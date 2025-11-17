Ράνια Καρατζαφέρη: Τι είπε η δημοσιογράφος που συνελήφθη για απειλή και εξύβριση αστυνομικών

Τη δική της εκδοχή, για το επεισόδιο με αστυνομικούς τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Αττική Οδό, δίνει η Ράνια Καρατζαφέρη. Η δημοσιογράφος συνελήφθη για απειλή, εξύβριση και απείθεια κατά των αστυνομικών που σταμάτησαν για έλεγχο το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε.

Η ίδια μιλώντας στον ΑΝΤ1 παραδέχθηκε την άσχημη συμπεριφορά της κατά των αστυνομικών, παραδέχθηκε ότι έβγαλε κινητό και τους είπε «θέλετε να σας καταγράψω το πώς φέρεστε σε έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να είναι πατέρας σας;» και ανέφερε ότι «στα 52 μου ήταν η κακιά στιγμή μου».

Εμφανώς φορτισμένη, είπε επίσης πως από τη στιγμή που η υπόθεση βγήκε στη δημοσιότητα, κυκλοφόρησαν υπερβολές και ακραίες αναφορές που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Τι λέει η Ράνια Καρατζαφέρη για το επεισόδιο με τους αστυνομικούς

Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο, ούτε η ίδια ούτε ο οδηγός του αυτοκινήτου αντιλήφθηκαν οποιοδήποτε σήμα από τα περιπολικά που βρίσκονταν πίσω τους. Όπως είπε, μόνο όταν το όχημα σταμάτησε σε κόκκινο φανάρι, οι αστυνομικοί τους περικύκλωσαν αιφνιδιαστικά, προκαλώντας τους σοκ με τη συμπεριφορά τους.

«Έχασα την ψυχραιμία μου γιατί αισθάνθηκα κατάχρηση εξουσίας, μας συμπεριφέρθηκαν απαξιωτικά»

«Έχουν γραφτεί τέρατα. Ο άνθρωπος προσφέρθηκε να με πάει σπίτι. Εγώ στο μαγαζί δεν είδα έναν άνθρωπο πιωμένο ή μεθυσμένο. Εάν έβλεπα ότι μπορεί να επηρεαστεί από το αλκοόλ, δεν θα έμπαινα στο αμάξι. Είδα έναν άνθρωπο κανονικότατο. Ήταν οικογενειακός φίλος πάνω από δεκαπέντε χρόνια. Βγήκαμε στην Αττική Οδό, ούτε τρέχαμε, ούτε τίποτα. Μπαίνουμε στην Αττική Οδό. Ήμασταν σχεδόν μόνοι. Λίγο μετά τις δύο, χωρίς να προκαλέσουμε τίποτα, βλέπουμε πίσω μας δύο περιπολικά και συνεχίσαμε ανέμελοι. Νομίζαμε ότι κάνουν περιπολία και ότι κάνανε την ίδια διαδρομή με εμάς. Δεν έγινε σήμα στο οποίο δεν σταματήσαμε. Ακόμα κι αν έγινε, δεν το είδαμε. Εμείς θέλαμε να βγούμε στην Κύμης», περιέγραψε αρχικά η δημοσιογράφος.

«Βγήκαμε και ήταν από πίσω μας. Δεν έγινε καταδίωξη. Δεν μας σταμάτησαν εκεί. Μετά ο προορισμός μας ήταν εκεί κοντά. Στο φανάρι που ήταν κόκκινο, πετάγονται πέντε αστυνομικοί με ντουντούκες, μας περικύκλωσαν λες και ήμασταν ο Πάσσαρης και ο Εσκπομπάρ. Φώναξαν προς τον οδηγό “Βγες έξω”… Τα χάσαμε φυσικά, είχαμε μείνει άναυδοι γιατί δεν προκαλέσαμε τίποτα. Βγήκαμε έξω, υποστήκαμε μια απαξιωτική συμπεριφορά και εγώ αισθάνθηκα σκουπίδι. Τους είπα “τι θέλετε; να σας καταγράψω να δούνε πώς φέρεστε σε έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να είναι πατέρας σας;

Πάνω στα νεύρα μου είπα κάποια πράγματα που δεν έπρεπε να πω. Για να φτάσω μέχρι εκεί, προηγήθηκαν κάποια πράγματα. Εγώ σαν δημοσιογράφος έχω υποστεί πολλή αστυνομική βία. Mea culpa. 0,55 του βρήκαν (σ.σ του οικογενειακού φίλου). Δεν μας σπρώξανε, ούτε μας έβρισαν. Μας συμπεριφέρθηκαν προσβλητικά, χωρίς να υπάρχει λόγος. Εγώ τα λάθη μου τα παραδέχομαι και ο άνθρωπος αυτός το πλήρωσε με όλες τις συνέπειες. Έχασα την ψυχραιμία μου γιατί αισθάνθηκα κατάχρηση εξουσίας, μας συμπεριφέρθηκαν απαξιωτικά. Θέλω να θεωρηθεί λήξαν το θέμα», παραδέχτηκε η Ράνια Καρατζαφέρη.