ελλάδα 18.11.25

Απεργία σήμερα στη Hellenic Train με αιτήματα για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων - Αλλαγές και αναστολές δρομολογίων

Οι εργαζόμενοι της Hellenic Train, ζητούν μεταξύ άλλων την ανάκληση των απολύσεων και «την ολοκλήρωση των έργων υποδομής του σιδηροδρόμου που καρκινοβατούν επί χρόνια»

Σύνταξη
Από την «εκεχειρία» στη Γάζα, στο κρεσέντο βίας των εποίκων – Ο ακήρυχτος πόλεμος στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη
Μυρίζει «μπαρούτι» 18.11.25

Από την «εκεχειρία» στη Γάζα, στο κρεσέντο βίας των εποίκων – Ο ακήρυχτος πόλεμος στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Η έκρηξη βίας των εβραίων εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μια σπάνια αλλά με αστερίσκους καταδίκη από την ισραηλινή ηγεσία, ο αμερικανικός παράγοντας και τα «παιχνίδια εξουσίας» στο Τελ Αβίβ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ένας κόσμος εκτός σύνδεσης: 2,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το ίντερνετ
ΟΗΕ 18.11.25

Ένας κόσμος εκτός σύνδεσης: 2,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το ίντερνετ

Παρά την εντύπωση ότι ο κόσμος είναι πιο συνδεδεμένος από ποτέ, νέα στοιχεία του ΟΗΕ αποκαλύπτουν ότι δισεκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν εντελώς εκτός ψηφιακής πραγματικότητας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κοινωνική πρόνοια: Ώρα να προχωρήσουμε μπροστά, ώστε να μην πάμε πίσω
Δρόμος προόδου 18.11.25

Ώρα να προχωρήσουμε μπροστά, ώστε να μην πάμε πίσω

Σε ένα κόσμο που κυριεύεται από τον ακροδεξιό λαϊκισμό, η κυβέρνηση της Ισπανίας αποδεικνύει ότι η πρόνοια και το κοινωνικό κράτος είναι το καλύτερο εμβόλιο ενάντια στην αντιδραστική πολιτική

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Αιματηρό επεισόδιο στη Χανιώπορτα Ηρακλείου – Συνελήφθη ο δράστης
Ελλάδα 18.11.25

Αιματηρό επεισόδιο στη Χανιώπορτα Ηρακλείου – Συνελήφθη ο δράστης

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, πρόκειται για έναν Αιγύπτιο ο οποίος φέρεται ως ο δράστης του μαχαιρώματος που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Ηράκλειο με θύμα έναν Παλαιστίνιο

Σύνταξη
Πολυτεχνείο: Η κόρη της Φώφης Γεννηματά στην κεφαλή της πορείας κρατώντας την αιματοβαμμένη σημαία [φωτογραφίες]
Ελλάδα 18.11.25

Πολυτεχνείο: Η κόρη της Φώφης Γεννηματά στην κεφαλή της πορείας κρατώντας την αιματοβαμμένη σημαία [φωτογραφίες]

Η κόρη της Φώφης Γεννηματά, Κατερίνα, είναι μέλος της ΠΑΣΠ - «Η εικόνα της συγκίνησε πολλούς, όχι μόνο για το φορτίο της ιστορικής στιγμής, αλλά και γιατί σήμερα η μητέρα της, Φώφη Γεννηματά, θα είχε γενέθλια», τονίζει ο πατέρας της

Σύνταξη
Μετά την «Ιθάκη» έρχεται η real politic – Σκληραίνει η σύγκρουση Τσίπρα – Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 18.11.25

Μετά την «Ιθάκη» έρχεται η real politic – Σκληραίνει η σύγκρουση Τσίπρα – Μητσοτάκη

Η επανεκκίνηση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα μετά το βιβλίο, το άγχος της γαλάζιας παράταξης για την αυτοδυναμία και η αναταράξεις στην κεντροαριστερά.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Selfies στα μουσεία: Να βγάλει κανείς ή να μην βγάλει;
Culture Live 18.11.25

Selfies στα μουσεία: Να βγάλει κανείς ή να μην βγάλει;

Οι selfies στα μουσεία διχάζουν: από ζημιές σε έργα και έλλειψη σεβασμού, έως καμπάνιες που φέρνουν νέο κοινό στην τέχνη. Είναι απειλή ή ένας σύγχρονος τρόπος σύνδεσης με τον πολιτισμό;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ντιάνα Χρκα: Η μητέρα-σύμβολο του αγώνα για δικαιοσύνη στο Νόβι Σαντ, σταμάτησε την απεργία πείνας
«Δυνατοί ενωμένοι» 18.11.25

Ντιάνα Χρκα: Η μητέρα-σύμβολο του αγώνα για δικαιοσύνη στο Νόβι Σαντ, σταμάτησε την απεργία πείνας

Η Ντιάνα Χρκα έχασε τον γιο της στο Νόβι Σαντ, όταν κατέρρευσε το στέγαστρο του σιδηροδρομικού σταθμού. Η παρουσία της στις διαδηλώσεις των φοιτητών και η απεργία πείνας την ανέδειξαν σε σύμβολο.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τι χρειάζεται να δώσουν στη Ρωσία για να σταματήσουν τον πόλεμο
Κόσμος 18.11.25

Τι χρειάζεται να δώσουν οι ΗΠΑ στη Ρωσία για να σταματήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η Ρωσία «θα συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, μέχρι να επιτύχει τους στόχους της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης». Τι θέλει η Ρωσία από τις ΗΠΑ περισσότερο από κάθε τι;

Σύνταξη
Ευρώπη: Είναι η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης η μόνο λύση;
Διεθνής Οικονομία 18.11.25

Είναι η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης η μόνο λύση για τις ευρωπαϊκές χώρες;

Καθώς η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με τη γήρανση του πληθυσμού και την δημοσιονομική πίεση, το ζήτημα των συντάξεων μετατρέπεται σε μία από τις πιο κρίσιμες –και πολιτικά ευαίσθητες– προκλήσεις της δεκαετίας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Βασίλισσα των Χριστουγέννων μέχρι να σβήσει ο ήλιος: Η Μαράια Κάρεϊ επέστρεψε στα charts με το All I Want for Christmas Is You
Εύκολα 18.11.25

Βασίλισσα των Χριστουγέννων μέχρι να σβήσει ο ήλιος: Η Μαράια Κάρεϊ επέστρεψε στα charts με το All I Want for Christmas Is You

Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο τέτοια εποχή εδώ και τρεις δεκαετίες, η pop star Μαράια Κάρεϊ είδε το All I Want for Christmas Is You να εκτοξεύεται στο Billboard Hot 100 - πιο νωρίς από ποτέ φέτος.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο