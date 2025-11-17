Προπονητής Νιγηρίας για τον αποκλεισμό: «Μας έκαναν βουντού από τον πάγκο του Κονγκό»
Ο προπονητής της Νιγηρίας, Έρικ Σέκου Τσέλε, μετά την ήττα από το Κονγκό στα πέναλτι έκανε λόγο για βουντού από τον αντίπαλο πάγκο.
Η Νιγηρία δεν τα κατάφερε, ηττήθηκε 4-3 στα πέναλτι από το Κονγκό και δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στα μπαράζ για να βρεθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο το προσεχές καλοκαίρι. Ωστόσο, αυτό που «τράβηξε» τα βλέμματα είναι οι δηλώσεις του προπονητή της ομάδας, Έρικ Σέκου Τσέλε, που… κατήγγειλε πως έγιναν βουντού από τον αντίπαλο πάγκο.
«Στη διάρκεια των πέναλτι, κάποιοι από την ομάδα Κονγκό έκαναν βουντού. Σε κάθε εκτέλεση. Γι’ αυτό εκνευρίστηκα. Δεν ξέρω αν ήταν νερό ή κάτι άλλο, αλλά πετούσαν ένα υγρό στον αέρα», τόνισε ο προπονητής της Νιγηρίας.
Naija coach accuses DR Congo of using Voodoo 🤣🤣🤣
pic.twitter.com/azIsqbolE7
— SLEEK (@Sleekodds) November 17, 2025
Μάλιστα, ο ίδιος μετά τη λήξη του αγώνα κινήθηκε απειλητικά κατά του πάγκο του Κονγκό και προκλήθηκε ένταση που ωστόσο έληξε γρήγορα.
🔥 OFF CAMERA DRAMA!! 🔥
Nigeria’s coach, Éric Sékou Chelle, was captured trying to fight just before the last penalty kick of the game! 😳
He was reportedly picking up a water bottle, seemingly aiming at a member of the DR Congo technical team.
The match commissioner will… pic.twitter.com/q4SRKbRa9a
— Micky Jnr (@MickyJnr__) November 16, 2025
