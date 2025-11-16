Μυθικό ξύλο στον Γαλλία – Κολομβία για το Μουντιάλ Κ17 (vid)
Σκηνικά χάους εκτυλίχθηκαν στον αγώνα του Μουντιάλ Κ17 ανάμεσα σε Γαλλία και Κολομβία, με το ξύλο να… πέφτει βροχή.
- Πυρά κομμάτων για την ακρίβεια – «Η κυβέρνηση πανηγυρίζει επειδή δίνει σχεδόν ένα καφέ το μήνα στους φορολογούμενους»
- Ρέθυμνο: Τροχαίο με απεγκλωβισμό – Στο νοσοκομείο ο οδηγός
- Η υπόθεση ‘Επσταϊν με τα αποκαλυπτικά email ρίχνει σκιές στη δημοσιογραφία
- Μαδούρο: Χαρακτηρίζει «ανεύθυνες» τις στρατιωτικές ασκήσεις του Τρινιντάντ και Τομπάγκο με τις ΗΠΑ
Η Γαλλία επικράτησε της Κολομβίας με 2-0 σε αγώνα για το Μουντιάλ Κ17, όμως η αναμέτρηση πέρασε σε δεύτερη μοίρα.
Ο αγώνας σημαδεύτηκε από πολύ σοβαρά επεισόδια, όταν ένας Γάλλος ποδοσφαιριστής φαίνεται να ειρωνεύτηκε αντίπαλο παίκτη, με τον Κολομβιανό να του απαντά, δημιουργώντας ένταση και εκεί ξεκινούν όλα. Παίκτες και από τις δύο ομάδες μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο, μετατρέποντας το γήπεδο σε… ρινγκ, με σκηνικά ξύλου και κυνηγητού, το οποίο συνεχίστηκε ακόμη και σε διπλανό γήπεδο, όπου εκείνη τη στιγμή αγωνίζονταν Αργεντινή και Μεξικό.
Στη σύρραξη μπήκαν και συγγενείς ποδοσφαιριστών για να προστατεύσουν τα παιδιά τους, αλλά δέχτηκαν και εκείνοι χτυπήματα.
Δείτε το βίντεο από το Γαλλία – Κολομβία
Une vidéo de ce qu’il s’est passé hier après le match des U17 en 16e de finale de la Coupe du monde contre la Colombie. Les proches des joueurs ne sont pas descendus sur la pelouse pour aller frapper les Colombiens mais pour essayer de défendre les Français. pic.twitter.com/LGxVQQ9LCy
— Loïc Tanzi (@Tanziloic) November 15, 2025
- Η «επέμβαση» του Αντετοκούνμπο: Έδωσε την μπάλα του αγώνα σε rookie των Λέικερς παρά το «όχι» των διαιτητών (vid)
- Έκλεψε την παράσταση ο Ρούνεϊ: Σκόραρε το εμβληματικό «ψαλιδάκι» σε… τηλεοπτική εκπομπή (vids)
- Ο Ερνέστο Βαλβέρδε «παγώνει» τα πάντα στο Μπιλμπάο
- Ήταν τελικά το trade του Λούκα Ντόντσιτς η χειρότερη κίνηση στην ιστορία;
- «Δώστε τα κινητά σας»: Νέα εξέλιξη στο NBA για τον παράνομο τζόγο
- Μυθικό ξύλο στον Γαλλία – Κολομβία για το Μουντιάλ Κ17 (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις