Ταύρος επιτέθηκε σε έναν 57χρονο σε φεστιβάλ στην Ουμπρίκε της Κάδιθ, ο οποίος έχασε τη ζωή του από τα χτυπήματα που δέχθηκε από το ζώο. Ο άνδρας προσπάθησε να σωθεί ανεβαίνοντας σε κάγκελα, όμως δεν τα κατάφερε και έπεσε στο έδαφος, όπου ο ταύρος τον χτύπησε με τα κέρατά του.

Υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς και κατέληξε κατά τη μεταφορά του σε κοντινό κέντρο υγείας, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο πλαίσιο του φεστιβάλ Toro del Gayumbo. Στους δρόμους της πόλης αφέθηκαν δύο ταύροι – ο πρώτος το μεσημέρι και ο δεύτερος το απόγευμα. Ο δεύτερος, με το όνομα Mosquetero, ήταν εκείνος που επιτέθηκε και σκότωσε τον 57χρονο.

Οι τοπικές αρχές κήρυξαν ημέρα πένθους, η οποία συνέπεσε με τη γιορτή του πολιούχου.

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του θύματος. Ως ένδειξη σεβασμού, ακυρώνεται η αποψινή επίδειξη πυροτεχνημάτων, ενώ οι σημαίες στα δημόσια κτίρια θα κυματίζουν μεσίστιες. Ζητούμε από όλους ψυχραιμία και σεβασμό, ώστε να δείξουμε την ενότητα που πάντα χαρακτήριζε την Ουμπρίκε σε δύσκολες στιγμές», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους.

Η κάτοικος της περιοχής, Ιζαμπέλ Καράσκο Ρομέρο, εξέφρασε τη θλίψη της, τονίζοντας ότι «ο θάνατος αυτός θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν ο δήμος δεν προωθούσε τέτοιες εκδηλώσεις στο όνομα της παράδοσης. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν υπήρχε τέτοια συνήθεια εδώ. Σήμερα, σε μια εποχή που οι περισσότεροι πολίτες θέλουν να προστατεύουν τα ζώα αλλά και τους ανθρώπους, είναι αδιανόητο να γίνονται τέτοιες διοργανώσεις μόνο και μόνο για πολιτικό όφελος».