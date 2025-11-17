Ανασύρθηκε νεκρός ο αγνοούμενος Γερμανός από την κατολίσθηση στην Ιταλία
Ο άτυχος ήρωας προσπαθούσε να σώσει μια ηλικιωμένη γειτόνισσα στην Ιταλία, όταν χείμαρρος υπερχείλισε και δημιούργησε κατολίσθηση λάσπης που καταπλάκωσε και κατέστρεψε δύο σπίτια.
Οι διασώστες εντόπισαν το άψυχο σώμα του Κουιρίν Κούχνερτ , 32 ετών, Γερμανού υπηκόου, ο οποίος παρασύρθηκε από μια κατολίσθηση που έπληξε το σπίτι του στην Μπραντσάνο ντι Κορμόνς. Η επιβεβαίωση έρχεται από την Ιταλία και το κρατικό πρακτορείο ANSA που μίλησε με την νομάρχη της Γκορίτσια, Εστέρ Φεντούλο.
Μια κατολίσθηση λάσπης κατέστρεψε κατά τη διάρκεια της νύχτας ένα παλιό τριώροφο σπίτι και το διπλανό του σπίτι στο Μπραντσάνο ντι Κορμόνς στην Γκορίτσια. Η κατολίσθηση προήλθε από τον λόφο πίσω από μια εκκλησία, η οποία δεν επηρεάστηκε από την κατάρρευση.
Στο σπίτι που καταστράφηκε από τα συντρίμμια ζούσε ένας 32χρονος από τη Γερμανία (κατά άλλους 35χρονος), ο οποίος είχε μεταναστεύσει πριν από λίγο καιρό στο χωριό του Φρίουλι, όπου διατηρούσε ένα κατάστημα με είδη διατροφής και κρασιά.
Στο διπλανό σπίτι ζουν δύο ηλικιωμένοι, ένας από τους οποίους διασώθηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κάταγμα στο πόδι. Παρέμεινε κάτω από τα ερείπια για μεγάλο χρονικό διάστημα πριν να τον ανασύρουν οι διασώστες. Η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται στενά λόγω της έντονης πίεσης που υπέστη το άκρο του, το οποίο παρέμεινε ακινητοποιημένο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Σκυλιά και μηχανήματα από όλη την Ιταλία για την ανεύρεση της αγνοούμενης
Ο λάσπης έχει θάψει ολόκληρη την περιοχή. Εδώ και ώρες συνεχίζονται οι έρευνες καθώς εκτός από τον 35χρονο που βρέθηκε, αναζητείται και μια ηλικιωμένη γυναίκα 83 ετών που, σύμφωνα με μια πρώτη αναπαράσταση των γεγονότων, ο άνδρας προσπαθούσε να σώσει όταν τον παρέσυρε η λάσπη.
Ολόκληρη η περιοχή είναι ένας τεράστιος σωρός από ερείπια, στον οποίο εργάζονται οι μονάδες με σκύλους και τα ειδικά μηχανήματα των πυροσβεστών.
