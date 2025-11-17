Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/11): Σημαντικές αναμετρήσεις για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Αυτές είναι οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (17/11), όπου ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Συνεχίζεται και σήμερα (17/11) η δράση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, καθώς στις 21:45 είναι προγραμματισμένες 6 αναμετρήσεις.
Στο μπάσκετ, η Μεγαρίδα υποδέχεται στις 18:30 τον Βίκο Ιωαννίνων, ενώ στις 21:00 η Τρεβίζο φιλοξενεί τη Βίρτους Μπολόνια.
Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα και τα ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου:
18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μεγαρίδα – Βίκος Ιωάννινων Elite League
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Τρεβίζο – Βίρτους Μπολόνια Lega Basket Serie A
21:45 Novasports Start Βόρεια Ιρλανδία – Λουξεμβούργο UEFA World Cup Qualifiers
21:45 Novasports 5HD Τσεχία – Γιβραλτάρ UEFA World Cup Qualifiers
21:45 Novasports 4HD Μάλτα – Πολωνία UEFA World Cup Qualifiers
21:45 Novasports 3HD Μαυροβούνιο – Κροατία UEFA World Cup Qualifiers
21:45 Novasports 2HD Ολλανδία – Λιθουανία UEFA World Cup Qualifiers
21:45 Novasports 1HD Γερμανία – Σλοβακία UEFA World Cup Qualifiers
