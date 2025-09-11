Ισπανία: Σοκαριστικό βίντεο – Η στιγμή που ταύρος τραυματίζει σοβαρά 17χρονο
Η στιγμή του σοβαρού τραυματισμού 17χρονου σε φεστιβάλ στην Ισπανία - Ταύρος τον κάρφωσε με τα κέρατα και τον τραυματίστηκε σε ώμο και κοιλιά
Ένας 17χρονος τραυματίστηκε σοβαρά από ταύρο σε φεστιβάλ στην Ισπανία προς τιμή της Παναγίας των Angustias.
Στο βίντεο από το περιστατικό που σημειώθηκε στην επαρχία του Τολέδο, φαίνεται ο ταύρος να χτυπάει επανειλημμένα τον νεαρό.
Όπως φαίνεται στα πλάνα, το μεγαλόσωμο ζώο αρχικά στρίμωξε τον 17χρονο σε έναν τοίχο πριν τον σηκώσει στον αέρα και τον χτυπήσει με δύναμη σε μια μεταλλική πόρτα.
Τον 17χρονο έσωσαν άλλοι συμμετέχοντες στο φεστιβάλ που κατάφεραν να αποσπάσουν την προσοχή του ταύρου και να τον απομακρύνουν από τον ανήλικο.
Σύμφωνα με πηγές της πολιτικής προστασίας της Ισπανίας ο νεαρός τραυματίστηκε στον ώμο και στην κοιλιά.
Η κατάσταση του σταθεροποιήθηκε στο σημείο του συμβάντος πριν να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Τολέδο όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
