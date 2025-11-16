magazin
Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025
15.11.2025 | 13:50
Ψυχρή εισβολή εν όψει - Πότε αναμένεται
16.11.2025 | 22:51
Θρίλερ με την εξαφάνιση Αυστριακού τουρίστα στη Μαγνησία
15.11.2025 | 18:00
Απαγόρευση συγκεντρώσεων για την επίσκεψη Ζελένσκι στην Αθήνα
Καναδάς: Τύπος κλέβει λεωφορείο, σταματά στις στάσεις, η αστυνομία του δίνει συγχαρητήρια
Go Fun 16 Νοεμβρίου 2025 | 00:30

Καναδάς: Τύπος κλέβει λεωφορείο, σταματά στις στάσεις, η αστυνομία του δίνει συγχαρητήρια

Καναδάς. Τύπος εκμεταλλεύτηκε το διάλειμμα οδηγού, έκλεψε το λεωφορείο, κάνει κανονικά τις στάσεις και μάλιστα μπήκε τόσο πολύ στον ρόλο που αρνήθηκε επιβίβαση σε άτομο με ληγμένο εισιτήριο

Σχέσεις: Η πολλή… «δικαιοσύνη» τις καταστρέφει;

Σχέσεις: Η πολλή… «δικαιοσύνη» τις καταστρέφει;

Spotlight

Ένας άνδρας που κατηγορείται ότι την Τρίτη το βράδυ έκλεψε ένα λεωφορείο-φυσαρμόνικα (σ.σ. τα λεωφορεία με τον σύνδεσμο στη μέση που μοιάζει με ακορντεόν αλλά για κάποιον ακατανόητο λόγο τα αποκαλούν «φυσαρμόνικα») της Χάμιλτον στο Οντάριο για να κάνει μια βόλτα, απέδειξε γιατί ο Καναδάς είναι μια χώρα έντιμων ανθρώπων.

Η αστυνομία του Χάμιλτον αναφέρει ότι το περιστατικό συνέβη γύρω στις 9 μ.μ., αφού ο οδηγός ενός λεωφορείου της Hamilton Street Railway (HSR) έφτασε στον τερματικό σταθμό λεωφορείων McNab και αποχώρησε από το όχημα για ένα σύντομο διάλειμμα.

Κατά τη διάρκεια αυτού του διαλείμματος, σύμφωνα με την αστυνομία, ένας άνδρας μπήκε στο αφύλακτο λεωφορείο και έφυγε  με έναν άγνωστο αριθμό επιβατών να βρίσκεται ακόμα στο όχημα. Οι πληροφορίες λένε πως ανά πάσα στιγμή βρίσκονταν περίπου 10 άτομα στον δρόμο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ύποπτος ταξίδεψε μέχρι το Hamilton Mountain, κάνοντας πολλές στάσεις στο δρόμο, επιτρέποντας στους επιβάτες να επιβιβάζονται και να αποβιβάζονται ελεύθερα. Τότε ήταν που, μπαίνοντας εντελώς στον ρόλο, έφτασε στο σημείο να αρνηθεί την είσοδο σε κάποιον που ήθελε να επιβιβαστεί με ληγμένη κάρτα λεωφορείου.

«Έκανε εξαιρετική δουλειά» είπε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας

«Το λεωφορείο ήταν ένα εξαιρετικά μακρύ «αρθρωτό» μοντέλο — που σημαίνει ότι είχε ένα εξάρτημα τύπου ακορντεόν που ένωνε το πρώτο όχημα με το δεύτερο», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Τρέβορ ΜακΚένα σε συνέντευξή του.

Ο άνδρας έκανε αρκετές στάσεις κατά τη διαδρομή, επιτρέποντας στους επιβάτες να επιβιβάζονται και να αποβιβάζονται στις στάσεις του λεωφορείου. Σε κάθε στιγμή, περίπου 10 επιβάτες βρίσκονταν στο λεωφορείο, δήλωσε ο ΜακΚένα. «Δεν υπήρχε ούτε μια γρατσουνιά στο λεωφορείο. Έκανε εξαιρετική δουλειά», είπε ο ΜακΚένα. «Είναι κωμικό, αλλά ταυτόχρονα είναι σοβαρό. Είμαστε ευγνώμονες που κανείς δεν τραυματίστηκε».

Η διευθύντρια μεταφορών Νάνσι Πάρσερ είπε ότι η πόλη συνεργάζεται με την αστυνομία για να δει αν μπορούν να γίνουν αλλαγές για την πρόληψη παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Ο 36χρονος άνδρας χωρίς μόνιμη διεύθυνση, του οποίου το όνομα δεν έχει δημοσιοποιηθεί, κατηγορείται για κλοπή άνω των 5.000 δολαρίων, κατοχή άνω των 5.000 δολαρίων, παρεμπόδιση της αστυνομίας και οδήγηση ενώ του είχε απαγορευτεί.

Ο Καναδάς εντυπωσιάζει με τον τρόπο λειτουργίας της αστυνομίας

Στην αρχή, οι επιβάτες δεν συνειδητοποίησαν ότι ο άνδρας δεν ήταν οδηγός λεωφορείου, είπε ο ΜακΚένα. Αλλά όταν άρχισε να κάνει λάθος στροφές, άρχισαν να του κάνουν ερωτήσεις και ένας από αυτούς του έδωσε οδηγίες για να επιστρέψει στην προγραμματισμένη διαδρομή.

Η αστυνομία ακολούθησε «στρατηγικά» το λεωφορείο, «έχοντας υπόψη τον πιθανό κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια», ανέφεραν.

Οι αστυνομικοί συνεργάστηκαν με την Hamilton Street Railway και μπήκαν στο GPS του λεωφορείου για να μάθουν πού πήγαινε, είπε ο ΜακΚένα. Δεν χρησιμοποίησαν τις σειρήνες τους. «Δεν θέλαμε να τον τρομάξουμε», είπε. «Δεν θέλαμε να το μετατρέψουμε σε τραγωδία».

Ο ΜακΚένα είπε ότι δεν ανακοίνωσαν το όνομα του άνδρα, μέχρι να διερευνηθεί αν υπάρχει «τυχόν ζήτημα ψυχικής υγείας».

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
Η Τζένιφερ Λόρενς λέει ότι «είναι απαίσιο» να δουλεύεις σκληρά για μια ταινία και μετά ο κόσμος να την θάβει
Persona 15.11.25

Η Τζένιφερ Λόρενς λέει ότι «είναι απαίσιο» να δουλεύεις σκληρά για μια ταινία και μετά ο κόσμος να την θάβει

«Η εμπειρία αυτή ενισχύει τις φοβίες μου, γιατί πολλές φορές δουλεύω σκληρά για κάτι και το αγαπώ βαθιά», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη της η Τζένιφερ Λόρενς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Γιον Βόιτ αφρενάριστος για Ζοχράν Μαμντάνι – Λέει στον Τραμπ να «ακυρώσει» τη νίκη του εκλεγμένου δημάρχου της ΝΥ
Παραλήρημα 15.11.25

Ο Γιον Βόιτ αφρενάριστος για Ζοχράν Μαμντάνι - Λέει στον Τραμπ να «ακυρώσει» τη νίκη του εκλεγμένου δημάρχου της ΝΥ

Ο Αμερικανός ηθοποιός Γιον Βόιτ δεν θέλει απλώς να βοηθήσει τον Ντόναλντ Τραμπ να κάνει το Χόλιγουντ ξανά μεγάλο, ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Δημόσιος Κίνδυνος» θέλει τώρα ο πρώην παρουσιαστής του «The Apprentice» να σώσει μια Νέα Υόρκη που φαίνεται να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Ρούμπι Ρόουζ ρίχνει ευθείες βολές προς την Σίντνεϊ Σουίνι – «Είσαι ηλίθια, κατέστρεψες την ταινία Christy»
Για τον λαό; 15.11.25

Η Ρούμπι Ρόουζ ρίχνει ευθείες βολές προς την Σίντνεϊ Σουίνι – «Είσαι ηλίθια, κατέστρεψες την ταινία Christy»

Η ηθοποιός Ρούμπι Ρόουζ άφησε αιχμές για την συμμετοχή της Σίντνεϊ Σουίνι στην ταινία «Christy», δεδομένου ότι η ηθοποιός φέρεται να έχει πολιτικές σχέσεις με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
O γιος του Biggie μηνύει μουσικό παραγωγό που ισχυρίστηκε ότι συμμετείχε στα «Freak Off» με τον Diddy
Η υπόθεση 15.11.25

O γιος του Biggie μηνύει μουσικό παραγωγό που ισχυρίστηκε ότι συμμετείχε στα «Freak Off» με τον Diddy

Ο γιος του Biggie, C.J Wallace, ισχυρίστηκε ότι ο παραγωγός διέδωσε τη φήμη ότι συμμετείχε στα «freak offs» με τον Diddy, ο οποίος βρίσκεται επί του παρόντος στη φυλακή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Αυτό που θέλω είναι πόλεμος» – Kυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ με τον Τζούντ Λο στον ρόλο του Πούτιν
«Ο Μάγος του Κρεμλίνου» 15.11.25

«Αυτό που θέλω είναι πόλεμος» - Kυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ με τον Τζούντ Λο στον ρόλο του Πούτιν

Πρώτη ματιά στο τρέιλερ της ταινίας «Ο Μάγος του Κρεμλίνου» και στη μεταμόρφωση του Τζουντ Λο σε Πούτιν σε έναν «Έβερεστ» ρόλο για τον Βρετανό ηθοποιό, πάνω σε ένα σενάριο που μπερδεύει την ιστορία με τη μυθοπλασία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Σοφία Κόπολα αστειεύεται ότι «κατέστρεψε τον Νονό»
Κλισέ; 15.11.25

Η Σοφία Κόπολα αστειεύεται ότι «κατέστρεψε τον Νονό»

«Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θεωρούσαν ότι είχα κάτι σημαντικό να πω, αλλά βρήκα μερικούς που πίστεψαν σε εμένα», ανέφερε σε πρόσφατη ομιλία της η Σοφία Κόπολα, η οποία συμμετείχε και στις τρεις ταινίες «Ο Νονός».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Έξι μήνες σκοτάδι: Η Φλόρενς Πιου εξηγεί γιατί το Midsommar τη «βύθισε» στη θλίψη
«Με διέλυσε» 15.11.25

Έξι μήνες σκοτάδι: Η Φλόρενς Πιου εξηγεί γιατί το Midsommar τη «βύθισε» στη θλίψη

Η Φλόρενς Πιου αποκάλυψε ότι η απόλυτη συναισθηματική βύθιση στον ρόλο της στο Midsommar είχε σοβαρό αντίκτυπο στην ψυχική της υγεία, οδηγώντας τη σε μια περίοδο έξι μηνών βαθιάς θλίψης

Τα κουκλάκια Labubu αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν σε ταινία
Ταινία 15.11.25

Τα Labubu πάνε Χόλιγουντ

Η Sony Pictures έκλεισε συμφωνία για την παραγωγή ταινίας βασισμένης στα κουκλάκια Labubu, σύμφωνα με δημοσίευμα του Hollywood Reporter, τα οποία έχουν γίνει φέτος μόδα παγκοσμίως.

Η αφορισμένη, η σύντροφος του δικτάτορα, η αηδία – Η Άννα Γουίντουρ μέσα από 400 εξώφυλλα σοκ στη Vogue
Big bang 14.11.25

Η αφορισμένη, η σύντροφος του δικτάτορα, η αηδία – Η Άννα Γουίντουρ μέσα από 400 εξώφυλλα σοκ στη Vogue

Μετά από 37 χρόνια απόλυτης κυριαρχίας στον κόσμο της μόδας και περισσότερα από 400 εξώφυλλα που υπήρξαν άλλοτε λαμπερά ορόσημα και άλλοτε βαθιά αμφιλεγόμενα πολιτιστικά σχόλια, η Άννα Γουίντουρ αποχωρεί από τη θέση της αρχισυντάκτριας της αμερικανικής Vogue

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Pirelli 2026: Βένους Γουίλιαμς, Ιρίνα Σάικ, Τίλντα Σουίντον, Εύα Χερτζίκοβα και άλλα θαύματα της φύσης στο ημερολόγιο-μανιφέστο 
Αιθέριο 14.11.25

Pirelli 2026: Βένους Γουίλιαμς, Ιρίνα Σάικ, Τίλντα Σουίντον, Εύα Χερτζίκοβα και άλλα θαύματα της φύσης στο ημερολόγιο-μανιφέστο 

Το Ημερολόγιο της Pirelli για το 2026 φέρει την υπογραφή του Νορβηγού φωτογράφου Σόλβε Σούντσμπο και έχει ως θέμα τα στοιχεία της φύσης 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο José James επιστρέφει στην Αθήνα με το πιο αισθησιακό άλμπουμ του Marvin Gaye: 50 χρόνια “I want you” – Στον Λυκαβηττό στις 6 Ιουλίου
Music Stage 14.11.25

Ο José James επιστρέφει στην Αθήνα με το πιο αισθησιακό άλμπουμ του Marvin Gaye: 50 χρόνια “I want you” – Στον Λυκαβηττό στις 6 Ιουλίου

Πρόκειται για κάτι περισσότερο από μια συναυλία—είναι μια γιορτή για την αγάπη, τη δημιουργικότητα και τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye και του I Want You

Σκόπια: Μεγάλη διαδήλωση εν όψει της δίκης για τη θανατηφόρα πυρκαγιά σε νυχτερινό κέντρο στην Κότσανη
Ζητούν δικαιοσύνη 16.11.25

Σκόπια: Μεγάλη διαδήλωση εν όψει της δίκης για τη θανατηφόρα πυρκαγιά σε νυχτερινό κέντρο στην Κότσανη

Χιλιάδες άνθρωποι πραγματοποίησαν διαδήλωση στην πρωτεύουσα της Βόρειας Μακεδονίας. Στις 19 Νοεμβρίου ξεκινάει η δίκη για την πυρκαγιά σε νυχτερινό κέντρο στην Κότσανη με 63 νεκρούς.

Ρέτσος: «Νομίζω ότι αδικήσαμε του εαυτούς μας σε αυτή την προκριματική διαδικασία» (vid)
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Ρέτσος: «Νομίζω ότι αδικήσαμε του εαυτούς μας σε αυτή την προκριματική διαδικασία» (vid)

Ο Παναγιώτης Ρέτσος τόνισε ότι η Εθνική αδίκησε τον εαυτό της στην προκριματική φάση του Μουντιάλ, εκφράζοντας όμως τη βεβαιότητα πώς αυτή η ομάδα θα επανέλθει στην επόμενη διοργάνωση.

Μεξικό: Επεισόδια μπροστά από το προεδρικό μέγαρο σε διαδήλωση εναντίον των καρτέλ [βίντεο]
Κόσμος 16.11.25

Μεξικό: Επεισόδια μπροστά από το προεδρικό μέγαρο σε διαδήλωση εναντίον των καρτέλ

Οι διαδηλωτές «ξήλωσαν» τον σιδερένιο φραγμό της αστυνομίας μπροστά από το Εθνικό Παλάτι στην Πλατεία Συντάγματος στο Μεξικό σε διαδήλωση ενάντια στα καρτέλ, την διαθφορά και την δολοφονική βία.

Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής – «Τελικός» στη Γλασκώβη την τελευταία αγωνιστική
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής – «Τελικός» στη Γλασκώβη την τελευταία αγωνιστική

Η Δανία γκέλαρε (2-2) με τη Λευκορωσία, η Σκωτία έχασε στο Καραϊσκάκη και ο όμιλος της Εθνικής μας θα έχει... τελικό στη Γλασκώβη την 6η και τελευταία αγωνιστική. Δείτε πώς διαμόρφώθηκε η βαθμολογία και το πρόγραμμα στο φινάλε.

Βόμβα: Η Δανία ισόπαλη 2-2 με την Λευκορωσία και η πρόκριση παίζεται στη Γλασκώβη
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Βόμβα: Η Δανία ισόπαλη 2-2 με την Λευκορωσία και η πρόκριση παίζεται στη Γλασκώβη

Η Δανία βρέθηκε να χάνει, καθώς δέχθηκε δυο γκολ στο διάστημα 62’-65΄και ισοφάρισε στο 79’. Η Λευκορωσία πήρε τον πρώτο της βαθμό. Αγκάλιασε την πρόκριση η Ελβετία. Προβάδισμα έχει η Αυστρία.

Κωνσταντινούπολη: Εκκενώθηκε ξενοδοχείο μετά τον θάνατο τριών τουριστών από δηλητηρίαση
Επτά συλλήψεις 15.11.25

Κωνσταντινούπολη: Εκκενώθηκε ξενοδοχείο μετά τον θάνατο τριών τουριστών από δηλητηρίαση

Οικογένεια Τούρκων από τη Γερμανία παρουσίασε συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης. Εισήχθησαν σε νοσοκομείο στην Κωνσταντινούπολη. Ύποπτη αιτία για τον θάνατο δύο παιδιών και της μητέρας είναι ψεκασμός με φυτοφάρμακο.

Ελλάδα – Σκωτία 3-2: Αγχώθηκε στο τέλος αλλά έβγαλε αντίδραση η Εθνική (vids)
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Ελλάδα – Σκωτία 3-2: Αγχώθηκε στο τέλος αλλά έβγαλε αντίδραση η Εθνική (vids)

Η Εθνική προηγήθηκε 3-0 (7' Μπακασέτας, 57' Καρέτσας και 63' Τζόλης), ωστόσο στη συνέχεια δέχθηκε δύο γκολ σε 5 λεπτά για να επικρατήσει με... άγχος της Σκωτία με 3-2. Αποβλήθηκε ο Μπακασέτας στο 84'.

ΗΠΑ: Από πιστή σύμμαχος του Τραμπ, τώρα βρίσκεται στο στόχαστρό του – Τι καταγγέλλει η βουλευτής Τέιλορ Γκριν
«Τρελή Μάγκι» 15.11.25

Από πιστή σύμμαχος του Τραμπ, τώρα βρίσκεται στο στόχαστρό του - Τι καταγγέλλει η βουλευτής Τέιλορ Γκριν

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «τρελή» τη Ρεπουμπλικανή βουλευτή Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν - Πώς και γιατί χάλασαν οι σχέσεις τους - Ο ρόλος των φακέλων Έπσταϊν

Wall Street: Η μηχανή που άλλαξε τα πάντα
Διεθνής Οικονομία 15.11.25

Η μηχανή που άλλαξε τα πάντα στη Wall Street

Στις 15 Νοεμβρίου 1867 παρουσιάστηκε ένα νέο μηχάνημα που μετέδιδε τις κινήσεις των μετοχών στο χρηματιστήριο της Wall Street σε επιχειρηματικά γραφεία σχεδόν αυτόματα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γκολάρες τις Εθνικής με Τζόλη και Καρέτσα, δοκάρι ο Κουλιεράκης (vids)
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Γκολάρες τις Εθνικής με Τζόλη και Καρέτσα, δοκάρι ο Κουλιεράκης (vids)

Η Εθνική ομάδα προηγήθηκε 3-0 πριν η Σκωτία μειώσει ξανά στο ένα γκολ τη διαφορά στη συνέχεια, με τους Καρέτσα και Τζόλη να πετυχαίνουν πανέμορφα τέρματα. Δοκάρι ενδιάμεσα ο Κουλιεράκης.

Ιταλία: Κύμα σφοδρής κακοκαιρίας πλήττει τη Γένοβα και την ευρύτερη περιοχή
«Πορτοκαλί» ειδοποίηση 15.11.25

Ιταλία: Κύμα σφοδρής κακοκαιρίας πλήττει τη Γένοβα και την ευρύτερη περιοχή

Σε πολλές κεντρικές περιοχές της Γένοβας έχουν πλημμυρίσει σπίτια και ανισόπεδες διαβάσεις. Κτίρια υπέστησαν ζημιές, ενώ η κίνηση διακόπηκε στην περιφερειακή οδό, που συνδέει την Ιταλία με τη Γαλλία.

Τερματοφύλακας προκαλεί σε εκτέλεση πέναλτι και μετά δεν ξέρει που να… κρυφτεί! (vid)
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Τερματοφύλακας προκαλεί σε εκτέλεση πέναλτι και μετά δεν ξέρει που να… κρυφτεί! (vid)

Ο τερματοφύλακας της Εθνικής Παραγουάης Κ 17 προσπάθησε να αποσπάσει τη προσοχή του Βραζιλιάνου αντιπάλου του σε εκτέλεση πέναλτι, όμως ο τελευταίος τον έκανε να το μετανιώσει...

Νότια Αφρική: 153 Παλαιστίνιοι μεταφέρθηκαν στη χώρα μέσω ΜΚΟ «φάντασμα» που συνεργάζεται με το Ισραήλ
Ξεκινά έρευνα 15.11.25

Μέσω ΜΚΟ «φάντασμα» που συνεργάζεται με το Ισραήλ, 153 Παλαιστίνιοι μεταφέρθηκαν στη Νότια Αφρική

Η Νότια Αφρική ξεκινά έρευνα για τη «μυστηριώδη» πτήση που μετέφερε τους Παλαιστίνιους - Ποια είναι η ΜΚΟ που φαίνεται να θησαυρίζει στις πλάτες κατατρεγμένων

Ελλάδα – Σκωτία: Αναγκαστική αλλαγή ο Παυλίδης, ντεμπούτο με θερμό χειροκρότημα για Τεττέη (vid)
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Αναγκαστική αλλαγή ο Παυλίδης, ντεμπούτο με θερμό χειροκρότημα για Τεττέη (vid)

Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου του Ελλάδα - Σκωτία, ο Βαγγέλης Παυλίδης έγινε αναγκαστική αλλαγή λόγω τραυματισμού και τη θέση του πήρε ο Ανδρέας Τεττέη στο ντεμπούτο του με την Εθνική.

Αντιδράσεις για τις επιχειρήσεις θανάτωσης αγριογούρουνων στην Πολιτεία
Ελλάδα 15.11.25

Αντιδράσεις για τις επιχειρήσεις θανάτωσης αγριογούρουνων στην Πολιτεία

«Ζήτημα δημόσιας ασφάλειας από τις δράσεις θανάτωσης αγριόχοιρων από συνεργεία δίωξης, στο περιαστικό δάσος άνωθεν της Πολιτείας Δήμου Κηφισιάς» καταγγέλλουν φιλοζωικές ομάδες.

Παλιά αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής ανάμεσα στους συλληφθέντες για το μεγάλο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες
Ελλάδα 15.11.25

Παλιά αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής ανάμεσα στους συλληφθέντες για το μεγάλο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες

Πάνω από 7,6 εκατ. ευρώ υπολογίζεται το παράνομο κέρδος του κυκλώματος που είχαν στήσει Ρομά σε καταυλισμούς στην Αττική και την Κορινθία με τηλεφωνικά κέντρα

Γάζα: Αυτό είναι το αμερικάνικο σχέδιο διχοτόμησής της σε «πράσινη» και «κόκκινη ζώνη» [Χάρτης]
Τι προβλέπει 15.11.25

Αυτό είναι το αμερικάνικο σχέδιο διχοτόμησης της Γάζας σε «πράσινη» και «κόκκινη ζώνη» [Χάρτης]

Ο Guardian αποκαλύπτει ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να διχοτομήσουν τη Γάζα, χωρίς να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ελλάδα – Σκωτία: Ο Μπακασέτας ανοίγει το σκορ – Μεγάλες ευκαιρίες με Τζόλη και Παυλίδη (vid)
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Ελλάδα – Σκωτία: Ο Μπακασέτας ανοίγει το σκορ – Μεγάλες ευκαιρίες με Τζόλη και Παυλίδη (vid)

Η Εθνική μας απέκτησε προβάδισμα επί της Σκωτίας από νωρίς, χάρη στο γκολ που σημείωσε στο 7ο λεπτό ο Τάσος Μπακασετάς - Ευκαιρίες από Τζόλη - Παυλίδη μέσα σε ένα δίλεπτο.

Σοσιαλδημοκρατία: Γιατί ο «τρίτος δρόμος» δεν οδήγησε πουθενά – Η σπίθα δεν έγινε φωτιά
Social Europe 15.11.25

Σοσιαλδημοκρατία: Γιατί ο «τρίτος δρόμος» δεν οδήγησε πουθενά – Η σπίθα δεν έγινε φωτιά

Η σοσιαλδημοκρατία έχασε τον δρόμο της κάπου εκεί στο 1999. Επέλεξε το κέντρο έναντι της αριστεράς με δεξιά πολιτική: μείωση του κόστους πρόνοιας, φιλοεπιχειρηματική παγκοσμιοποίηση, ιδιωτικοποιήσεις

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
