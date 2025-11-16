Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό: Δεκάδες νεκροί σε δυστύχημα σε ορυχείο κοβαλτίου – Βίντεο σοκ
Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 32 πτώματα, ωστόσο ο αριθμός των νεκρών από το δυστύχημα στο ορυχείο είναι μεγαλύτερος
Τουλάχιστον 32 εργάτες μεταλλωρύχοι σκοτώθηκαν χθες Σάββατο σε κατάρρευση μιας γέφυρας που συνέβη σε ορυχείο κοβαλτίου στο νοτιοανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
Αξιωματούχος της υπηρεσίας εξορύξεων έκανε λόγο στο Reuters για 49 νεκρούς
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το δυστύχημα συνέβη στο ορυχείο Καλάντο, που βρίσκεται στο λατομείο Μουλόντο, το οποίο λειτουργεί επίσημα η εταιρεία Pajeclem, περίπου 42 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Κολουέζι, της πρωτεύουσας της επαρχίας Λουάλαμπα.
Σοκαριστικά βίντεο από το ορυχείο:
Terrifying footage shows a mine collapse in Kawama, Lualaba, in the Democratic Republic of Congo, trapping miners and leaving at least 80 dead.
— AZ Intel (@AZ_Intel_) November 16, 2025
🚨🇨🇩 Major Landlside Congo
A massive landlside at a mine recently occurred in Lualaba in the Democratic Republic of the Congo
Many workers were trapped as dozens of fatalities are confirmed
Reports indicate that rescue operations have been difficult due to a lack of equipment pic.twitter.com/y2AioGpknB
— Chyno News (@ChynoNews) November 16, 2025
«Παρά την επίσημη απαγόρευση πρόσβασης στο χώρο λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και του κινδύνου κατολισθήσεων, παράνομοι μεταλλωρύχοι εισήλθαν στο λατομείο», δήλωσε σε ΜΜΕ ο Ρόι Καούμπα Μαγιόντε, υπουργός Εσωτερικών της επαρχίας.
Η απότομη διέλευσή τους προκάλεσε την κατάρρευση μιας αυτοσχέδιας γέφυρας, τόνισε ο αξιωματούχος. «Μέχρι σήμερα, έχουν ανασυρθεί 32 πτώματα», είπε, προσθέτοντας ότι οι επιχειρήσεις έρευνας «συνεχίζονται».
Ένας αξιωματούχος της υπηρεσίας εξορύξεων έκανε λόγο στο Reuters για 49 νεκρούς. Το Al Jazeera μεταδίδει τον ίδιο αριθμό.
Η κατάρρευση «προκλήθηκε από πανικό, που φέρεται να προκλήθηκε από πυροβολισμούς από στρατιωτικό προσωπικό που ασφαλίζει το χώρο», σύμφωνα με την υπηρεσία.
