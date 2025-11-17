Χάαλαντ για τη διαμάχη με Μαντσίνι: «Μου έπιασε τον κ@λο και του είπα τώρα θα δεις»

Η Νορβηγία του Έρλινγκ Χάαλαντ έγραψε ιστορία, καθώς προκρίθηκε σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά μετά το 1998. Μάλιστα το έκανε με εμφατικό τρόπο, καθώς επικράτησε της Ιταλίας με 4-1 στο «Σαν Σίρο».

Οι Ιταλοί χρειαζόταν να κάνουν κάτι απίστευτο για να πάρουν την πρώτη θέση, καθώς έπρεπε να κερδίσουν τους Νορβηγούς με διαφορά 9 τερμάτων, ωστόσο έγινε το… αντίθετο, και ηττήθηκαν για πρώτη φορά σε αγώνα ομίλου προκριματικών Μουντιάλ στην έδρα τους. Αυτό σημαίνει πως θα χρειαστεί να περάσουν από τα μπαράζ για να πάρουν την πρόκριση στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού.

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ο Χάαλαντ είχε μία διαμάχη με τον Τζιανλούκα Μαντσίνι, τους οποίους χώρισε ο συμπαίκτης του Νορβηγού στη Μάντσεστερ Σίτι, Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα. Αυτό νευρίασε τον 25χρονο, ο οποίος δέχτηκε την κίτρινη κάρτα. Παράλληλα όμως, φαίνεται να του έδωσε κίνητρο, καθώς 10 λεπτά μετά την κάρτα του, είχε σκοράρει δύο φορές για να κάνει το 3-1 υπέρ της χώρας του.

Οι δηλώσεις του Χάαλαντ

Σε συνέντευξη που παραχώρησε μετά τη λήξη, ο Χάαλαντ αναφέρθηκε στο περιστατικό που εκτυλίχθηκε με τον Μαντσίνι, δηλώνοντας: «Ο Μαντσίνι άρχισε να μου πιάνει τον κ@@@ στο 1-1. Μετά του είπα «Τι στο καλό κάνεις»; Και συνέχισα λέγοντας «Ευχαριστώ για το κίνητρο, τώρα θα δεις» και πήγα και έβαλα δύο γκολ».

🇳🇴Haaland after the game:

«Mancini started touching my ass at 1-1. Then I said to him – What the f… are you doing. And I fired myself up and said – Thank you for the motivation – Then I went on and scored TWO🤣»#WorldCup2026 #NorgeskaltilVM https://t.co/xc9KqmJoq8 — Ｅｓｐｅｎ🦁 (@espenstrand) November 16, 2025

Το νορβηγικό «κανόνι» της Μάντσεστερ Σίτι ήταν καταιγιστικό καθ’ όλη τη διάρκεια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς είχε 16 γκολ και 2 ασίστ σε 8 παιχνίδια, για να οδηγήσει τη χώρα του στην τελική φάση της διοργάνωσης.