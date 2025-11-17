Πολυτεχνείο: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς – Ποιοι σταθμοί του Μετρό κλείνουν

Στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των εκδηλώσεων για το Πολυτεχνείο που κορυφώνονται σήμερα με την πορεία στην αμερικανική πρεσβεία, ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα διαρκέσουν έως το πρωί της Τρίτης. Οι περιορισμοί αφορούν κυρίως στους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο. Τροποποιήσεις υπάρχουν και στα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ, ενώ σήμερα το μεσημέρι κλείνουν κεντρικοί σταθμοί του μετρό με εντολή της αστυνομίας.

Το Μετρό

Ειδικότερα, θα κλείσουν στις 14:00 οι σταθμοί του Μετρό: Ομόνοια (Γραμμές 1 & 2), Πανεπιστήμιο, Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής. Οι συρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς αυτούς χωρίς στάση, ενώ οι επιβάτες καλούνται να προγραμματίσουν αντίστοιχα τα δρομολόγιά τους και να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικές μεταφορές.

Οι σταθμοί θα επαναλειτουργήσουν με νεότερη εντολή της ΕΛΑΣ. Τυχόν πρόσθετες μεταβολές θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις και τα μέτρα της ΕΛΑΣ.

Τροποποιήσεις στα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλει

Ο ΟΑΣΑ εξάλλου έχει προβεί σε προσωρινές τροποποιήσεις της διαδρομής ή/και μεταφοράς της αφετηρίας λεωφορειακών γραμμών και γραμμών τρόλεϊ σε οδούς περιμετρικά του Πολυτεχνείου και σε όλο το κέντρο της πόλης, σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες και τις υποδείξεις και τα μέτρα της ΕΛΑΣ, έως την Τρίτη 18/11/2025 και ώρα 06:00.

Δείτε αναλυτικά τις τροποποίησεις των δρομολογίων ΕΔΩ.

Για περισσότερες πληροφορίες, το επιβατικό κοινό μπορεί να ενημερωθεί ΚΑΙ από το πληροφοριακό κέντρο 11185, καθώς και από την εφαρμογή Τηλεματικής ΟΑΣΑ.