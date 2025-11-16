Ανταλλαγή πυροβολισμών ανάμεσα σε πεζοναύτες των ΗΠΑ και ύποπτους ως συμμορίτες στην Αϊτή

Αμερικανοί πεζοναύτες στην Αϊτή αντάλλαξαν πυροβολισμούς αυτή την εβδομάδα με ύποπτους μέλη συμμοριών, σύμφωνα με δηλώσεις στρατιωτικών αξιωματούχων των ΗΠΑ το Σάββατο, σε ένα περιστατικό που υπογραμμίζει το επισφαλές περιβάλλον ασφάλειας στο νησιωτικό κράτος. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Πέμπτης, σύμφωνα με τον πλοίαρχο Στίβεν Κίναν, εκπρόσωπο του Σώματος Πεζοναυτών.

Σε δήλωσή του ανέφερε ότι «Πεζοναύτες που υποστήριζαν τις επιχειρήσεις ασφαλείας της πρεσβείας δέχθηκαν πυροβολισμούς» στην πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς και ανταπέδωσαν τα πυρά. Κανένας από τους Πεζοναύτες δεν τραυματίστηκε, πρόσθεσε. Ο Κίναν ανέφερε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που αμερικανικό προσωπικό στο Πορτ-ο-Πρενς δέχεται πυροβολισμούς φέτος, αλλά είναι η πιο σημαντική.

«Οι πεζοναύτες των ΗΠΑ είναι αφοσιωμένοι στην ασφάλεια και την προστασία των αμερικανικών πρεσβειών σε όλο τον κόσμο και ανταποκρίνονται σε όλες τις απειλές με επαγγελματισμό και γρήγορη, πειθαρχημένη δράση», δήλωσε ο Κίναν.

Το περιστατικό, το οποίο δεν είχε αναφερθεί προηγουμένως, έρχεται μετά την ενίσχυση της ασφάλειας της πρεσβείας στην Αϊτή από το Πεντάγωνο πέρυσι, καθώς η χώρα μαστίζεται από βία συμμοριών.

Οι ΗΠΑ έστειλαν πεζοναύτες τον Αύγουστο για να αλλάξουν την παλιά φρουρά

Η χώρα βυθίζεται στο χάος εδώ και χρόνια και δεν έχει εκλεγμένο πρόεδρο από το 2021, όταν δολοφονήθηκε ο Τζοβενέλ Μοΐς . Η Αϊτή διοικείται από ένα μεταβατικό προεδρικό συμβούλιο που ανέλαβε την εξουσία πέρυσι και αγωνίζεται να αποκαταστήσει την τάξη. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, οι ένοπλες συμμορίες ελέγχουν περίπου το 85% της πρωτεύουσας.

Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αϊτή ανακοίνωσε σε δήλωσή της ότι ένα απόσπασμα πεζοναυτών των ΗΠΑ είχε φτάσει για να «παρέχει ασφάλεια στο διπλωματικό μας γραφείο και να συντονίσει την ενδεχόμενη εναλλαγή των πεζοναυτών» που είχαν αποσταλεί προηγουμένως για να ενισχύσουν την ασφάλεια της πρεσβείας.

Η αποστολή, σύμφωνα με την πρεσβεία, επέτρεψε στη διπλωματική αποστολή των ΗΠΑ να ανοίξει ξανά και να συνεχίσει τη βοήθειά της προς την αστυνομία της Αϊτής και μια πολυεθνική αποστολή ασφαλείας. Η πρεσβεία είναι ανοιχτή για υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Σε προηγούμενες προειδοποιήσεις ασφαλείας φέτος, έχει αποκαλύψει προηγούμενα περιστατικά με έντονη ανταλλαγή πυροβολισμών στην περιοχή.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ το 2023 εκκένωσε «μη επείγοντες υπαλλήλους της αμερικανικής κυβέρνησης» από την πρεσβεία. Έχει δώσει οδηγίες στους Αμερικανούς πολίτες να μην ταξιδεύουν στην Αϊτή.

«Η Αϊτή βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τον Μάρτιο του 2024», ανέφερε το υπουργείο σε ταξιδιωτική προειδοποίηση που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο. «Τα εγκλήματα με τη χρήση πυροβόλων όπλων είναι συχνά στην Αϊτή. Περιλαμβάνουν ληστείες, κλοπές αυτοκινήτων, σεξουαλικές επιθέσεις και απαγωγές για λύτρα».