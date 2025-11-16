Μυθικό ξύλο στον Γαλλία – Κολομβία για το Μουντιάλ Κ17 (vid)

Η Γαλλία επικράτησε της Κολομβίας με 2-0 σε αγώνα για το Μουντιάλ Κ17, όμως η αναμέτρηση πέρασε σε δεύτερη μοίρα.

Ο αγώνας σημαδεύτηκε από πολύ σοβαρά επεισόδια, όταν ένας Γάλλος ποδοσφαιριστής φαίνεται να ειρωνεύτηκε αντίπαλο παίκτη, με τον Κολομβιανό να του απαντά, δημιουργώντας ένταση και εκεί ξεκινούν όλα. Παίκτες και από τις δύο ομάδες μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο, μετατρέποντας το γήπεδο σε… ρινγκ, με σκηνικά ξύλου και κυνηγητού, το οποίο συνεχίστηκε ακόμη και σε διπλανό γήπεδο, όπου εκείνη τη στιγμή αγωνίζονταν Αργεντινή και Μεξικό.

Στη σύρραξη μπήκαν και συγγενείς ποδοσφαιριστών για να προστατεύσουν τα παιδιά τους, αλλά δέχτηκαν και εκείνοι χτυπήματα.

Δείτε το βίντεο από το Γαλλία – Κολομβία