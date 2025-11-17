Προπονητής Νιγηρίας για τον αποκλεισμό: «Μας έκαναν βουντού από τον πάγκο του Κονγκό»

Η Νιγηρία δεν τα κατάφερε, ηττήθηκε 4-3 στα πέναλτι από το Κονγκό και δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στα μπαράζ για να βρεθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο το προσεχές καλοκαίρι. Ωστόσο, αυτό που «τράβηξε» τα βλέμματα είναι οι δηλώσεις του προπονητή της ομάδας, Έρικ Σέκου Τσέλε, που… κατήγγειλε πως έγιναν βουντού από τον αντίπαλο πάγκο.

«Στη διάρκεια των πέναλτι, κάποιοι από την ομάδα Κονγκό έκαναν βουντού. Σε κάθε εκτέλεση. Γι’ αυτό εκνευρίστηκα. Δεν ξέρω αν ήταν νερό ή κάτι άλλο, αλλά πετούσαν ένα υγρό στον αέρα», τόνισε ο προπονητής της Νιγηρίας.

Τι δήλωσε ο προπονητής της Νιγηρίας για τον πάγκο του Κονγκό

Μάλιστα, ο ίδιος μετά τη λήξη του αγώνα κινήθηκε απειλητικά κατά του πάγκο του Κονγκό και προκλήθηκε ένταση που ωστόσο έληξε γρήγορα.