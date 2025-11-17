magazin
17.11.2025 | 13:18
Αστυνομικοί στη Γερμανία πυροβόλησαν 12χρονο κορίτσι - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
17.11.2025 | 13:09
Έκρηξη σε πολωνική σιδηροδρομική γραμμή - «Άνευ προηγουμένου ενέργεια δολοφθιοράς» λέει ο Τουσκ
Το Met επιστρέφει πίνακα που είχε κλαπεί από ναό μετά τον πόλεμο της Κορέας – Ο ρόλος του αμερικανικού στρατού
Culture Live 17 Νοεμβρίου 2025 | 18:10
Το Met επιστρέφει πίνακα που είχε κλαπεί από ναό μετά τον πόλεμο της Κορέας – Ο ρόλος του αμερικανικού στρατού

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, ο πίνακας αφαιρέθηκε «παράνομα» από το ναό το 1954, ενόσω ο αμερικανικός στρατός βρισκόταν στην χώρα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Spotlight

Το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης επέστρεψε έναν πίνακα του 18ου αιώνα σε έναν κορεατικό ναό που κάποτε φιλοξενούσε ένα τεράστιο έργο-απεικόνιση της κόλασης.

Ο πίνακας, με τίτλο «Τhe Tenth King of Hell» (Ο δέκατος βασιλιάς της κόλασης), χρονολογείται από το 1798 και δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της δυναστείας των Τσοσάν, την τελευταία της Κορέας και την μακροβιότερη Κομφουκιανή δυναστεία της χώρας.

Το έργο αποτελεί κομμάτι του «Siwangdo», το οποίο βρισκόταν στο ναό Sinheungsa στο Sokcho.

Ο αμερικανικός στρατός στο κάδρο

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, ο πίνακας αφαιρέθηκε «παράνομα» από το ναό το 1954. Εκείνη την εποχή, ο πόλεμος της Κορέας είχε ήδη τελειώσει, αν και οι ΗΠΑ συνέχιζαν να έχουν στρατεύματα στην χώρα.

«Μια έρευνα του 1942 από την ιαπωνική κυβέρνηση της Κορέας κατέγραψε την παρουσία του πίνακα στον ναό, και η ύπαρξη του τεκμηριώνεται επίσης σε φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από αξιωματικούς του αμερικανικού στρατού μεταξύ 1953 και 1954», ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων.

Το Met ανακοίνωσε την επιστροφή του έργου στον ιστότοπό του, αναφέροντας ότι «πιστεύεται ότι το έργο εκλάπη ενώ ο ναός βρισκόταν υπό τον έλεγχο του αμερικανικού στρατού κατά τη διάρκεια του πολέμου της Κορέας».

Φωτογραφία: Wikimedia Commons

Σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρονται στον ιστότοπο του μουσείου, το Met αγόρασε το έργο το 2007 από τον συλλέκτη Ρόμπερτ Μουρ μέσω μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που είναι εγγεγραμμένη στο όνομα του Μάικλ Χιουζ, ο οποίος σήμερα είναι επικεφαλής του τμήματος κινεζικής τέχνης του οίκου δημοπρασιών Bonhams.

Το Met δήλωσε ότι είχε εκθέσει το έργο «The Tenth King of Hell » σε παρουσιάσεις της συλλογής κορεατικής τέχνης του το 2008 και το 2012.

«Το Met έχει μακρά ιστορία συνεργασίας με συναδέλφους και ιδρύματα στην Κορέα και προσβλέπουμε στη συνέχιση των συλλογικών μας προσπαθειών για την ενίσχυση της παγκόσμιας κατανόησης και εκτίμησης της κορεατικής τέχνης», δήλωσε ο διευθυντής του Met, Μαξ Χολέιν, σε μια ανακοίνωση.

«Στη θέση που της αρμόζει»

Το 2020, έξι από τα τμήματα του «Siwangdo» πήραν τον δρόμο της επιστροφής προς τη Νότια Κορέα από το Μουσείο Τέχνης του Λος Άντζελες (LACMA), το οποίο συνεργάστηκε με το τάγμα Jogye για την επαναπατρισμό τους.

Το LACMA δήλωσε τότε ότι τα έργα «πιστεύεται ότι είχαν κλαπεί από μέλη του αμερικανικού στρατού κατά τη διάρκεια του πολέμου της Κορέας».

Τα υπόλοιπα τρία τμήματα βρίσκονται ακόμη στο εξωτερικό, σύμφωνα με το Yonhap.

Από την πλευρά του, ο Lee Sang-rae, πρόεδρος της Επιτροπής Sokcho για την Επιστροφή της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η οποία συνεργάστηκε με τον ναό για την επαναπατρισμό, δήλωσε: «Η πολιτιστική μας κληρονομιά αποκτά μεγαλύτερη σημασία όταν βρίσκεται στη θέση που της αρμόζει».

*Με πληροφορίες από: ARTnews

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αδύναμη η αγορά, έκλεισε πτωτικά με χαμηλό τζίρο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αδύναμη η αγορά, έκλεισε πτωτικά με χαμηλό τζίρο

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Euronext: Έπεσε η αυλαία της δημόσιας προσφοράς για την ΕΧΑΕ – Πότε αναμένονται οι ανακοινώσεις

Euronext: Έπεσε η αυλαία της δημόσιας προσφοράς για την ΕΧΑΕ – Πότε αναμένονται οι ανακοινώσεις

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
Η ανάπηρη Μαρίσα Μπόντε γράφει ιστορία στο Wicked και επιτίθεται στο μισαναπηρισμό – «Δεν είναι αστείο»
Η ανάπηρη Μαρίσα Μπόντε γράφει ιστορία στο Wicked και επιτίθεται στο μισαναπηρισμό – «Δεν είναι αστείο»

Η Μαρίσα Μπόντε είναι η πρώτη ηθοποιός με αναπηρία που υποδύεται το ρόλο της Νέσαροουζ Θροπ στο franchise του Wicked γράφοντας ξανά τους κανόνες της ορατότητας

Λουκάς Καρνής
Ο Ντικ Βαν Ντάικ στα 100 του χρόνια: «Χορέψτε μέχρι το πρωί και πάντα να αναζητάτε τον ρομαντισμό»
Ο Ντικ Βαν Ντάικ στα 100 του χρόνια: «Χορέψτε μέχρι το πρωί και πάντα να αναζητάτε τον ρομαντισμό»

Ο Αμερικανός ηθοποιός Ντικ Βαν Ντάικ συμπληρώνει τον επόμενο μήνα 100 χρόνια ζωής. Χαρίζει στους Times μερικές από τις συμβουλές που απέκτησε με κόπο για το πώς έφτασε μέχρι εδώ και τις οποίες συμβουλές κατέγραψε στο νέο βιβλίο του «100 κανόνες για να ζήσεις μέχρι τα 100: Ο οδηγός ενός αισιόδοξου για μια ευτυχισμένη ζωή».

Έφη Αλεβίζου
«Ο κινηματογράφος δεν υπήρξε ποτέ βολεμένος» – Ταινίες για τη Χούντα και το Πολυτεχνείο
«Ο κινηματογράφος δεν υπήρξε ποτέ βολεμένος» - Ταινίες για τη Χούντα και το Πολυτεχνείο

Αυτές οι ταινίες είναι πολιτικά κείμενα – μας μετρούν, μας αξιολογούν, μας συγκρίνουν. Δεν μας αφήνουν να κρυφτούμε πίσω από το «τότε». Μας αναγκάζουν να αναρωτηθούμε για το «τώρα».

Έφη Αλεβίζου
«Οι ταινίες δεν είναι αυτό που κάνω, αλλά αυτό που είμαι»: Με 35 χρόνια καθυστέρηση ο Τομ Κρουζ πήρε ένα Όσκαρ – έστω και τιμητικό
«Οι ταινίες δεν είναι αυτό που κάνω, αλλά αυτό που είμαι»: Με 35 χρόνια καθυστέρηση ο Τομ Κρουζ πήρε ένα Όσκαρ – έστω και τιμητικό

Στα 63 του χρόνια, ο Τομ Κρουζ είδε να μπαίνει στη συλλογή του το μοναδικό βραβείο που του έλειπε: ένα Όσκαρ. Έστω κι αν έπρεπε να το είχε κερδίσει τουλάχιστον μια φορά τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες.

Φροίξος Φυντανίδης
«Μιλήστε τώρα γιατί αν πάτε στη Μπουμπουλίνας δεν σας βλέπω καλά»: Τα ντοκιμαντέρ που κρατάνε την αλήθεια του Πολυτεχνείου ζωντανή
«Μιλήστε τώρα γιατί αν πάτε στη Μπουμπουλίνας δεν σας βλέπω καλά»: Τα ντοκιμαντέρ που κρατάνε την αλήθεια του Πολυτεχνείου ζωντανή

Από μαρτυρίες φοιτητών και καθημερινών πολιτών μέχρι ανταποκρίσεις ξένων δημοσιογράφων και ανθρώπων που βασανίστηκαν, αυτά τα ντοκιμαντέρ θα μας θυμίζουν πάντα την αλήθεια και το νόημα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Φροίξος Φυντανίδης
Ο Τιμοτέ Σαλαμέ θεωρεί τον Άνταμ Σάντλερ «έναν από τους καλύτερους ηθοποιούς όλων των εποχών»
Ο Τιμοτέ Σαλαμέ θεωρεί τον Άνταμ Σάντλερ «έναν από τους καλύτερους ηθοποιούς όλων των εποχών»

Οι δύο ηθοποιοί, Τιμοτέ Σαλαμέ και Άνταμ Σάντλερ βρέθηκαν στην εκδήλωση «Sandler x Chalamet», η οποία είχε ως κεντρική θεματική την καριέρα τους στον κινηματογράφο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η διττή ζωή του Χανς Άσπεργκερ – Ερεύνησε τον αυτισμό με συμπόνια, συνεργάστηκε με τους Ναζί
Η διττή ζωή του Χανς Άσπεργκερ – Ερεύνησε τον αυτισμό με συμπόνια, συνεργάστηκε με τους Ναζί

Ο «πατέρας της νευροδιαφορετικότητας», Χανς Άσπεργκερ, με έδρα τη Βιέννη, ήταν πρωτοπόρος στην εποχή του, αλλά είχε επίσης εμπλακεί στα εγκλήματα του Τρίτου Ράιχ. Το μυθιστόρημα της Βρετανίδας Alice Jolly με τίτλο «The Matchbox Girl» διερευνά αυτές τις αντιφάσεις.

Έφη Αλεβίζου
Ο σκηνοθέτης του αρχικού Naked Gun απογοητεύτηκε από το reboot – «Όλοι το κάνουν για τα λεφτά»
Ο σκηνοθέτης του αρχικού Naked Gun απογοητεύτηκε από το reboot – «Όλοι το κάνουν για τα λεφτά»

Ο Ντέιβιντ Ζάκερ, που σκηνοθέτησε τις δύο πρώτες ταινίες «Naked Gun», δήλωσε ότι δεν εντυπωσιάστηκε από το reboot με πρωταγωνιστές τους Λίαμ Νίσον και Πάμελα Άντερσον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιστορίες του Πάπα Λέοντα – Ο θαυμαστής των Blues Brothers «σε αποστολή από τον Θεό»
Ιστορίες του Πάπα Λέοντα - Ο θαυμαστής των Blues Brothers «σε αποστολή από τον Θεό»

Φίλοι και συγγενείς του νεαρού Ρόμπερτ Πρεβόστ μοιράζονται ιστορίες για τις περιπέτειές του στο Σικάγο πριν γίνει επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας στο νέο ντοκιμαντέρ του Βατικανό, Leo from Chicago.

Έφη Αλεβίζου
Μετά την αποτυχία του «Springsteen», έχει καμία σημασία άραγε η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον;
Μετά την αποτυχία του «Springsteen», έχει καμία σημασία άραγε η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον;

Τα τραγούδια του Τζάκσον επέστρεψαν στα charts και το trailer της βιογραφικής ταινίας συγκέντρωσε 116 εκατομμύρια προβολές σε 24 ώρες, ωστόσο υπάρχει μια ορισμένη διστακτικότητα.

Έφη Αλεβίζου
«Malice» και γυρίσματα στην Ελλάδα – Η νέα σειρά με τον Ντέιβιντ Ντουκόβνι για τους πλούσιους, δυστυχισμένους ανθρώπους
«Malice» και γυρίσματα στην Ελλάδα - Η νέα σειρά με τον Ντέιβιντ Ντουκόβνι για τους πλούσιους, δυστυχισμένους ανθρώπους

Ο σταρ της σειράς «X-Files», Ντέιβιντ Ντουκόβνι, είναι στο αποκορύφωμα του χαρισματικού του ταλέντου ως αδίστακτος πολυεκατομμυριούχος που προσλαμβάνει τον Τζακ Γουάιτολ ως «απειλητική αρσενική νταντά». Είναι σαν το «The White Lotus» να συναντά τον «Ταλαντούχο κύριο Ρίπλεϊ».

Έφη Αλεβίζου
Ο γιος του Πάμπλο Εσκομπάρ αφηγείται σε κόμικ τη ζωή του στη σκιά του «βαρώνου της κοκαΐνης»
Ο γιος του Πάμπλο Εσκομπάρ αφηγείται σε κόμικ τη ζωή του στη σκιά του «βαρώνου της κοκαΐνης»

Ο Χουάν Πάμπλο Εσκομπάρ επιστρέφει στα χρόνια που μεγάλωσε με ένοπλους φρουρούς και διαρκή φόβο, παρουσιάζοντας σε νέο κόμικ τη ζωή του δίπλα στη σκιά του πατέρα του

Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Τηλεοπτική σταρ, κορίτσι του Χάρι, αντιμέτωπη με δαίμονες: Ψάχνοντας την αλήθεια πίσω από την αυτοκτονία της Καρολίν Φλακ
Τηλεοπτική σταρ, κορίτσι του Χάρι, αντιμέτωπη με δαίμονες: Ψάχνοντας την αλήθεια πίσω από την αυτοκτονία της Καρολίν Φλακ

Ήταν ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα της βρετανικής τηλεόρασης, όταν αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή της σε ηλικία 40 ετών. Τώρα η μητέρα της Καρολίν Φλακ θέλει να ξεσκεπάσει αυτούς που την οδήγησαν στην αυτοκτονία.

Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τέσσερα μηνύματα από τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν – Οι δύο δείκτες που φέρνουν ανάπτυξη
Τέσσερα μηνύματα από τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν – Οι δύο δείκτες που φέρνουν ανάπτυξη

Οι φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της Κομισιόν για το 2025 δείχνουν ότι η ανάπτυξη κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2025 υπερέβη τις προσδοκίες

Ναταλία Δανδόλου
Ματέους: «Ο Μαραντόνα κι εγώ ήμασταν όπως οι Μέσι και Ρονάλντο, αλλά εμείς κάναμε πάρτι μαζί»
Ματέους: «Ο Μαραντόνα κι εγώ ήμασταν όπως οι Μέσι και Ρονάλντο, αλλά εμείς κάναμε πάρτι μαζί»

Ο Λόταρ Ματέους έκανε τη σύγκριση της δικής του εποχής και τις «κόν» αναφέρθηκε στις… μάχες του Μέσι με τον Ρονάλντο, θυμήθηκε τη δική του εποχή, ενώ στάθηκε και στην Εθνική Γερμανίας.

Λούβρο: Βέλγοι TikTokers κρέμασαν «έργο τέχνης» κοντά στη Μόνα Λίζα – Δεν τους ενόχλησε κανείς
Λούβρο: Βέλγοι TikTokers κρέμασαν «έργο τέχνης» κοντά στη Μόνα Λίζα – Δεν τους ενόχλησε κανείς

Η ασφάλεια στο Λούβρο δέχθηκε ακόμη ένα πλήγμα, μετά την κλοπή των κοσμημάτων. Δύο Βέλγοι TikTokers κατόρθωσαν ανενόχλητοι να κρεμάσουν δικό τους «έργο τέχνης» κοντά στη Μόνα Λίζα.

Εβελίνα Σκίτσκο: Συγκινητική ανάρτηση για τη διάγνωση με καρκίνο από το μοντέλο – «Το μυαλό είναι εχθρός»
Εβελίνα Σκίτσκο: Συγκινητική ανάρτηση για τη διάγνωση με καρκίνο από το μοντέλο – «Το μυαλό είναι εχθρός»

Σε μια βαθιά προσωπική εξομολόγηση προχώρησε το μοντέλο και πρώην παίκτρια σε ριάλιτι Εβελίνα Σκίτσκο, αποκαλύπτοντας πως δίνει μάχη με τον καρκίνο

Δίκη για υποκλοπές: «Οι στόχοι παρακολουθήθηκαν πρώτα από ΕΥΠ και μετά από Predator» κατέθεσε ο Θ. Κουκάκης
Δίκη για υποκλοπές: «Οι στόχοι παρακολουθήθηκαν πρώτα από ΕΥΠ και μετά από Predator» κατέθεσε ο Θ. Κουκάκης

Υπήρχε ενιαίο κέντρο παρακολουθήσεων είπε στην εξάωρη κατάθεση του στη δίκη για τις υποκλοπές ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης. Αναφέρθηκε στη σχέση των κατηγορουμένων με τις εταιρείες που φέρονται να εμπορεύονται το Predator και τόνισε τον ρόλο που φέρονται να είχαν στην υπόθεση ο τότε διοικητής της ΕΥΠ Π.Κοντολέων και ο τότε Γενικός Διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Γρηγόρης Δημητριάδης

Μίνα Μουστάκα
Zelensky’s Athens Visit Seals Seven-Point Strategic Pact
Zelensky’s Athens Visit Seals Seven-Point Strategic Pact

Ukraine and Greece reached a wide-ranging seven-point agreement during President Volodymyr Zelensky’s six-hour visit to Athens, covering ceasefire terms, security guarantees, energy cooperation, cyber resilience, reconstruction—and a new deal on maritime drones

Τα περασμένα μεγαλεία των Ιταλών
Τα περασμένα μεγαλεία των Ιταλών

Η εντός έδρας συντριβή της σκουάντρα ατζούρα από τη Νορβηγία έκανε τους Ιταλούς ν’ αναπολούν παίκτες που έγραψαν ιστορία με την φανέλα της Ιταλίας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τουρκία: Έντεκα συλλήψεις για τη δηλητηρίαση δύο παιδιών και μιας ενήλικης στην Κωνσταντινούπολη
Έντεκα συλλήψεις για τη δηλητηρίαση δύο παιδιών και μιας ενήλικης στην Κωνσταντινούπολη

Τα μέλη της οικογένειας, Τούρκοι πολίτες που διέμεναν στη Γερμανία και είχαν πάει για διακοπές στην Κωνσταντινούπολη, αρρώστησαν αφού κατανάλωσαν δημοφιλή εδέσματα στη συνοικία Ορτάκιοϊ

Le Monde: Η Ελλάδα βοήθησε τη Γαλλία να… ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό της – Αποπληρώνοντας δάνειο του 2010
Le Monde: Η Ελλάδα βοήθησε τη Γαλλία να… ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό της – Αποπληρώνοντας δάνειο του 2010

Σημαντική η συμβολή της Ελλάδας στην αντιμετώπιση του δημόσιου χρέους, σύμφωνα με την εφημερίδα. Αποπλήρωσε δάνειο του 2010, ύψους 1,1 δισ. και η Γαλλία κατόρθωσε να ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό.

Peugeot 3008: Πιο πληθωρικό και πιο προσιτό ταυτόχρονα
Peugeot 3008: Πιο πληθωρικό και πιο προσιτό ταυτόχρονα

Σχεδιασμένο για να ξεχωρίζει, πιο γενναιόδωρο από ποτέ σε κάθε επίπεδο αλλά και πιο προσιτό το νέο 3008 με την υπερπλήρη γκάμα του έχει την απάντηση όποια και αν είναι η ερώτηση

Νατάσσα Κοντογιάννη
Ο ανιψιός του θύματος ελέγχεται για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα – Κλήθηκε να καταθέσει και η φίλη του
Ο ανιψιός του θύματος ελέγχεται για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα - Κλήθηκε να καταθέσει και η φίλη του

Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα φαίνεται πως έχει προχωρήσει στην πώληση ενός ακινήτου, το οποίο ήταν στο όνομά του, έναντι 160.000 ευρώ.

Ολυμπιακός: Πότε κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τη μεγάλη αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης
Ολυμπιακός: Πότε κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τη μεγάλη αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε πως τα εισιτήρια του μεγάλου αγώνα κόντρα στη, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, τίθενται σε κυκλοφορία από την Τετάρτη (19/11) στις 16:00.

Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης με προσωπικούς ιατρούς απευθύνει ο ΕΟΠΠΥ – Αύξηση της αμοιβής ζητά ο ΙΣΑ
Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης με προσωπικούς ιατρούς απευθύνει ο ΕΟΠΠΥ – Αύξηση της αμοιβής ζητά ο ΙΣΑ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά στη νέα σύμβαση των προσωπικών ιατρών του ΕΟΠΠΥ να υπάρξει αμοιβή για την κατ' οίκον επίσκεψη, καθώς και την υλοποίηση της δέσμευσης του υπουργού Υγείας για την αύξηση της ιατρικής αμοιβής

Ουκρανία: Συναγερμός σε Οδησσό και Ρουμανία μετά από ρωσική επίθεση – Επλήγη τάνκερ με 4.000 τόνους υγραέριο
Συναγερμός σε Οδησσό και Ρουμανία μετά από ρωσική επίθεση - Επλήγη τάνκερ με 4.000 τόνους υγραέριο

Ρωσικές δυνάμεις έπληξαν το τουρκικό τάνκερ ORINDA ενώ ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι Izmail της Ουκρανίας στην περιοχή της Οδησσού, προκαλώντας πυρκαγιά στο πλοίο και αναγκάζοντας τις αρχές να διατάξουν εκκένωση των κοντινών περιοχών λόγω κινδύνου έκρηξης.

Μυστηριώδη drones πετούν τη νύχτα πάνω από αεροδρόμια στην Ευρώπη – Πόσο πρέπει να ανησυχούμε;
Μυστηριώδη drones πετούν τη νύχτα πάνω από αεροδρόμια στην Ευρώπη – Πόσο πρέπει να ανησυχούμε;

Πρώτα έρχεται η προειδοποίηση από το μεγάφωνο: «Παρακαλώ την προσοχή σας. Σειρήνα αεράμυνας. Μεταβείτε στο καταφύγιο». Στη συνέχεια εμφανίζεται ένα σμήνος ρωσικά drones. Αυτή είναι η πραγματικότητα στην Ουκρανία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Νέος χαμός στην Αγγλία με Μπέλινγκχαμ
Νέος χαμός στην Αγγλία με Μπέλινγκχαμ

Πρώτο θέμα ο νεαρός άσος στον αγγλικό Τύπο, καθώς οι σχέσεις του παίκτη με τον Τούχελ έχουν φτάσει στο… απροχώρητο και το Μουντιάλ πλησιάζει

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χούντα προς Βρυξέλλες: Για τη βία του Νοεμβρίου φταίει ο… Ανδρέας Παπανδρέου
Χούντα προς Βρυξέλλες: Για τη βία του Νοεμβρίου φταίει ο… Ανδρέας Παπανδρέου

Τα επιχειρήματα από τη Χούντα για να δικαιολογήσει το όργιο βίας που εξαπέλυσε τις μέρες που προηγήθηκαν της 17ης Νοεμβρίου 1973 ήθελαν τον Ανδρέα Παπανδρέου ηθικό αυτουργό.

Βαγγέλης Γεωργίου
Η ανάπηρη Μαρίσα Μπόντε γράφει ιστορία στο Wicked και επιτίθεται στο μισαναπηρισμό – «Δεν είναι αστείο»
Η ανάπηρη Μαρίσα Μπόντε γράφει ιστορία στο Wicked και επιτίθεται στο μισαναπηρισμό – «Δεν είναι αστείο»

Η Μαρίσα Μπόντε είναι η πρώτη ηθοποιός με αναπηρία που υποδύεται το ρόλο της Νέσαροουζ Θροπ στο franchise του Wicked γράφοντας ξανά τους κανόνες της ορατότητας

Λουκάς Καρνής
Διάλογοι φωτιά των μελών του κυκλώματος των ψευτοεπενδυτών σε καζίνο -Το δόλωμα με τα πανάκριβα αυτοκίνητα
Διάλογοι «φωτιά» των μελών του κυκλώματος των ψευτοεπενδυτών σε καζίνο -Το δόλωμα με τα πανάκριβα αυτοκίνητα

Πολλές φορές το «δόλωμα» ήταν ένα πανάκριβο αυτοκίνητο. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έταζαν στα υποψήφια θύματα ότι θα μπορούσαν να το αποκτήσουν στο 1/3 της τιμής τους

Μπαρτσελόνα: Είναι επίσημο! Σε ποιο παιχνίδι επιστρέφει στο νέο «Καμπ Νου»
Μπαρτσελόνα: Είναι επίσημο! Σε ποιο παιχνίδι επιστρέφει στο νέο «Καμπ Νου»

Η επιστροφή της Μπαρτσελόνα στο «Καμπ Νου» είναι επίσημη πλέον, καθώς οι «μπλαουγκράνα» ανακοίνωσαν οτι το πρώτο παιχνίδι που θα δώσουν στο νέο «Καμπ Νου» είναι αυτό με τη Μπιλμπάο.

