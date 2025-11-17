Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025
Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΚΣΤ’)
Literature 17 Νοεμβρίου 2025 | 09:42

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΚΣΤ’)

Ο Αριστόξενος από τον Τάραντα και ο Δικαίαρχος από τη Μεσσήνη της Σικελίας, δύο από τους πλέον αξιόλογους μαθητές του Αριστοτέλη

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Spotlight

Το παράδειγμα του Αριστοτέλη, από την άποψη της πολυμορφίας και του εύρους του επιστημονικού έργου τους, ακολούθησαν δύο από τους πλέον αξιόλογους μαθητές του, ο Αριστόξενος από τον Τάραντα και ο Δικαίαρχος από τη Μεσσήνη της Σικελίας. Ο πρώτος εξ αυτών, που εντρύφησε στον πυθαγορισμό και αναφέρεται ως πολυγραφότατος μελετητής, έγινε γνωστός κυρίως ως θεωρητικός της μουσικής –θεωρείται ο πρώτος μουσικολόγος της αρχαίας Ελλάδας– με τα συγγράμματά του περί αρμονίας (Αρμονικά στοιχεία) και ρυθμού (Ρυθμικά στοιχεία). Στα έργα του Αριστόξενου περιλαμβάνονται επίσης βιογραφίες διακεκριμένων προσωπικοτήτων (μεταξύ άλλων, του Πυθαγόρα, του σπουδαίου πυθαγόρειου φιλοσόφου Αρχύτα, του Σωκράτη και του Πλάτωνος) και ένας Βίος πυθαγορικός, όπου προβαλλόταν ένας τρόπος ζωής σύμφωνος με τα πυθαγορικά ιδεώδη.

Παράλληλα, ο Δικαίαρχος ο Μεσσήνιος, μέλος κι αυτός της πρώτης γενιάς των μαθητών του Περιπάτου, ανέπτυξε δραστηριότητα σε διάφορα πεδία, όπως η φιλοσοφία, η πολιτική επιστήμη και η ιστορία της λογοτεχνίας. Υποστηρίζεται ότι με τη θεματική ποικιλία των έργων του άσκησε σημαντική επιρροή σε μεταγενέστερες προσωπικότητες, όπως ο Ερατοσθένης, οι στωικοί φιλόσοφοι Παναίτιος και Ποσειδώνιος (αυτοί θεωρούνται οι βασικοί μεταδότες της διδασκαλίας του Δικαίαρχου), αλλά και ο Κικέρων, ο οποίος έτρεφε ιδιαίτερη εκτίμηση και θαυμασμό για εκείνον. Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η συμβολή του Δικαίαρχου στους τομείς της ιστορίας του πολιτισμού και της γεωγραφικής έρευνας, όπου άνοιξε νέους δρόμους με τα έργα του Βίος Ελλάδος και Γης Περίοδος αντίστοιχα.

Πέραν των ανωτέρω, ο Δικαίαρχος προβάλλεται ως υπέρμαχος του λεγόμενου πρακτικού βίου, καθώς θεωρούσε ότι ο προορισμός του ανθρώπου έγκειται στο πράττειν και όχι στο θεωρείν. Στον αντίποδα της άποψης αυτής βρίσκονταν οι θέσεις του άλλου σπουδαίου μαθητή του Αριστοτέλη, του Θεόφραστου, ο οποίος ήταν ένθερμος υποστηρικτής του θεωρητικού βίου, δηλαδή της ζωής που ήταν αφιερωμένη στην επιστημονική έρευνα.

*Στη φωτογραφία του παρόντος άρθρου, ο Αριστόξενος από τον Τάραντα, ο θεωρούμενος ως ο πρώτος μουσικολόγος της αρχαίας Ελλάδας.

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος Α’)

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος Β’)

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος Γ’)

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος Δ’)

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος Ε’)

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΣΤ’)

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος Ζ’)

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος Η’)

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος Θ’)

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος Ι’)

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΙΑ’)

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΙΒ’)

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΙΓ’)

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΙΔ’)

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΙΕ’)

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΙΣΤ’)

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΙΖ’)

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΙΗ’)

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΙΘ’)

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος Κ’)

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΚΑ’)

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΚΒ’)

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΚΓ’)

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΚΔ’)

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΚΕ’)

Language & Books
Η θέα από το έδαφος της Χιροσίμα
Τεκμήρια Βαρβαρότητας 14.11.25

Η θέα από το έδαφος της Χιροσίμα

Το θρυλικό ρεπορτάζ του Τζον Χέρσι που έβαλε τέλος στη συγκάλυψη της ατομικής βαρβαρότητας, αλλάζοντας -κυριολεκτικά- τον κόσμο, κυκλοφορεί στα ελληνικά.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Κλιματική αλλαγή: Είναι ήδη αργά
«Η μακρά ζέστη» 13.11.25

Κλιματική αλλαγή: Είναι ήδη αργά

Ένα βιβλίο συζητά τι μπορούμε να κάνουμε με την κλιματική αλλαγή τώρα που είναι σαφές ότι οι στόχοι δεν θα επιτευχθούν

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της θρησκείας (Μέρος Β’)
Language 11.11.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της θρησκείας (Μέρος Β’)

Η αθηναϊκή Εκκλησία του Δήμου καταπιανόταν στις συνεδριάσεις της τόσο με τα «ιερά» (θέματα που αφορούσαν παραδοσιακές τελετές, θυσίες κ.λπ.) όσο και με τα «όσια» (τα εγκόσμια, μη θρησκευτικά ζητήματα)

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της θρησκείας (Μέρος Α’)
Language 04.11.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της θρησκείας (Μέρος Α’)

Ο κόσμος της θρησκείας των αρχαίων Ελλήνων παρουσιάζει μεγάλες διαφορές από τον αντίστοιχο κόσμο της χριστιανικής Ευρώπης, γεγονός που αποτυπώνεται ασφαλώς και στο θρησκευτικό λεξιλόγιο

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΚΔ’)
Literature 03.11.25

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΚΔ’)

Ο Αριστοτέλης κατάφερε να προλειάνει το έδαφος για τον απογαλακτισμό των επιμέρους επιστημών από τη φιλοσοφία, συνδέοντας έτσι τους παλαιότερους ίωνες φιλοσόφους με τους αλεξανδρινούς επιστήμονες

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δημοκρατίας (Μέρος Ζ’)
Language 29.10.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δημοκρατίας (Μέρος Ζ’)

Η έντονη έλξη που ένιωθαν για την Αθήνα οι απλοί πολίτες άλλων ελληνικών πόλεων ήταν απόρροια του γεγονότος ότι το δημοκρατικό της πολίτευμα ήταν συνυφασμένο με την έννοια της ελευθερίας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Διαδρομές της ουτοπίας
Ορίζοντες σκέψης 28.10.25

Διαδρομές της ουτοπίας

Ένα πρόσφατο βιβλίο συζητά τους στοχαστές που είδαν με θετικό τρόπο την έννοια της ουτοπίας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ωρίων Αρκομάνης: «Αν ο Ουγκό ζούσε σήμερα θα ούρλιαζε και θα τον είχαν χώσει στη φυλακή»
«Οι Άθλιοι» 26.10.25

Ωρίων Αρκομάνης: «Αν ο Ουγκό ζούσε σήμερα θα ούρλιαζε και θα τον είχαν χώσει στη φυλακή»

Η μετάφραση των 2.600 σελίδων και η νέα έκδοση των «Αθλίων« του Βίκτορ Ουγκό από τις εκδόσεις Gutenberg. Ο μεταφραστής του άθλου, Ωρίων Αρκομάνης μιλάει στο in για το βιβλίο, για την κλασική λογοτεχνία αλλά και τη διαχρονικότητα των μηνυμάτων της.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
