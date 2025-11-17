Το Met επιστρέφει πίνακα που είχε κλαπεί από ναό μετά τον πόλεμο της Κορέας – Ο ρόλος του αμερικανικού στρατού

Το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης επέστρεψε έναν πίνακα του 18ου αιώνα σε έναν κορεατικό ναό που κάποτε φιλοξενούσε ένα τεράστιο έργο-απεικόνιση της κόλασης.

Ο πίνακας, με τίτλο «Τhe Tenth King of Hell» (Ο δέκατος βασιλιάς της κόλασης), χρονολογείται από το 1798 και δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της δυναστείας των Τσοσάν, την τελευταία της Κορέας και την μακροβιότερη Κομφουκιανή δυναστεία της χώρας.

Το έργο αποτελεί κομμάτι του «Siwangdo», το οποίο βρισκόταν στο ναό Sinheungsa στο Sokcho.

Ο αμερικανικός στρατός στο κάδρο

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, ο πίνακας αφαιρέθηκε «παράνομα» από το ναό το 1954. Εκείνη την εποχή, ο πόλεμος της Κορέας είχε ήδη τελειώσει, αν και οι ΗΠΑ συνέχιζαν να έχουν στρατεύματα στην χώρα.

«Μια έρευνα του 1942 από την ιαπωνική κυβέρνηση της Κορέας κατέγραψε την παρουσία του πίνακα στον ναό, και η ύπαρξη του τεκμηριώνεται επίσης σε φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από αξιωματικούς του αμερικανικού στρατού μεταξύ 1953 και 1954», ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων.

Το Met ανακοίνωσε την επιστροφή του έργου στον ιστότοπό του, αναφέροντας ότι «πιστεύεται ότι το έργο εκλάπη ενώ ο ναός βρισκόταν υπό τον έλεγχο του αμερικανικού στρατού κατά τη διάρκεια του πολέμου της Κορέας».

Σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρονται στον ιστότοπο του μουσείου, το Met αγόρασε το έργο το 2007 από τον συλλέκτη Ρόμπερτ Μουρ μέσω μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που είναι εγγεγραμμένη στο όνομα του Μάικλ Χιουζ, ο οποίος σήμερα είναι επικεφαλής του τμήματος κινεζικής τέχνης του οίκου δημοπρασιών Bonhams.

Το Met δήλωσε ότι είχε εκθέσει το έργο «The Tenth King of Hell » σε παρουσιάσεις της συλλογής κορεατικής τέχνης του το 2008 και το 2012.

«Το Met έχει μακρά ιστορία συνεργασίας με συναδέλφους και ιδρύματα στην Κορέα και προσβλέπουμε στη συνέχιση των συλλογικών μας προσπαθειών για την ενίσχυση της παγκόσμιας κατανόησης και εκτίμησης της κορεατικής τέχνης», δήλωσε ο διευθυντής του Met, Μαξ Χολέιν, σε μια ανακοίνωση.

«Στη θέση που της αρμόζει»

Το 2020, έξι από τα τμήματα του «Siwangdo» πήραν τον δρόμο της επιστροφής προς τη Νότια Κορέα από το Μουσείο Τέχνης του Λος Άντζελες (LACMA), το οποίο συνεργάστηκε με το τάγμα Jogye για την επαναπατρισμό τους.

Το LACMA δήλωσε τότε ότι τα έργα «πιστεύεται ότι είχαν κλαπεί από μέλη του αμερικανικού στρατού κατά τη διάρκεια του πολέμου της Κορέας».

Τα υπόλοιπα τρία τμήματα βρίσκονται ακόμη στο εξωτερικό, σύμφωνα με το Yonhap.

Από την πλευρά του, ο Lee Sang-rae, πρόεδρος της Επιτροπής Sokcho για την Επιστροφή της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η οποία συνεργάστηκε με τον ναό για την επαναπατρισμό, δήλωσε: «Η πολιτιστική μας κληρονομιά αποκτά μεγαλύτερη σημασία όταν βρίσκεται στη θέση που της αρμόζει».

*Με πληροφορίες από: ARTnews